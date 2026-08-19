El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

La cantante, a través de un mensaje con Ángel de Brito, salió al cruce del periodista (Video: LAM/ América TV)

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La disputa entre Lali Espósito y Marcelo Polino sumó un nuevo episodio cuando la cantante salió con todo a desestimar públicamente las acusaciones lanzadas por el periodista sobre su conducta durante la grabación de la serie dedicada a Moria Casán.

Según el relato de Polino, la artista habría evitado compartir actividades con él y otras personas del entorno de la diva, sugiriendo un cambio de actitud radical. El periodista, que solía definirse como “el padrino del club de fans de Lali”, afirmó que Lali no había querido interactuar con el resto de los famosos que fueron parte de la grabación de la serie de Netflix. “La amorosa y cálida que era conmigo y con Moria ya no está. Un cambio ha habido”, señaló.

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En respuesta, la cantante rechazó de manera enfática esa versión, asegurando en diálogo con Ángel de Brito que existen pruebas concretas que contradicen lo dicho por Polino. “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, afirmó la artista, en un diálogo que reprodujeron en LAM (América TV).

Marcelo Polino había cuestionado la actitud de Lali Espósito durante la filmación de la serie de Moria Casán. La cantante salió a desmentirlo

El punto de quiebre se hizo más evidente cuando Lali sostuvo que la versión difundida por el periodista responde a motivaciones personales. La intérprete fue contundente: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”. Y agregó: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”.

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La cantante también asoció el enfrentamiento con diferencias políticas, mencionando la cercanía de Polino con Fátima Flórez y su apoyo a Javier Milei. En tono irónico, señaló: “‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser... No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”.

En el tramo final de su descargo, Lali minimizó el impacto personal del conflicto, aunque apuntó con firmeza a la veracidad del relato del periodista. “Me chupa un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”, sentenció.

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“Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”, lanzó la artista contra el exjurado del Bailando

Este martes Marcelo Polino aprovechó su reemplazo temporal de Casán en su ciclo para revelar detalles desconocidos del vínculo entre las artistas. “En el último capítulo de la serie, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”, relató Polino y precisó: “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”.

El periodista no dejó lugar a dudas al identificar a la cantante: “Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros, estuvo en un lugar y todos los amigos estuvimos en otro”. Asumiendo la responsabilidad, Polino agregó: “Conmigo tiene pica, no sé si con alguien más”.

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Sobre la presencia de La One en los shows de Lali, Polino fue por más: “Me dijeron que Moria lo dio todo en el escenario y ni siquiera fue a saludarla al camarín. Tengo gente muy allegada a mí que estaba ahí. Sí le dejó un ramo de flores y fue atendida como una reina”.

“‘Ladri Depósito’ lo confundió, qué va a ser... No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó Lali sobre la amistad de Polino con el presidente

Antes, el exjurado del Bailando había hablado de las actitudes que le molestaron de la artista. “Yo era el padrino del fandom de Lali durante 10 años cuando comenzó pero se subió al pony e hizo cosas que no me gustaron”, confesó, quien reveló que le expresó cara a cara su malestar y recibió disculpas, aunque “se cortó la relación”.

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Marcelo Polino rememoró también otro episodio durante su etapa como embajador de La Voz Argentina en Telefe: “Tenía un programa que iba a continuación de la gala y ella nunca tuvo 10 minutos para pasar. Pasaron todos, los Montaner, La Sole... Yo me hinché las bolas”.