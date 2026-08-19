La reacción de Barbie Vélez cuando le preguntaron por el conflicto entre Cande Ruggeri y Flor Vigna: “Fuiste muy amiga”

Barbie Vélez evitó opinar sobre Cande Ruggeri en Storytime tras la pregunta al aire de Nazarena Vélez (Video: Instagram)

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Barbie Vélez quedó en el centro de una escena incómoda durante la emisión de Storytime (Bondi) cuando su madre, Nazarena Vélez, le preguntó al aire si creía que Cande Ruggeri era capaz de intentar conquistar al novio de una amiga. La consulta llegó en el marco del escándalo desatado por las declaraciones de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México, donde la cantante aseguró que Ruggeri había intentado seducir a Nico Occhiato durante un viaje, cuando todavía era su novio. Y la reacción de Barbie, que prefirió esquivar la pregunta con humor antes que dar una respuesta directa, no pasó desapercibida.

El momento se desencadenó mientras el panel del ciclo de Bondi analizaba el clip del reality mexicano. Barbie guardaba silencio y el chat del programa pedía que opinara. Nazarena, sin rodeos, fue directo al punto: “Barbie finge demencia, Barbie opiná. Porque fuiste muy amiga de Cande”. La panelista intentó correrse del tema: “No, yo no tengo nada para decir, la verdad es eso. No es de hacérmela nada, ni mucho menos; los estoy leyendo, pero no me quiero colgar de algo con lo que no tengo nada que ver. Sería como una falta de respeto”, sostuvo.

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Nazarena insistió y recordó la profundidad de esa amistad: “Se ha venido a quedar a casa, se fueron de vacaciones... ¿La creés capaz de una cosa así?”. Barbie respondió con ironía para desactivar la presión: “No, ni idea, mi amor, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué te pasa, Ángel de Brito?”. La frase arrancó risas en el estudio, pero también dejó en claro que no tenía intenciones de meterse en la polémica. “Yo estoy como espectadora, como todos ustedes, y no tengo nada que ver con esto”, cerró.

Flor Vigna afirmó que Cande Ruggeri intentó seducir a Nico Occhiato cuando él todavía era su novio

La amistad entre Barbie y Cande Ruggeri tuvo su propio capítulo conflictivo. A principios de enero de 2017, ambas compartían vacaciones en Punta del Este, Uruguay, cuando la relación se rompió. Según lo que trascendió en ese momento, el distanciamiento se habría originado por un “deportista o empresario” que le atraía a la hija de Nazarena y terminó con la modelo. Con el tiempo, las dos minimizaron los motivos del quiebre, aunque la amistad no se recompuso.

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El disparador de todo el escándalo fue el relato de Vigna en el reality mexicano. La cantante y bailarina fue precisa en su descripción: “Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor. Cuando volvió, me dijo que ella le tiró onda todo el viaje y que se le metió en la cama, y que le dijo ‘¿ya fue, no?’”, contó sin mencionar el nombre del novio en cuestión, aunque las fechas y el contexto apuntaron a Occhiato.

La respuesta de Ruggeri no tardó. A través de sus historias de Instagram, la hija de Oscar Ruggeri desmintió la versión de Vigna con contundencia: “Yo soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia. Nunca lo hice ni lo voy a hacer”. Y agregó su propia versión de los hechos: “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela. Así que estas cosas que están diciendo son totalmente falsas”.

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La modelo habló de la historia que contó la bailarina en La Casa de los Famosos México y negó haber intentado seducir a Nico Occhiato (Video: Ángel Responde- Bondi Live)

Pero en el programa Ángel Responde (Bondi Live), Ángel de Brito llevó la historia un paso más allá al contactar a ambos involucrados y llevar sus respuestas al aire. La de Ruggeri giró la situación 180 grados: “Pasó todo lo que contó al revés. Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama. Fue al revés. Yo sabía que estaba de novio y era y soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, le dijo al conductor. Según esta versión, habría sido Occhiato quien intentó seducirla, y luego le habría contado a Vigna la historia invertida.

La respuesta del propio Occhiato, en cambio, no despejó nada. El conductor le envió un mensaje a De Brito a las 7.25 de la mañana con un tono que mezcló sorpresa y humor: “Buen día, Ángel. Estaba durmiendo. Anoche ya, 7:25 a.m. Ja, ja, ja. No lo puedo creer. Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando. Una locura”, escribió, sin confirmar ni desmentir ninguna de las dos versiones.

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Vigna, por su parte, reconoció en el reality que nunca se animó a confrontar a Ruggeri directamente. “Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!”, lanzó. Y aclaró que el vínculo con su ex no se dañó por el episodio: “Con él tuvimos una relación muy linda”, dijo.