La revelación de Mastantuono sobre su paso por Real Madrid y el detrás de escena de su video en la playa que se hizo viral

El volante ofensivo ofreció una conferencia de prensa en la jornada de este jueves

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Franco Mastantuono brindó una conferencia de prensa en la jornada de este jueves después de haber sido presentado como nuevo refuerzo de la Fiorentina para la próxima temporada proveniente del Real Madrid bajo un préstamo sin opción de compra. El volante con pasado en River Plate analizó su salida del Merengue en medio de un año particular por los malos resultados del club español, señaló a dos campeones con la selección argentina que lo guiaron en su mudanza a Florencia y se mostró entusiasmado en este nuevo paso en su carrera.

El sitio Viola News y el diario español AS detallaron cada una de las respuestas de Mastantuono, entre las que destacó la consulta sobre qué había salido mal en su etapa en la Casa Blanca, donde no pudo hacer valer la inversión depositada en él con tres goles en 35 partidos. “En Madrid todos vivimos una temporada complicada, no fue fácil. Estas cosas siempre ayudan a mejorar y aprender. Florencia no es una revancha, sino una oportunidad para demostrar el jugador que soy y ayudar a la Fiorentina a volver a ser grande”, señaló Franco, luego de haber sido dirigido por Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa (interino) y José Mourinho en el último año.

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Su llegada a Italia estuvo marcada por un video que se viralizó en redes sociales, en el que se lo puede ver con un ánimo distendido jugando al fútbol en una playa junto a otras personas. Y el protagonista se refirió a esa particular escena: “Estaba jugando con unos chicos, como hace cualquiera. Soy una persona normal, aunque no se vean muchas imágenes así”.

El joven de 19 años se dejó mostrar con un ánimo distendido después de su salida del Real Madrid a la Fiorentina

Además, Franco Mastantuono aseguró que Gabriel Omar Batistuta es uno de sus “grandes referentes” en la Fiorentina por haber hecho “algo increíble”, como fue levantar la Copa Italia 1995/96 y la Supercopa de Italia 1996/97 en la Primera División. Aunque no se quedó en ese único nombre y citó a dos compañeros de la Albiceleste, que ganaron las Copas América 2021 y 2024 y fueron cruciales para que tomara la decisión de llegar a este país: “También pienso en (Lucas) Martínez Quarta y Nico González. Me hablaron muy bien de esta ciudad. Me gustaría formar parte de esta realidad”.

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El joven de 19 años llega a una institución necesitada de títulos porque hace 25 años que no gana un trofeo en la máxima categoría: el último fue la Copa Italia 2000/01. Y en la reciente temporada culminó en la 15° colocación de la Serie A con 42 puntos en 38 presentaciones, a solo ocho puntos de los puestos de descenso. En este sentido, se mostró muy calmo para manejar la presión de esta actualidad adversa: “Tuve el privilegio de jugar en River y en el Real, equipos increíbles. Hay presión, pero forma parte del deporte. Me gusta, para mí es un juego, además de un trabajo, claro”.

“¿Cuándo elegí al club? Hablé con el Real y decidimos cambiar. Tenía muchos clubes interesados, pero la Fiorentina me convenció por su interesante proyecto, que está en crecimiento. Para mí era importante venir a un club como este“, remarcó. Aseguró que eligió el número 30 para su camiseta porque “lo usaba en River y para mí tiene un significado especial”.

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“Creo que será lindo, me atrae este paso y llego con muchas ganas de crecer como jugador y ayudar a la Fiorentina a estar donde se merece”, concluyó en una respuesta a Sky Sports.

Mastantuono es compañero de su compatriota Mateo Pellegrino y ambos están bajo las órdenes del italiano Fabio Grosso, quien llegó esta temporada para reemplazar a Paolo Vanoli. El mediocampista ofensivo sumó rodaje de manera oficial porque entró para disputar los 32 minutos finales del triunfo 4-1 ante Benevento por la primera ronda de la Copa Italia. Su bautismo en la Serie A podría ser este lunes desde las 15:45 (hora argentina) ante la Roma de Paulo Dybala como visitante.

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El argentino ingresó en la Copa Italia contra Benevento y participó con iniciativa en el complemento

MÁS DECLARACIONES DE FRANCO MASTANTUONO

La comparación con Nico Paz: “No hablé con Nico, pero jugué con él en la selección argentina. Su recorrido fue importante, es un jugador que lo hizo muy bien. No me comparo con nadie. Quiero lograr los objetivos que nos propusimos. Ahora quiero hacer las cosas bien aquí”.

¿Cuál es su ambición? “El fútbol italiano es importante a nivel mundial. Siempre me gustó la idea de jugar aquí en Italia. Espero crecer como jugador y tener un gran año con la camiseta violeta”.

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Su mensaje a los hinchas: “La gente me recibió muy bien. No lo veo como una responsabilidad, sino como un compromiso para devolver a la Fiorentina a lo más alto. Para mí es importante hacerlo bien en un club como este. Me han demostrado su afecto y eso me gusta. Los hinchas argentinos son parecidos a los italianos”.

¿Les hace una promesa a los fanáticos? “No prometo nada, responderé al cariño de los hinchas en la cancha. Ahora ayudaré al equipo partido a partido, buscando mejorar”.

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Su gusto por la música: “Me gusta mucho la música, lo hago por diversión. Tengo muchos amigos en el ambiente musical”.

El nivel del equipo: “La Fiorentina es un equipo interesante, lindo de ver. Hay jugadores de gran calidad y muchos me sorprendieron. Atta, Kean y Gudmundsson son futbolistas realmente importantes. Pero hay muchos otros nombres con grandes cualidades”.

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