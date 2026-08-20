Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El estremecedor video del accidente que le costó la vida a un jinete de 27 años: “Inmenso dolor”

El jockey Leandro Henrique murió este miércoles, tres días después de sufrir una caída durante una competencia en el Hipódromo de la Gávea

El jinete cayó de su caballo y horas más tarde falleció
Guardar

El jockey brasileño Leandro Henrique murió este miércoles a los 27 años, tres días después de sufrir una caída durante una competencia en el Hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro. El jinete perdió el control de su montura en plena carrera, fue proyectado al suelo y quedó con lesiones de gravedad que no pudo superar.

El accidente ocurrió el domingo pasado, durante la segunda prueba de la jornada en el Jockey Club Brasileiro (JCB). El ejemplar que montaba, Native Coffee, se desvió del trazado y saltó las vallas perimetrales de la pista. En ese movimiento abrupto, Henrique salió despedido y cayó con fuerza sobre el lateral del hipódromo. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana.

PUBLICIDAD

El equipo médico del hipódromo lo atendió de inmediato sobre la pista y lo trasladó de urgencia al hospital Miguel Couto, también en Río de Janeiro, donde fue sometido a una cirugía de tres horas y media. Tras la intervención, los médicos lograron estabilizarlo en parte: el jinete llegó a reconocer a su pareja y a su representante, Danilo Aglio. El martes fue derivado a la Casa de Saúde São José, en el barrio de Humaitá, donde ingresó a una unidad de cuidados intensivos. Allí murió en la madrugada del miércoles.

Jinete con uniforme rojo y azul montando un caballo marrón en una pista de carreras mojada, con agua y barro salpicando
El jockey Leandro Henrique falleció tras sufrir un accidente mientras montaba

Nacido el 21 de diciembre de 1998 en Recife, en el estado de Pernambuco, Henrique llegó al turf a los nueve años a través de la Escuela de Ponis de esa ciudad. A los 14 ya competía en el hipódromo da Madalena y poco después se instaló en Río de Janeiro para continuar su formación. Con 16 años ganó la estadística de jinetes de la temporada 2016/2017 en el Hipódromo de la Gávea, un logro sin precedentes para un alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del JCB.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera acumuló más de mil victorias y se consagró en varias pruebas de Grupo 1. El caballo con el que más éxitos cosechó fue London Moon, con quien se adjudicó la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro (G1), Estado do Río de Janeiro (G1) y Presidente da República (G1). En 2021 alcanzó su triunfo número 1000 al ganar el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2) con Casa Blanca.

Entre sus victorias más recordadas también figura el Gran Premio Cruzeiro do Sul - Derby Brasileiro (G1), una de las pruebas de mayor tradición en el calendario hípico del país. Ya en 2025, Henrique conquistó la cima del turf brasileño al ganar el Gran Premio Brasil (G1), la carrera más prestigiosa de Brasil, con el caballo Sinsel del Stud Red Rafa. La victoria se definió en el photochart, tras una disputa cerrada en los metros finales.

Recientemente había sido incorporado como monta oficial del haras Santa María de Araras, con presencia también en la Argentina. Con esa cuadra ganó el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata con Passion Of Details, que resultó ser la última gran victoria de su carrera. Al momento del accidente, Henrique ocupaba el segundo puesto en el campeonato 2026 del JCB, con 15 victorias en lo que iba de la temporada. En el plano personal, el año pasado había sido padre de Manoela, su hija con la ex jockey y entrenadora Victoria Mota.

Tras conocerse su fallecimiento, el JCB emitió un comunicado en el que expresó su “inmenso dolor” y rindió homenaje al jinete: “Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte”, señaló la entidad.

Temas Relacionados

Leandro HenriqueHipódromo de la GáveaJockey Club BrasileiroNative Coffeedeportes-argentinaturf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oscar Ruggeri se animó a “farmear aura” en vivo y despertó las risas de sus compañeros: “Muy bien”

El campeón del mundo con la selección argentina aceptó el desafío de Sebastián Vignolo

Oscar Ruggeri se animó a “farmear aura” en vivo y despertó las risas de sus compañeros: “Muy bien”

La revelación de Mastantuono sobre su paso por Real Madrid y el detrás de escena de su video en la playa que se hizo viral

El futbolista de 19 años ya sumó sus primeros minutos en la Fiorentina, pero este jueves tuvo su conferencia de presentación ante los medios

La revelación de Mastantuono sobre su paso por Real Madrid y el detrás de escena de su video en la playa que se hizo viral

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

El brasileño, que regresará a las canchas tras su retiro en 2018, se convirtió en nuevo refuerzo del Ravenna FC

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

El jugador de la selección argentina de hockey sobre césped habló luego de la victoria ante Nueva Zelanda y lanzó una divertida frase a su prometido por su ausencia en el partido

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

El argentino de Alpine habló por primera vez del hurto que sufrió en Italia durantes sus vacaciones antes de afrontar el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

MALDITOS NERDS

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

Stop Killing Games alerta por una posible estafa ligada a filtraciones de GTA VI

El diseñador de ‘Deus Ex’ Harvey Smith abre Black Pony Immersive en Austin

El reboot de ‘Prison Break’ suma seis actores para su trama carcelaria y política

Microsoft anuncia nueve juegos para Xbox Game Pass y confirma seis salidas

ENTRETENIMIENTO

Así luce hoy Mia Talerico, la bebé de ‘Buena suerte Charlie’

Así luce hoy Mia Talerico, la bebé de ‘Buena suerte Charlie’

“Yellowjackets” confirma la fecha de estreno de su temporada 4: cuándo y dónde verla

“KPop Demon Hunters”: los Saja Boys se preparan para su primer show en vivo

“Cambiaste mi vida”: una fan reveló que Olivia Rodrigo le pagó la universidad en secreto

Así luce Sarah Paulson como la asesina Aileen Wuornos en “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”

INFOBAE AMÉRICA

Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

Las bolsas europeas cerraron en rojo y Wall Street opera en baja mientras el dólar se debilita y el crudo se dispara

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La OEA abre competencia para jóvenes salvadoreños que deseen desarrollar habilidades en ciberseguridad

Guatemala: El Insivumeh instaló una nueva estación de monitoreo en el Volcán de Fuego, luego de la erupción registrada en agosto

Menos burocracia y más financiamiento: las propuestas de los empresarios para fortalecer a las pymes en Panamá