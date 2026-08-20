Microsoft anuncia nueve juegos para Xbox Game Pass y confirma seis salidas

Resonance: A Plague Tale Legacy. de Asobo Studio

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Microsoft anunció la próxima rotación de Xbox Game Pass, que sumará nueve juegos durante la segunda mitad de agosto y retirará otros seis entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. Las principales incorporaciones son Resonance: A Plague Tale Legacy, Blood Dungeon y Vapor World: Over the Mind, disponibles desde su lanzamiento o desde el inicio de su acceso anticipado. El calendario abarca consolas Xbox Series, PC, dispositivos portátiles y juego en la nube, aunque cada título estará limitado a determinados planes y plataformas.

Tres incorporaciones desde el lanzamiento

La primera llegada destacada será Vapor World: Over the Mind, programado para el 19 de agosto mediante Game Preview en nube, consola y PC. Estará incluido para miembros de Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Game Preview es el programa de acceso anticipado de Xbox: permite jugar una versión todavía en desarrollo, que puede recibir cambios, contenido y correcciones antes de su lanzamiento definitivo.

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El 25 de agosto llegará Blood Dungeon, un juego de los creadores de Nidhogg. Se podrá jugar desde el día de estreno en Xbox Series, PC y nube mediante Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Su incorporación será independiente de las novedades destinadas a los miembros de Game Pass Premium, que recibirán otros títulos del catálogo durante la misma semana.

Resonance: A Plague Tale Legacy se incorporará el 27 de agosto, también desde su estreno. La precuela de la saga creada por Asobo Studio estará disponible en Xbox Series, PC, dispositivos portátiles y nube para los planes Ultimate y PC Game Pass. Es el lanzamiento con mayor vínculo a una franquicia conocida dentro de esta actualización.

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El anuncio presenta estas tres incorporaciones bajo el modelo de acceso desde el primer día, aunque Vapor World: Over the Mind tiene una diferencia importante: su debut será mediante Game Preview y no como versión final. Blood Dungeon y Resonance: A Plague Tale Legacy, en cambio, figuran como lanzamientos completos.

El calendario completo de agosto

La actualización comenzará el 18 de agosto con Egging On, que ampliará su disponibilidad a Game Pass Premium en Xbox Series, PC, dispositivos portátiles y nube. Un día después llegará el bloque más numeroso, encabezado por Vapor World: Over the Mind.

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El 19 de agosto también se incorporarán BlazBlue Entropy Effect X y Relooted al plan Premium. Ambos podrán jugarse en Xbox Series, PC y nube. El 20 de agosto será el turno de Starsand Island, con las mismas plataformas y el mismo nivel de suscripción.

La siguiente tanda está fechada para el 25 de agosto. Junto con Blood Dungeon llegará Aerial_Knight’s DropShot, disponible para miembros Premium en Xbox Series, PC, dispositivos portátiles y nube. Dos días después se estrenará Resonance: A Plague Tale Legacy.

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Young Suns cerrará las incorporaciones de agosto el día 31, con versiones para Xbox, PC y nube dentro de Game Pass Premium. El calendario difundido también incluye Shelldiver para el 1 de septiembre, disponible en Ultimate, Premium y PC Game Pass. De esta manera, la lista detallada contiene nueve altas fechadas dentro de agosto y una incorporación adicional al comenzar septiembre.

Wolfenstein 3D, mientras tanto, continuará disponible para suscriptores de Ultimate y PC Game Pass en consolas, PC y nube. Los usuarios deben revisar cada ficha antes de descargar, ya que el plan requerido y las plataformas compatibles cambian según el juego.

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Los seis juegos que abandonan Game Pass

La actualización también fija la salida de seis títulos. El 31 de agosto dejarán el catálogo Another Crab’s Treasure, I Am Your Beast, Neon Abyss, One Lonely Outpost y The Witcher 3: The Wild Hunt – Remastered Edition. Quienes tengan partidas en curso dispondrán hasta esa fecha para terminarlas dentro de la suscripción.

La salida del catálogo impide iniciar o continuar el juego mediante Game Pass, pero las partidas guardadas permanecen asociadas al perfil. Si el usuario compra el título y utiliza la misma versión, normalmente puede retomar su progreso. Microsoft también suele ofrecer descuentos para miembros mientras los juegos todavía forman parte del servicio, aunque el porcentaje puede variar según el título y la región.

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Game Pass combina descargas locales con transmisión desde la nube. La instalación en una consola o PC aprovecha directamente el hardware del equipo, mientras que el juego en la nube ejecuta el título en servidores remotos y envía la imagen por internet. Esta segunda modalidad requiere una conexión estable y depende del plan contratado, el dispositivo y la disponibilidad regional.

La última baja de esta rotación será NBA 2K26, que permanecerá disponible unos días más que el resto y abandonará Xbox Game Pass el 6 de septiembre.

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