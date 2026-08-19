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Mario Pergolini reveló qué responde cuando sus hijos le preguntan quién es su favorito: "Se cae de maduro"

El conductor recordó una charla habitual en su familia y contó la salida que encuentra cada vez que sus pequeños le hacen una consulta incómoda

El conductor abrió la puerta de su intimidad y se refirió a las charlas que tiene con sus hijos
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Este martes, Mario Pergolini volvió a abrir la puerta de su intimidad al revelar la incómoda pregunta que le hace su hija menor. Durante un intercambio al aire con Agustín “Soy Rada” Aristarán y Evelyn Botto que derivó en anécdotas sobre la paternidad y el vínculo con cada uno de ellos, el conductor contó cómo resuelve las consultas sobre las preferencias dentro de la familia.

La conversación se abrió en Otro Día Perdido (Eltrece) cuando Pergolini recordó que una de sus hijas suele hacerle una consulta directa: “¿Soy la favorita?”. A partir de esa escena cotidiana, el conductor explicó que su respuesta no apunta a confirmar ese lugar. “Yo le digo que no”, señaló, mientras dialogaba con Rada y Botto.

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En ese momento, Agustín Rada marcó un contraste con su propia experiencia como padre. El humorista explicó que en su caso responde de otra manera porque tiene una sola hija. “Yo le digo que sí. Que Bianca sí, es la única que tengo. No tengo otra”, afirmó, al diferenciar su situación familiar de la de Mario Pergolini.

El intercambio avanzó entonces hacia la reacción posterior a esa negativa. Según relató Pergolini, después de decir que ella no es la favorita, suele aparecer una segunda pregunta: cuál de todos sus hijos ocupa ese lugar. Allí, la figura de la televisión eligió reforzar el tono humorístico. “No, no, pues se cae de maduro quién es y me voy”, contó. Luego agregó que suele escapar de la situación con una excusa y simula que debe atender otra cosa.

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mario pergolini
Mario Pergolini respondió al aire que le dice que no cuando su hija le consulta si ocupa el lugar de favorita

La intervención de Evelyn Botto aportó otra mirada sobre el tema. La conductora sostuvo que, por lo que se escucha públicamente, una de las hijas parecería tener más protagonismo en sus relatos. “De primera mano yo diría que sí es la favorita, porque es de la que más se escucha hablar”, comentó durante la charla.

Ante esa observación, Pergolini buscó contextualizar por qué una parte del público puede tener esa impresión. Explicó que esa percepción se relaciona con el tiempo que compartió con sus hijos en distintas etapas de su vida y con la exposición que esos momentos tuvieron en los medios. Recordó, en ese sentido, que durante su etapa en televisión solía enviarle un saludo a su hijo Tomás por las noches, antes de que se fuera a dormir.“Te tocó justo la etapa donde más tiempo he estado con ellos. Aquellos me conocen, por ejemplo, televisión de otra época, recordará yo siempre saludaba a mi hijo a la noche que se vaya a dormir. Entonces, para la gente un poco más grande, Tomás era alguien más presente”, detallo Mario ante la mirada de sus compañeros en el estudio.

Mario Pergolini reveló que su hija menor le pregunta si es la favorita de la familia
Mario Pergolini reveló que su hija menor le pregunta si es la favorita de la familia

A partir de ese recuerdo, sostuvo que para una audiencia de mayor edad Tomás quedó asociado a una presencia más visible dentro de su vida familiar. Esa diferencia de exposición entre sus hijos fue, según sugirió, uno de los factores que alimentó la idea de preferencias, más allá de que la conversación se mantuvo siempre en clave distendida.

El tramo final del diálogo giró hacia el hijo del medio. Rada bromeó con que era quien menos había recibido de esa distribución simbólica de atención y hasta le preguntó a Pergolini si recordaba cuál era. La respuesta del conductor siguió la misma línea de humor: “Ay, ¿cómo se llama? Matías, le mando un beso grande, claro”, dijo entre risas.

Después añadió otra frase que completó la anécdota familiar. “Me dio un título ese. El otro dice: ‘No te di nada’”, remató Mario Pergolini, en una charla que transformó una pregunta habitual entre padres e hijos en un momento de humor compartido.

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