Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

La pareja, que confirmó su relación semanas atrás, dio un gran paso dentro del reality (Video: Gran Hermano Generación Dorada-Telefe)

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Hay algo dentro de la casa de Gran Hermano que nunca puede faltar y esto son los shipeos, como resultó, por ejemplo, con Marcos Ginocchio y Juli Poggio en la edición de 2022, y luego con Tato Algorta y Luz Tito en la de 2025. En este caso, Gran Hermano Generación Dorada esta viviendo sus semanas finales y en este contexto, Tato y Luz regresaron a la casa más famosa y el público que los siguió durante meses tuvo la noche que esperaba.

La pareja, que nació como amistad dentro del reality y confirmó su romance hace tan solo unas semanas atrás, regresó para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche. Lo que vino después superó cualquier expectativa: una propuesta de matrimonio en vivo, con ovación incluida.

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Los dos entraron por la puerta principal con una elegancia que anticipaba la ocasión. Luz llegó con un vestido de escote en V blanco, bordados con transparencias y una larga cola. Tato eligió un traje azul oscuro con hombreras bien marcadas. El público no esperó a que se acomodaran: los recibió con gritos de “¡Beso!” desde el primer segundo.

Luz y Tato confirmaron su relación en unas vacaciones en el Caribe

Andrea del Boca ofició la ceremonia y arrancó con una confesión que arrancó risas: “Hemos esperado este momento mucho tiempo. Todos los fans, desde el año pasado, cuando los vimos por primera vez, deseábamos que llegara este momento. Me acuerdo de mi madre, de mi tía, de mi hija, de mi perro”.

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La actriz recordó las reacciones de quienes los seguían desde afuera: “Gritando ahí en frente de la televisión, diciendo: ‘Que se besen, que se besen de una vez’”. Tato intervino para completar la idea: “Vos siempre fuiste el deseo número uno”. Del Boca respondió: “Pero bueno, tiempo al tiempo, todo lleva un tiempo”.

La conductora de la ceremonia no escatimó en elogios ni en deseos. “Les deseo toda la felicidad, se lo merecen. Son una hermosa pareja desde el momento uno que entraron en esta casa. Esta casa es mágica, así que acá se celebra el amor, la unión y deseo que siga creciendo este amor por siempre y para siempre”. Y remató con una broma que volvió a despertar las risas del público: “Y que vengan muchas Lucecitas y Tatitos”.

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Llegó el turno de las palabras. Luz tomó la iniciativa y habló primero. Agradeció al programa por la oportunidad y por lo que le dejó: “Gracias, Gran Hermano, por esta oportunidad. Y también gracias por hacerme conocer a esta persona, este abrazo que tengo al frente. Sos la coincidencia más linda que tengo hoy en día y me encanta tenerte en mi vida. Me hacés feliz y más feliz. Y te quiero mucho”.

Luz Tito y Tato Algorta celebran su casamiento en el programa Gran Hermano, con la novia vestida de blanco y el novio de azul, en un salón decorado con arañas y esferas de espejo.

Tato esperó su turno y arrancó con un recuerdo de cuando ingresó al reality por primera vez. “Me acuerdo que cuando entré a esta casa, antes a Santi le dije que cuando saliera quería encontrarme con él y decirle que no me había quedado con ganas de nada”. Hizo una pausa y continuó: “Y la realidad es que a nivel juego y eso, no me quedé con ganas de nada, pero sí me quedé con ganas de algo, que fue decirte todo lo que siento por vos”.

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Sus palabras para Luz fueron directas y sin adornos: “Te quiero mucho. Gracias por tanto, gracias por ser tan compañera, gracias por enseñarme tanto, gracias por hacerme crecer tanto, gracias por hacerme tan feliz”.

El intercambio de “te quiero” entre los dos duró apenas unos segundos antes de que Tato agregara una pregunta que nadie esperaba en ese momento: “¿Te querés casar conmigo?”. Luz respondió entre risas: “Sí, obvio, obvio”. El público estalló en una ovación que Andrea del Boca resumió con una sola frase: “Están más que felices”.

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