El estremecedor video del accidente que le costó la vida a un jinete de 27 años: “Inmenso dolor”

El jinete cayó de su caballo y horas más tarde falleció

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El jockey brasileño Leandro Henrique murió este miércoles a los 27 años, tres días después de sufrir una caída durante una competencia en el Hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro. El jinete perdió el control de su montura en plena carrera, fue proyectado al suelo y quedó con lesiones de gravedad que no pudo superar.

El accidente ocurrió el domingo pasado, durante la segunda prueba de la jornada en el Jockey Club Brasileiro (JCB). El ejemplar que montaba, Native Coffee, se desvió del trazado y saltó las vallas perimetrales de la pista. En ese movimiento abrupto, Henrique salió despedido y cayó con fuerza sobre el lateral del hipódromo. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana.

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El equipo médico del hipódromo lo atendió de inmediato sobre la pista y lo trasladó de urgencia al hospital Miguel Couto, también en Río de Janeiro, donde fue sometido a una cirugía de tres horas y media. Tras la intervención, los médicos lograron estabilizarlo en parte: el jinete llegó a reconocer a su pareja y a su representante, Danilo Aglio. El martes fue derivado a la Casa de Saúde São José, en el barrio de Humaitá, donde ingresó a una unidad de cuidados intensivos. Allí murió en la madrugada del miércoles.

El jockey Leandro Henrique falleció tras sufrir un accidente mientras montaba

Nacido el 21 de diciembre de 1998 en Recife, en el estado de Pernambuco, Henrique llegó al turf a los nueve años a través de la Escuela de Ponis de esa ciudad. A los 14 ya competía en el hipódromo da Madalena y poco después se instaló en Río de Janeiro para continuar su formación. Con 16 años ganó la estadística de jinetes de la temporada 2016/2017 en el Hipódromo de la Gávea, un logro sin precedentes para un alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del JCB.

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A lo largo de su carrera acumuló más de mil victorias y se consagró en varias pruebas de Grupo 1. El caballo con el que más éxitos cosechó fue London Moon, con quien se adjudicó la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro (G1), Estado do Río de Janeiro (G1) y Presidente da República (G1). En 2021 alcanzó su triunfo número 1000 al ganar el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2) con Casa Blanca.

Entre sus victorias más recordadas también figura el Gran Premio Cruzeiro do Sul - Derby Brasileiro (G1), una de las pruebas de mayor tradición en el calendario hípico del país. Ya en 2025, Henrique conquistó la cima del turf brasileño al ganar el Gran Premio Brasil (G1), la carrera más prestigiosa de Brasil, con el caballo Sinsel del Stud Red Rafa. La victoria se definió en el photochart, tras una disputa cerrada en los metros finales.

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Recientemente había sido incorporado como monta oficial del haras Santa María de Araras, con presencia también en la Argentina. Con esa cuadra ganó el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata con Passion Of Details, que resultó ser la última gran victoria de su carrera. Al momento del accidente, Henrique ocupaba el segundo puesto en el campeonato 2026 del JCB, con 15 victorias en lo que iba de la temporada. En el plano personal, el año pasado había sido padre de Manoela, su hija con la ex jockey y entrenadora Victoria Mota.

Tras conocerse su fallecimiento, el JCB emitió un comunicado en el que expresó su “inmenso dolor” y rindió homenaje al jinete: “Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte”, señaló la entidad.

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