Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica elimina compra de pines de oro para diputados y los sustituirá por distintivos de menor costo

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, decidió poner fin a la compra de los tradicionales pines de oro para los diputados. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica dejará atrás una tradición que durante años implicó la compra de pines de oro para los diputados, luego de que la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, decidiera poner fin a esta práctica y sustituir los distintivos por otros de menor costo.

La medida cuenta con el respaldo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y busca reducir un gasto considerado innecesario dentro del presupuesto institucional, en línea con una política de mayor austeridad y uso responsable de los recursos públicos.

Durante distintas administraciones legislativas, cada diputado recibía un pin de oro como distintivo institucional. Según la información divulgada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el costo de cada una de estas piezas rondaba los ₡300,000 (aproximadamente US$664.75).

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Ahora, esos distintivos serán reemplazados por un pin cuyo valor aproximado será de ₡22,000 (unos US$48.75) por unidad, lo que representa una reducción considerable en el costo asociado a este reconocimiento protocolario.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses y tenemos la obligación de administrarlos con responsabilidad”, afirmó la presidenta del Congreso.

Jiménez agregó que el ejercicio de la función legislativa no requiere de distintivos de alto valor económico para representar a la ciudadanía.

“No necesitamos un pin de oro de ₡300,000 (aproximadamente US$664,75) para representar dignamente a la ciudadanía”, sostuvo.

Un ahorro frente a un gasto protocolario

La compra de los pines de oro se mantuvo durante diferentes administraciones de la Asamblea Legislativa, incluyendo períodos encabezados por fuerzas políticas como el Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Acción Ciudadana (PAC).

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El costo individual de las piezas hizo que la práctica representara durante años un desembolso acumulado de cientos de millones de colones, según la información proporcionada por la Presidencia del Congreso.

Aunque se trataba de un distintivo institucional y protocolario, la nueva administración considera que el gasto no resulta necesario y puede ser reducido sin afectar las funciones sustantivas de la Asamblea Legislativa.

La sustitución implica mantener el concepto de un distintivo para los legisladores, pero modificar sustancialmente el valor de la pieza.

La diferencia entre ambos valores alcanza aproximadamente los ₡278,000 (unos US$616) por unidad, tomando como referencia los costos señalados por la Presidencia de la Asamblea y el tipo de cambio utilizado para las equivalencias.

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Mensaje emitido por la congresista de su decisión. Crédito: Redes sociales Yara Jiménez

El debate sobre el uso de recursos públicos

La eliminación de los pines de oro se suma a la discusión sobre cómo las instituciones públicas administran los recursos provenientes del presupuesto nacional.

El argumento central de la Presidencia de la Asamblea es que los fondos utilizados para adquirir estos distintivos provienen de recursos públicos y, por tanto, deben manejarse bajo criterios de responsabilidad y racionalidad del gasto.

El nuevo mecanismo mantiene el componente simbólico del pin, pero reduce significativamente su costo.

La medida también busca enviar un mensaje sobre las prioridades de la institución: los recursos públicos deben concentrarse en las funciones esenciales del Poder Legislativo y no en artículos protocolarios de alto valor.

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La diferencia resulta especialmente significativa cuando se considera el número de diputados que integran el Congreso (57) y la continuidad de la práctica a través de distintas legislaturas.

La medida cuenta con el respaldo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y busca reducir gastos considerados innecesarios. Cortesía: Asamblea Legislativa

La decisión de Yara Jiménez pone así fin a una tradición institucional y establece un nuevo criterio para la adquisición de estos distintivos: mantener la representación simbólica, pero con un costo considerablemente menor.

“Los recursos de la Asamblea Legislativa son recursos de todos los costarricenses”, reiteró la presidenta del Congreso, al justificar la decisión como parte de una administración más responsable de los fondos públicos.