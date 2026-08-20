El apoyo de Bautista Mascia a Denisse González en su nueva internación: “Las veces que sea necesario”

En medio de recaídas y nuevos tratamientos, el artista uruguayo demostró el apoyo hacia su pareja (Instagram)

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Denisse González y su entorno atraviesan momentos de preocupación y desconcierto tras un inesperado retroceso en su estado de salud. A poco tiempo de celebrar el alta médica y regresar a su casa, la exparticipante de Gran Hermano tuvo que ser internada nuevamente, lo que generó una profunda incertidumbre tanto en su familia como entre sus seguidores. En este segundo ingreso al hospital, Denisse no estuvo sola: volvió a contar con la compañía permanente de su pareja, Bautista Mascia, quien en las últimas horas compartió detalles y mostró su apoyo incondicional a través de sus redes sociales.

Fue en sus historias de Instagram donde Bautista se mostró junto a Denisse en el centro médico. Se lo apoyando sus pies sobre la camilla, mientras ella descansaba y miraba el celular, en una escena que reflejó compañerismo y cercanía. A la imagen le sumó el emoji de dos puños chocando, símbolo de fortaleza compartida en medio de la adversidad.

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Minutos después, Mascia publicó otra foto desde el sanatorio y dejó un mensaje que conmovió a sus seguidores. “Ahí vamos de vuelta, las veces que sea necesario”, escribió, dejando en claro su rol como sostén fundamental en este momento tan delicado.

Bautista se quedó acompañando a Denisse luego de volver a internarse en la clínica

El panorama había sido diferente apenas unos días atrás. El lunes 10 de agosto, Denisse recibió el alta médica con 150.000 plaquetas y regresó a su casa feliz, ilusionada con la recuperación. El viernes de esa misma semana, un control de seguimiento arrojó un valor aún mejor: 200.000 plaquetas, lo que parecía confirmar el buen rumbo del tratamiento. Sin embargo, el martes siguiente la situación cambió drásticamente. González se despertó con sangrado y lesiones en la boca, un síntoma que la alertó de inmediato. Tenía turno con su hematóloga, quien le indicó realizar un análisis urgente. El resultado fue contundente: apenas 1.000 plaquetas, una caída de casi el 99,5% respecto al valor registrado solo cuatro días antes. “Así que me tuvieron que internar nuevamente”, relató la influencer a sus seguidores.

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“Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1.000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”, escribió Denisse en Instagram, donde también compartió una foto desde el baño de la clínica. En la imagen se la veía con una vía en el brazo y moretones visibles, junto a la frase: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”.

"Ahí vamos de vuelta. Las veces que sea necesario", expresó el exparticipante de Gran Hermano

Esta segunda internación se da en el marco de un cuadro autoinmune que los médicos aún no logran explicar con precisión. Según había contado la propia González el 14 de agosto en una entrevista con Infobae, su organismo destruye las plaquetas al identificarlas como una amenaza. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, relató entonces. El primer tratamiento con corticoides no funcionó; la gammaglobulina logró estabilizarla lo suficiente para recibir el alta, pero con la advertencia de que “solamente es un parche”.

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La primera vez que Denisse fue internada, el detonante fue un chequeo de rutina que decidió adelantar cuatro días por un presentimiento. El análisis reveló apenas 3.000 plaquetas y derivó en una internación de más de una semana en la Clínica Bazterrica. Durante ese primer episodio, González reconoció haber pasado por alto señales que, en retrospectiva, resultaron relevantes: moretones frecuentes y manchas rojas en la piel, conocidas como petequias, que confundió con una reacción alérgica. “A todo esto yo no le di bola”, admitió al repasar su experiencia.

El comunicado de Denisse González al volver a tener que ser internada (Instagram)

Hoy, con la segunda internación en curso y un nuevo protocolo de tratamiento por delante, Denisse enfrenta la incertidumbre de no saber cómo responderá su cuerpo en los próximos días. Mientras tanto, el apoyo de Bautista y el cariño de sus seguidores se convierten en pilares fundamentales para atravesar un momento donde la recuperación depende, una vez más, de la resistencia y el acompañamiento.

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