Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

El productor televisivo sostuvo en Infobae A las Nueve que la creatividad y la innovación siguen guiando su trabajo

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A los ochenta años, muchos imaginan el retiro y la pausa. Para Fernando Marín, productor televisivo y figura histórica de los medios argentinos, la vida sigue ofreciendo desafíos, preguntas y nuevas oportunidades para reinventarse.

En una nueva columna para Infobae A las Nueve, el referente televisivo compartió sus ideas sobre cómo el paso del tiempo redefine el éxito, la familia y el sentido de la vida. Sus palabras invitan a repensar los límites de la edad, el poder de escuchar y la forma en que los vínculos personales pueden sostenernos a lo largo de las décadas.

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Según precisó, su motor siempre fue la innovación y el deseo de conectar con el público. “Quería que cualquiera, aunque no conociera al intérprete ni el nombre de la canción, pudiera llevar el compás y que la música le resultara agradable”, contó sobre los inicios de la emisora FM Horizonte, de la cual fue fundador. Marín apuesta a sorprender y a mantener la curiosidad intacta, convencido de que la creatividad no tiene fecha de vencimiento.

Fernando Marín afirmó a los 80 años que seguirá pensando en su profesión mientras tenga energía

Su recorrido incluye el trato cotidiano con figuras influyentes, el paso por distintas etapas de la industria y la certeza de que el aprendizaje nunca termina. “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión. Crear y hacer es lo que me define”, aseguró.

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La escucha como secreto para conectar y crecer

Para Marín, la verdadera clave de cualquier relación personal o profesional está en la escucha activa. “La oreja es un músculo que no se entrena en ningún gimnasio”, sostuvo. Siente que solo cuando una persona se sabe escuchada puede mostrar su mejor versión y aportar algo genuino a los demás.

Marín explicó que aceptar el disenso, dar espacio a las diferencias y evitar imponer respuestas propias son hábitos que enriquecen las conversaciones. “El pensar distinto te fortalece, siempre y cuando le pongas la oreja”, afirmó, convencido de que el respeto por la diversidad de opiniones fortalece tanto a la familia como a los equipos de trabajo.

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También encuentra en la escucha una herramienta para mejorar el periodismo. Advirtió sobre el hábito de muchos comunicadores de “hacer preguntas con su propia respuesta” y recomendó dejar que el otro se exprese. “No le hagas la pregunta con tu respuesta”, insistió, seguro de que solo así surgen los diálogos más ricos.

Fernando Marín señaló que el poder y el éxito exigen límites, y defendió la libertad, el disenso y la autenticidad en la familia y la comunicación

Envejecer sin miedo: una mirada franca sobre el paso del tiempo

El productor televisivo no esquivó el tema de la vejez ni la idea de la muerte. Relató que, tras décadas de trabajo y cambios, se siente más vital que nunca. “No le tengo miedo a la muerte. El miedo no me invade”, afirmó, y aclaró que la angustia puede aparecer por otros motivos, pero no por el fin de la vida.

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Cree que la longevidad debe aprovecharse como un capital de experiencia y da valor a la fe como motor diario, aunque sin imponer creencias. “Me gustaría seguir viviendo acá y venir a estas mesas”, afirmó sobre su deseo de seguir activo y participando en proyectos.

Marín anticipó para los próximos meses la preparación de nuevas propuestas en formato pódcast, convencido de que siempre hay espacio para seguir sorprendiendo y compartiendo historias.

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El poder y el éxito: advertencias desde la experiencia

A lo largo de su carrera, Marín conoció de cerca el poder y las tentaciones del éxito. No idealiza ninguno de los dos. Define el poder como “una droga” y aclara: “No me mandonés, dame la libertad de elección, no te enojes si disiento”. Para él, el verdadero peligro no es alcanzar reconocimiento, sino dejarse dominar por él.

Marín definió la escucha activa como la clave de las relaciones personales, los equipos de trabajo y el crecimiento

Sobre el éxito, Marín utiliza una metáfora concreta: “El éxito es como el caramelo de dulce de leche. Si te comés uno, es rico. Si te comés cinco seguidos, te empalagás”. Reconoció que disfrutar los logros es legítimo, pero advierte sobre los excesos y la pérdida de perspectiva.

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También abordó los cambios en las relaciones personales con el tiempo. “Uno puede cambiar de manera de pensar y puede cambiar de amigos también”, indicó, señalando que la adaptación y la evolución personal son parte natural de una vida extensa.

Familia, diversidad y el legado de la autenticidad

Marín describió con detalle su vínculo con hijos y nietos, destacando la libertad y el respeto como valores centrales. “Yo a ellos les di siempre libertad y estuve presente”, afirmó sobre su modo de ejercer la paternidad, aun en contextos de separaciones o caminos distintos.

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Celebra que cada integrante de su familia haya elegido trayectorias propias, y entiende el disenso como un elemento vital. “El disenso es vitamina”, sintetizó, convencido de que el pensamiento autónomo y el diálogo abierto fortalecen cualquier núcleo familiar.

En el cierre de su intervención, Marín sostuvo que la autenticidad y la verdad deben guiar tanto la comunicación pública como la privada. Anima a quienes lo escuchan a disentir y a expresarse sin temor, bajo la premisa de que “la verdad nunca ofende”.

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