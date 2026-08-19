“Fantasmas” e “indignos”: Rosario Murillo responde a la oposición exiliada y al plan que busca aislar al régimen Ortega-Murillo en Nicaragua

Fotografía de archivo en la que se registró a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

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La vocera Rosario Murillo insultó a la oposición tras el anuncio de una Junta de Transición impulsada por sectores opositores de centro y derecha para sacar del poder al régimen de Nicaragua con respaldo de Estados Unidos y de la comunidad internacional.

La reacción llegó durante su intervención telefónica diaria, donde alzó la voz y cuestionó la iniciativa opositora después de que ese bloque presentara una hoja de ruta para un cambio político y pidiera mayor presión diplomática y financiera contra el gobierno de Daniel Ortega y Murillo.

La propuesta opositora plantea el establecimiento de una Junta de Transición democrática y reclama apoyo externo para aislar políticamente al régimen y asfixiarlo financieramente. El anuncio reactivó el debate internacional sobre las vías para poner fin a la dictadura nicaragüense y sobre los mecanismos de cooperación con Washington.

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Murillo descalificó a los promotores de la Junta de Transición

Murillo cargó contra líderes y organizaciones opositoras, a los que llamó “fantasmas” e “indignos”. También descalificó la representatividad de la oposición exiliada y despojada de su nacionalidad.

La reacción de Rosario Murillo llegó después de que la oposición pidiera mayor presión diplomática y financiera contra el gobierno de Daniel Ortega y Murillo. EFE/Stringer

En uno de los pasajes de su alocución dijo: “El odio no es más que una expresión de malignidad, no es más que la expresión de un espíritu bajo, rastrero. Allá los que inventan, allá los fantasmas, allá los que aparecen y reaparecen cada vez que consideran posible una remuneración por aparecer”.

La funcionaria sostuvo además que quienes integran esos sectores “ni nicaragüenses son” y los acusó de responder a intereses externos. Luego profundizó el ataque con otra descalificación: “Más allá de todos aquellos que se creen redentores cuando solo son serviles, siervos, esclavos, esclavos del mal. Qué terrible ser indigno, que Dios nos ampare de esos males”.

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Murillo también definió la propuesta de transición y las críticas opositoras como “fantasías mitómanas”. En esa misma línea, defendió la gestión oficial con una referencia a hospitales, buses y obras sociales.

Su formulación fue directa: “Elaboran fantasías mitómanas en aquellos tiempos de miseria, ¿a dónde estaban los hospitales? Ahora hay hospitales. ¿Cuántos buses trajeron los malignos? Nada, y nunca, son las únicas respuestas”.

La ofensiva verbal ocurrió tras un pedido de apoyo a Estados Unidos

El detonante de la respuesta fue la presentación pública de esa plataforma unificada de oposición, que busca ordenar los pasos de una salida democrática. El plan pone el foco en un mayor compromiso del gobierno de Estados Unidos y de la comunidad internacional.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Ese respaldo, según la iniciativa, debe traducirse en acciones para aumentar el aislamiento político del régimen Ortega-Murillo y cortar sus fuentes de oxígeno financiero. La respuesta de Murillo mostró el nivel de rechazo oficial ante una propuesta que intenta articular a sectores opositores en torno de una misma hoja de ruta.

Las intervenciones diarias de la vocera siguen una estructura reconocible. Allí combina reportes sobre proyectos habitacionales, bonos para productores y obras de infraestructura comunitaria con homenajes a figuras de la revolución, recordatorios históricos, mensajes de inspiración cristiana y pronunciamientos sobre política internacional.

Dentro de ese esquema, la confrontación con la oposición ocupa un lugar habitual. Sus mensajes también incluyen expresiones de solidaridad con gobiernos aliados y ataques ideológicos contra quienes cuestionan al oficialismo.

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