Stop Killing Games alerta por una posible estafa ligada a filtraciones de GTA VI

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)

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Stop Killing Games condenó el 18 de agosto de 2026 la filtración de videos atribuidos a Cyberleek que supuestamente muestran contenido inédito de Grand Theft Auto VI. La organización defensora de la preservación de videojuegos pidió no enviar dinero al grupo, que dice actuar por los derechos de los jugadores mientras promociona una memecoin y cobra por votar qué material publicar después. Rockstar Games todavía no había respondido públicamente al incidente al momento de conocerse el comunicado.

Qué muestran las nuevas filtraciones

Cyberleek difundió inicialmente dos videos con imágenes que parecen corresponder al gameplay de Grand Theft Auto VI. Un tercer clip comenzó a circular durante la mañana del 19 de agosto, pese a los intentos por retirar las publicaciones originales y bloquear las cuentas que las replicaban.

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La autenticidad del material no pudo verificarse de manera independiente. Stop Killing Games señaló que las imágenes parecen genuinas debido a la rapidez con la que están siendo eliminadas. Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, presentó reclamaciones de derechos de autor contra las publicaciones, según los reportes disponibles.

Estas acciones suelen permitir que una empresa solicite a las redes sociales y plataformas digitales la eliminación de archivos que utilizan material de su propiedad sin autorización. Aunque las reclamaciones refuerzan la posibilidad de que los videos procedan del juego, no funcionan por sí mismas como una confirmación oficial de su contenido.

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La filtración llegó tras meses sin nuevo material público y a poco más de una semana de la presentación de Extended Look, el próximo avance oficial preparado por Rockstar. Stop Killing Games remarcó esa cercanía al explicar el daño causado al equipo, que nuevamente debe afrontar la publicación anticipada de su trabajo.

Los clips siguieron circulando mediante copias realizadas por usuarios. Esa velocidad dificulta que los reclamos de copyright eliminen por completo el material una vez que fue descargado y compartido en varias cuentas.

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Una campaña acompañada por pagos y criptomonedas

Cyberleek presentó el ataque como una defensa de los consumidores. En un manifiesto posteriormente eliminado, el grupo enumeró tres exigencias para las editoras: no vender reservas digitales, no bloquear contenido mediante DLC y no retirar el soporte de los juegos. También amenazó con tomar represalias contra quienes no cumplieran esos puntos.

La estrategia de monetización abrió una contradicción con ese discurso. Los videos y las imágenes filtradas incluyen un código QR, enlaces para realizar donaciones y accesos para comprar una memecoin. Este término describe una criptomoneda cuyo valor suele depender de una tendencia, una comunidad o una broma de internet, en lugar de estar respaldada por un servicio concreto.

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Cyberleek también publicó una encuesta de pago para que los usuarios decidan qué partes del gameplay quieren ver en futuras filtraciones. Stop Killing Games interpretó esas acciones como señales de que el objetivo podría ser obtener dinero y atención, más allá de las demandas incluidas en el manifiesto.

“No envíes tu dinero a esa gente, no importa cuánta simpatía sientas por sus acciones”, advirtió la organización. También calificó como ilegal el método utilizado y expresó su apoyo a los trabajadores de Rockstar afectados por el incidente.

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La promoción de una criptomoneda agrega un riesgo directo para quienes siguen las filtraciones. Stop Killing Games pidió evitar transferencias, donaciones o compras vinculadas con el grupo, incluso si los usuarios coinciden con alguna de sus críticas hacia las decisiones comerciales de las editoras.

GTA VI - Rockstar Games

El rechazo desde la defensa de los jugadores

Stop Killing Games es una iniciativa dedicada a impedir que los videojuegos queden inutilizables cuando sus responsables cierran servidores o retiran el soporte oficial. Su campaña llevó el debate sobre la conservación y los derechos de los compradores hasta el Parlamento Europeo, pero sus responsables rechazaron que esos objetivos justifiquen hackeos o publicaciones ilegales.

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“Usar medios ilegales para hacer una declaración es inaceptable para nosotros y no hace nada para proteger nuestro derecho a usar lo que pagamos”, indicó el comunicado. El texto agregó que miles de desarrolladores trabajaron en el proyecto y son quienes reciben buena parte de las consecuencias de una filtración masiva.

La organización también advirtió que acciones de este tipo pueden perjudicar campañas legales dedicadas a la preservación. Según su postura, asociar la defensa de los consumidores con ataques, amenazas y mecanismos de recaudación puede dañar la reputación de iniciativas que buscan cambios mediante vías institucionales.

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El comunicado recordó el caso de la persona responsable de filtrar material de Rockstar en 2022, quien terminó bajo una orden indefinida de hospitalización. “Esto no es una causa por la que valga la pena arriesgar tu dinero o tu futuro”, afirmó Stop Killing Games al dirigirse tanto a los responsables como a quienes podrían financiarlos.

El streamer y exjugador profesional Félix Lengyel, conocido como xQc, también criticó la difusión de los videos y cuestionó a quienes buscan verlos. Rockstar Games seguía sin publicar una declaración oficial después de la aparición del tercer video durante la mañana del 19 de agosto de 2026.

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