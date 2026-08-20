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El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

En su visita a Otro día perdido, el conductor improvisó una comedia de situaciones junto a Soy Rada y Evelyn Botto

Desopilantes escenas entre Barassi y Rada en ODP
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En Otro día Perdido, la clave reside en la espontaneidad y la complicidad entre los participantes, que logran transformar situaciones cotidianas en momentos de comedia gracias a su ingenio y rapidez para improvisar.

El formato también se apoya en la capacidad de improvisación de sus integrantes, que en este caso transitaron diferentes escenas ficticias bajo la guía del conductor Mario Pergolini. Los cambios bruscos de contexto y el desafío de actuar sin preparación previa generaron situaciones inesperadas, donde el humor y el absurdo se convirtieron en recursos fundamentales.

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La visita de Darío Barassi y su reconocido histrionismo potenció estas virtudes. Junto a Soy Rada y Evelyn Botto, desafiaron distintos escenarios, desde una nave espacial hasta un velorio, y debieron adaptarse a las instrucciones de Pergolini, quien fue el director y guionista improvisado. La interacción constante y las bromas sobre la vida cotidiana, la comida y las diferencias personales mantuvieron la frescura de cada escena.

Desopilantes escenas entre Barassi y Rada en ODP
Darío Barassi y Rada abrieron Otro día Perdido con una improvisación en una nave imaginaria centrada en la comida y la logística del viaje

El inesperado giro de una conversación sobre comida marcó el inicio de una serie de momentos absurdos entre Barassi y Rada a bordo de una nave imaginaria. El invitado interrumpió el diálogo con una necesidad urgente: “Yo me estoy meando, así que en el próximo planeta que paremos, de verdad, o no llego”. Con ironía, Rada celebró la experiencia.

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En este intercambio, ambos improvisaron bromas sobre la logística del viaje, los asientos reclinables y la comparación con Matt Damon en el espacio. “¿No doy Matt Damon acá? [risas] Mirame el cuello, ¿no soy Matt?”, preguntó Barassi. Rada le respondió sin dudar: “te falta un poquitito para Matt Damon”.

Desopilantes escenas entre Barassi y Rada en ODP
Cómo cambió Mario Pergolini la dinámica de Otro día Perdido con giros de escena para Darío Barassi y Rada

La conversación derivó en un clima más delirante. Barassi confesó: “Cómo nos pegó lo que fumamos. No sé dónde estamos. Estoy un poco perdido. Ya no me divierte tanto la situación”. Fue entonces cuando Mario Pergolini decidió interrumpir para cambiar de escenario y dar paso a una nueva dinámica grupal. “Ahora estamos en un restaurant. Perfecto. Entonces se están acomodando”, indicó Pergolini, dando instrucciones precisas a Barassi y a su nueva partenaire.

En este nuevo escenario, Evelyn Botto fue presentada como una mujer avasallante en su primera cita. Barassi, sorprendido, quiso saber si debía mostrarse más audaz o tranquilo. Pergolini aclaró: “Evelyn es verde, vos sos celeste”, antes de dar la señal de acción.

Desopilantes escenas entre Barassi y Rada en ODP
La improvisación entre Evelyn Botto y Darío Barassi incluyó preguntas sobre signos, una referencia a la astrología china y pedidos para hablar en sanjuanino

La escena continuó con Botto lanzando halagos directos: “Qué lindo que sos en persona”. Barassi, incómodo pero divertido, deslizó: “¿De qué signo sos?”. Botto respondió: “Yo soy de Géminis. ¿De qué signo sos vos?”. Barassi, fiel a su estilo, recurrió al humor y la astrología china: “soy chancho de agua, en chino. Y soy de Escorpio”.

El diálogo se tornó más personal cuando Botto le pidió: “Hablame en sanjuanino”. Barassi se resistió, pero finalmente cedió entre risas y bromas sobre su provincia natal. El ambiente entre ambos se mantuvo siempre en el terreno de la complicidad y la risa.

La participación de Pergolini fue clave para mantener la dinámica. Cuando Barassi se apartó del guion, Pergolini intervino: “Darío, el guion. El guion”. Así, la escena se reencauzó, aunque nunca perdió el tono lúdico que caracteriza al programa.

Desopilantes escenas entre Barassi y Rada en ODP
Otro día Perdido cambió del espacio al restaurante y luego a un velorio, con juegos de rol que obligaron al elenco a adaptarse sobre la marcha

A lo largo de la grabación, el elenco desplegó una serie de improvisaciones guiadas por Pergolini, que iba cambiando los escenarios —del espacio, al restaurante y luego a un velorio—, obligando a los actores a adaptarse rápidamente. Cada situación se convirtió en un pretexto para el humor absurdo y la interacción espontánea. Inclusive un velatorio. Allí pidió a los participantes que se metieran en personaje. Barassi preguntó: “¿Lo conocías mucho vos?”, y Pergolini reflexionó: “No sé cuánto es mucho. Además, conocer, uno solo se conoce a sí mismo, Darío”.

En ese contexto, la conversación giró hacia el escaso nivel del catering. “Si no hay torta, ¿qué carajo hacemos acá?”, se indignó Barassi. Entonces, ambas figuras coincidieron en que era mejor retirarse, sellando el episodio con humor negro y camaradería.

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