Un participante descolocó a Darío Barassi tras revelarle, frente a su esposa, que estuvo entre dos mujeres

El conductor se sorprendió al conocer el pasado del participante y le pidió absolutamente todos los detalles

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En un nuevo programa de Ahora Caigo (Eltrece), Darío Barassi vivió una insólita situación en vivo cuando un participante del ciclo le reveló que había estado (sentimentalmente) entre dos mujeres. Como si la revelación al aire no fuera suficiente, en la tribuna se encontraba su esposa.

Todo comenzó cuando Darío Barassi le indicó a Gustavo, el líder de Ahora Caigo, que el juego que seguía era el “Entre dos”. “¿Alguna vez estuviste entre dos?“, le preguntó el conductor. Y él respondió: ”Sí, pero hace mucho tiempo atrás".

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Sorprendido, Barassi señaló: “Bien Gustavo, pero no, mirá para acá. Cuando yo alguna vez pregunto si estuviste entre dos, se dice que no Gustavo. ¿Pero entre dos personas reales?“. Rápidamente, el competidor destacó que no se refería literalmente a estar entre dos mujeres.

Al ver que Gustavo no sumaba detalles, el conductor replicó: “Ahora ya te metiste, abrí Gustavo. Che, la mujer se tapa la boca, ¿una de esas dos era ella?“, le consultó al participante. Y la esposa lanzó desde la tribuna: ”Me acabo de enterar. Yo no sabía que estuvo entre dos”.

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Darío Barassi vivió una situación en vivo en Ahora Caigo cuando un participante reveló que había estado entre dos mujeres

Con ánimos de conocer más detalles de la anécdota, Barassi arremetió: “Tenemos todo el tiempo del mundo porque no jugaste un cho...Deportes en el recuerdo, estaba Gustavo en 1939 saliendo con una niña Enriqueta. Ahora contame, ¿eran dos novias? A dos puntas”

Gustavo se mostró incomodo y no quiso dar muchos más detalles de si pasada. Así, el competidor solo contó que fueron dos novias que se cruzaron. “Pero era estudiante. Fue mucho tiempo atrás. Ya prescribió”, manifestó. Y subrayó: “Mucho quilombo tener dos”.

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Tras conocer el desenlace, Darío afirmó: “Esta bien, está permitido. Qué cosa mucho quilombo. Ah, tener dos, te entendí que con cada una mucha fiesta. Entre dos es el juego”. Semanas atrás, Barassi vivió otra llamativa situación en su programa cuando la participación de Calu, una joven de 29 años, instaló el debate sobre la falta de atracción afectiva o sexual.

En diálogo con Darío, la concursante contó con naturalidad que nunca sintió interés por hombres ni por mujeres, una definición poco habitual en la televisión abierta argentina.

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El intercambio surgió durante la presentación de la participante. Allí, Calu relató que hace covers desde los 13 años, en especial de K-pop, y mencionó a BTS entre los grupos que más le gusta interpretar. Barassi la invitó entonces a cantar en vivo y ella aceptó, aunque dejó en evidencia sus nervios frente a las cámaras.

Calu dialogó con el conductor Darío Barassi en el set de Ahora Caigo

Después de esa breve actuación, la charla derivó hacia su vida personal. El conductor le preguntó si tenía pareja o si alguna vez había sentido atracción romántica. La respuesta fue inmediata. “Nada me gusta”, dijo Calu cuando Barassi intentó precisar si le atraían los varones, las mujeres, ambos o ninguno.

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A partir de esa definición, la joven explicó que nunca tuvo novio ni novia y que jamás experimentó ese interés que otras personas suelen describir como atracción. Incluso señaló que había besado tanto a hombres como a mujeres para intentar reconocer esa sensación, aunque nunca percibió “eso” que, según comentó, otros identifican con claridad.

Barassi profundizó entonces sobre cómo vivía esa experiencia. Le consultó si alguna vez había sentido en el cuerpo alguna reacción vinculada con el enamoramiento o el deseo, y Calu respondió de forma tajante: “Nada”. Ante una nueva pregunta sobre si los ídolos del K-pop le despertaban algún sentimiento, ella aclaró que en ese momento solo sentía nervios por estar en el programa. “Ahora estoy sintiendo algo, pero me tiembla la cola de los nervios, en realidad”, expresó.

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El momento avanzó sin incomodidad y con un tono distendido. La dinámica entre la concursante y el conductor permitió que el tema apareciera en pantalla sin carga burlona ni tratamiento morboso. En ese marco, la charla se destacó por la naturalidad con la que se abordó una vivencia poco visibilizada en formatos de entretenimiento masivo.