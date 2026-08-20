‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

Wildwood presenta su tráiler.

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Laika Studios presentó el tráiler principal de Wildwood, su sexta película y el regreso del estudio a los cines después de Mr. Link: el origen perdido. El largometraje dirigido por Travis Knight se estrenará el 23 de octubre y tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos, un metraje que le otorga el récord de la película stop motion más larga de la historia.

Un rescate dentro de un bosque en guerra

La historia sigue a Prue McKeel, una joven cuya vida cambia cuando una bandada de cuervos secuestra a su hermano menor. Para recuperarlo, deberá internarse en Wildwood, un bosque fantástico habitado por animales parlantes, bandidos y distintas facciones enfrentadas por el control del territorio.

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El nuevo adelanto dedica más tiempo al conflicto central que el avance anterior. La reina que ordenó el secuestro ve al hermano de Prue como un sustituto del hijo que perdió y planea acabar con el bosque. Frente a ella aparecen quienes buscan preservar ese lugar, mientras una guerra comienza a tomar forma.

Prue contará con la ayuda de Curtis Mehlberg, un compañero de clase torpe pero leal que decide acompañarla. Los dos tendrán que cruzar entornos desconocidos, encontrar aliados y descubrir los secretos que conectan el secuestro con la disputa por el futuro del bosque. El tráiler permite distinguir con mayor claridad a los grupos involucrados y los escenarios que recorrerán los protagonistas.

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La misión también obliga a Prue a actuar lejos de su entorno cotidiano. El rescate de su hermano pasa a depender de su capacidad para enfrentarse a la reina, comprender las reglas de Wildwood y participar en un conflicto que comenzó antes de su llegada.

De la novela a la animación de Laika

Wildwood adapta Las crónicas de Wildwood, primera entrega de la trilogía escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis. El guion de la película está a cargo de Chris Butler, mientras que el director de fotografía Caleb Deschanel integra el equipo creativo.

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Travis Knight vuelve a dirigir una producción animada de Laika después de Kubo y las dos cuerdas mágicas. El cineasta también estuvo detrás de la película de acción real Bumblebee, derivada de Transformers.

La nueva producción mantiene la técnica que identifica al estudio. El stop motion consiste en fotografiar objetos o marionetas después de realizar pequeños cambios en su posición; al reproducir las imágenes de manera consecutiva, se genera la ilusión de movimiento. Cada segundo terminado requiere múltiples fotografías, por lo que un metraje de 140 minutos implica un proceso especialmente extenso.

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Laika es responsable de películas como Los mundos de Coraline, El alucinante mundo de Norman y Mr. Link: el origen perdido. Wildwood retoma la fantasía, las criaturas animadas y los escenarios construidos físicamente, aunque con una duración muy superior a la de los anteriores largometrajes del estudio.

Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Un reparto amplio y un estreno confirmado

El elenco de voces está encabezado por Carey Mulligan, Mahershala Ali, Peyton Elizabeth Lee y Jacob Tremblay. También participan Angela Bassett, Awkwafina, Jake Johnson, Charlie Day, Amandla Stenberg, Jemaine Clement, Maya Erskine, Tantoo Cardinal, Tom Waits y Richard E. Grant.

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La duración será uno de los rasgos más particulares del estreno. Con 2 horas y 20 minutos, Wildwood supera el metraje de las demás producciones stop motion registradas y se convierte también en la película más larga realizada por Laika. El dato permite dimensionar el trabajo cuadro por cuadro que requirió llevar los personajes y escenarios físicos a la pantalla.

Wildwood llegará así a las salas como la sexta película de Laika, con una historia basada en la primera novela de la trilogía de Meloy y Ellis, un reparto de voces numeroso y 140 minutos de animación stop motion.

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