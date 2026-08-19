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Superintendencia de Bancos de Panamá solicita $27,4 millones para el ejercicio fiscal 2027

Recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas alcanza los $25,7 millones, lo que representa una diferencia de $1.7 millones respecto al monto solicitado

El ahorro es solo el inicio: para fortalecer las finanzas personales, también es clave preservar su valor y hacerlo crecer, y la inversión puede ayudar a construir patrimonio y cumplir metas de largo plazo.
La Superintendencia de Bancos de Panamá se sostiene con ingresos propios derivados de tasas, cargos de inspección y otros servicios regulatorios. Foto: difusión
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El cierre del primer semestre de 2026 evidenció una expansión significativa en el sistema bancario panameño, con depósitos en el Centro Bancario Internacional (CBI) que superaron los $121,866 millones.

Este incremento, que representa un aumento interanual del 7.7 %, reafirmó la preeminencia de los depósitos como fuente central de financiamiento para las entidades del sector.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) solicitó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una asignación de $27.4 millones para el ejercicio fiscal 2027.

La institución argumentó que estos fondos permitirán robustecer las capacidades técnicas, tecnológicas y operativas necesarias para la regulación y supervisión bancaria, manteniendo así los estándares internacionales de vigilancia.

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El presupuesto de la SBP no depende de fondos del Gobierno central, sino que se sostiene con ingresos propios derivados de tasas, cargos de inspección y otros servicios regulatorios.

La actividad bancaria en Panamá nació en 1904, año en que se fundaron los primeros bancos tras la independencia. (Cortesía)
La actividad bancaria en Panamá nació en 1904, año en que se fundaron los primeros bancos tras la independencia. (Cortesía)

Según la entidad, el Centro Bancario Internacional concentra más del 91 % de los activos financieros del país, lo que subraya la importancia sistémica de la supervisión bancaria en Panamá.

El CBI reúne actualmente a 63 bancos registrados ante la SBP, que incluyen tanto instituciones de capital local como filiales extranjeras operando bajo diversos tipos de licencia.

La SBP también supervisa 52 bancos, 10 oficinas de representación, siete grupos financieros regionales y 54 entidades fiduciarias, además de más de 280 sujetos obligados en la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

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Durante los primeros seis meses del año, los depósitos internos ascendieron a $70,969.5 millones, con un crecimiento del 4,99 %. Este avance estuvo impulsado principalmente por el aumento de los depósitos de particulares, que sumaron $4,017.5 millones adicionales, equivalentes a un alza del 7.6%.

En el ámbito internacional, los depósitos externos totalizaron $50,896.5 millones y crecieron un 11.69% respecto al año anterior.

Entidad de supervisión bancaria asegura que el recorte hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas afectaría su labor.
Entidad de supervisión bancaria asegura que el recorte hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas afectaría su labor.

Esta evolución elevó la participación de los depósitos externos del 40.3% al 41.8% del total, en línea con el papel estratégico del CBI como centro financiero regional.

La SBP destacó que estos resultados confirman la fortaleza y el dinamismo del sector bancario panameño, donde la captación de depósitos mantiene su liderazgo como principal fuente de recursos para el financiamiento de la economía nacional y regional.

La solicitud presupuestaria presentada para 2027 contempla iniciativas para reforzar la seguridad tecnológica, actualizar el marco normativo y ampliar los programas de educación financiera.

Entre las prioridades institucionales figura el apoyo a los esfuerzos nacionales para mantener a Panamá fuera de listas grises o negras, así como avanzar en los procesos requeridos para la adhesión a la OCDE.

La propuesta de presupuesto incluye acciones para fortalecer el capital humano especializado, con programas de capacitación en áreas como ciberseguridad, riesgo tecnológico, normativa internacional, auditoría forense y resolución bancaria.

Además, se prevén proyectos de modernización tecnológica enfocados en la mejora de herramientas de supervisión, inteligencia artificial y gestión de datos, con especial énfasis en el fortalecimiento de la ciberseguridad.

Un billete de 20 dólares arrugado en primer plano, con un billete de 10 dólares parcialmente visible detrás, ambos sobre una superficie de madera oscura.
La propuesta de presupuesto incluye acciones para fortalecer el capital humano especializado, afirmó la entidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación presupuestaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas alcanzó los $25.7 millones, lo que representa una diferencia de $1.7 millones respecto al monto solicitado por la SBP.

La entidad advirtió que esta brecha afectaría principalmente los recursos destinados a fortalecer el talento técnico y especializado, crucial para enfrentar nuevas exigencias regulatorias y de supervisión.

La actividad bancaria en Panamá tiene raíces profundas. Desde 1904, año en que se fundaron los primeros bancos tras la independencia, el país ha consolidado una tradición financiera que hoy se refleja en la existencia de instituciones como Citibank (antes International Bank Corporation) y el Banco Nacional de Panamá.

Estas entidades forman parte del entramado que ha convertido al CBI en un actor clave del sistema financiero nacional.

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