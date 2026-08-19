La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

La China Suárez compartió en Instagram un día de peluquería junto a Rufina Cabré y mostró sus nuevos looks

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En medio del ruido mediático que la rodea, la China Suárez eligió este martes para vivir un día de peluquería junto a su hija mayor, Rufina Cabré, y lo compartió en sus historias de Instagram con una imagen que rápidamente se viralizó. “Día de peluquería con mi Rufinita”, escribió la actriz junto a la postal que muestra a madre e hija de espaldas, formando un corazón con las manos, con sus melenas recién retocadas y un llamativo parecido entre ambas.

La foto de la China Suárez y Rufina Cabré se viralizó por el parecido entre madre e hija tras el paso por la peluquería

La foto principal resume el resultado de la visita: dos melenas largas con babybalayage, una técnica que combina la delicadeza de las babylights con el degradado progresivo del balayage tradicional. El efecto logrado en ambas es un aclarado que imita la acción natural del sol sobre el cabello, con mechas ultra finas que parten desde la raíz y se funden hacia las puntas en tonos castaños iluminados y rubios cálidos. La textura es suelta, con movimiento y sin rigidez, fiel a la tendencia que domina los salones de cara a la primavera.

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La China Suárez y Rufina Cabré eligieron un babybalayage con un aclarado que imita el efecto natural del sol sobre el cabello

Rufina luce una melena larga, lacia, con una base castaña que se ilumina progresivamente hacia las puntas en tonos miel y dorado suave. La China, por su parte, optó por un resultado más luminoso y cálido: su cabello largo muestra un degradado que arranca en un castaño rosado en la raíz y avanza hacia un rubio dorado intenso en las puntas, con un acabado sedoso y de gran volumen. Vestidas con prendas en negro, ambas posaron frente al espejo del salón en una segunda imagen que dejó ver la sintonía estilística entre madre e hija.

La China Suárez optó por un cabello largo con degradado desde un castaño rosado en la raíz hasta un rubio dorado intenso en las puntas

La sesión no terminó ahí. La China también mostró el resultado de su visita a un local donde retocó sus cejas con el estilo definido y natural que ya es su marca registrada. En una selfie de perfil, la actriz aparece con los ojos cerrados y el cabello recogido, mostrando el trabajo finalizado: una ceja peinada, con forma limpia y sin excesos, que enmarca una mirada de ojos verdes que quedó expuesta en primer plano.

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La China Suárez también retocó sus cejas y mostró en una selfie el resultado de un estilo definido y natural

El posteo llegó el mismo día en que la trama mediática que involucra a su pareja, Mauro Icardi, y al padre de sus hijos menores, Benjamín Vicuña, sumaba un nuevo capítulo. Icardi había publicado el fin de semana un mensaje en Instagram acusando a Vicuña de construir una imagen pública que no se corresponde con los hechos, en respuesta a las declaraciones del actor en PH, Podemos Hablar (Telefe). Vicuña, interceptado por un móvil de Intrusos (América TV) cerca de su domicilio, fue tajante al ser consultado: “Eso es absolutamente ridículo”, dijo al referirse a los datos que Icardi había publicado sobre el tiempo que el actor habría compartido con sus hijos durante su estadía en Argentina. Antes de eso, también había enviado un mensaje al programa SQP aclarando que prefería mantenerse al margen: “Estoy muy enfocado en el mío, que me está yendo muy bien, y en mi familia”, sostuvo.

Luego de las historias de Mauro Icardi en respuesta a sus dichos en PH, Podemos Hablar (Telefe), Benjamín Vicuña fue interceptado por la prensa sobre el tema (Intrusos - América)

La China, por su parte, no hizo referencia directa al cruce. Su aparición en redes el martes se limitó a las imágenes del salón de belleza y al resultado de los retoques. La decisión de mostrar un día cotidiano junto a Rufina, sin alusiones al conflicto, contrastó con otros movimientos de la semana, como la historia en la que había compartido una foto de su hijo Amancio con la frase “Buen día” superpuesta, que fue leída por muchos como una respuesta velada al contexto mediático.

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Rufina Cabré es hija de la China Suárez y del actor Nicolás Cabré, y tiene un perfil más reservado que el de su madre. Su aparición en las historias de Instagram de la actriz es frecuente, aunque siempre en un segundo plano. Esta vez, sin embargo, el parecido entre ambas —potenciado por el look coordinado y el resultado casi idéntico en el color del cabello— fue lo que más comentarios generó entre los seguidores de la actriz.