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La palabra de Nico Occhiato luego de que Flor Vigna aseguró que Cande Ruggeri quiso seducirlo cuando estaban de novios

Luego de las declaraciones de la cantante en el reality La casa de los famosos México, el conductor dio su versión en LAM

Nicolás Occhiato respondió a Ángel de Brito sobre el relato de Flor Vigna, pero no confirmó ni desmintió el episodio con Cande Ruggeri (Video: LAM, América TV)
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Nicolás Occhiato recibió un mensaje de Ángel de Brito a las 2 de la madrugada con el video de Flor Vigna contando en La Casa de los Famosos México que Cande Ruggeri había intentado seducirlo durante un viaje cuando todavía eran novios. La respuesta llegó a las 7.25 de la mañana y no desmintió ni confirmó nada: “Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando Vigna. Una locura”, escribió el conductor, con un tono que combinó sorpresa y humor pero que dejó el fondo de la historia completamente abierto.

De Brito llevó ese mensaje al aire de LAM (América TV) y fue el punto de partida de un análisis que el panel no tardó en profundizar. La pregunta que instaló Pepe Ochoa sintetizó lo que muchos pensaban: si Occhiato le había contado a Vigna que Ruggeri se le había metido en la cama, ¿por qué lo habría hecho? La respuesta que surgió en el piso fue unánime: “Abrió el paraguas”, dijo Ángel de Brito, refiriéndose a la estrategia de anticiparse a una posible acusación contando la historia primero, pero con los roles invertidos. El conductor completó la idea: “A la otra le quedó zumbando esa idea hasta ahora”.

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Ángel de Brito expuso en LAM el mensaje de Nicolás Occhiato y el panel analizó por qué le habría contado a Flor Vigna su versión primero
Ángel de Brito expuso en LAM el mensaje de Nicolás Occhiato y el panel analizó por qué le habría contado a Flor Vigna su versión primero

La lógica del panel apuntó a que Occhiato, al saber que algo había ocurrido —o casi ocurrido— durante ese viaje, decidió contarle a Vigna su propia versión antes de que ella pudiera enterarse por otro lado. Al invertir los roles y presentarse como el que rechazó los avances, se cubría ante cualquier versión que pudiera llegar después. “No te tiras casado, hasta que te exponen”, reflexionó Fefe Bongiorno, apuntando a la misma dirección. Pepe Ochoa fue más directo aún: “¿Cómo llega a una situación de una cama y de intimidad si no hay algo previo? No me parecen tan inocentes”.

La versión de Ruggeri, que De Brito también llevó al programa, fue la que giró el relato 180 grados. La hija de Oscar Ruggeri le dijo al conductor que todo lo que contó Vigna ocurrió exactamente al revés: “Todo el viaje Occhiato estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama, fue al revés. Yo sabía que estaba de novio y yo era, y soy, muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”, sostuvo. Según su versión, fue el conductor quien intentó seducirla, y luego le contó a Vigna la historia con los protagonistas cambiados.

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Barbie Vélez evitó confirmar o desmentir en Storytime la versión sobre Cande Ruggeri y una fiesta en Punta del Este, Uruguay (Video: Instagram)

El episodio no fue el único que vinculó a Ruggeri con situaciones de este tipo. En el mismo programa, De Brito recordó que la modelo también había sido señalada años atrás por un incidente con Barbie Vélez. “Cande le robó un novio, me acuerdo. Estábamos en el Bailando, eran muy amigas y después no se hablaron más”, dijo el conductor. Según lo que trascendió en aquel momento, el episodio habría ocurrido durante una fiesta en Punta del Este, Uruguay: Barbie habría ido al baño y al regresar habría encontrado a su entonces novio junto a Ruggeri. “La excusa fue que estaba muy ‘copeta’”, agregaron en el ciclo.

Esa historia tuvo su propia escena paralela en Storytime (Bondi), donde la propia Barbie Vélez fue consultada al respecto por su madre, Nazarena Vélez. La panelista prefirió esquivar el tema con humor: “No, ni idea, mi amor, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué te pasa, Ángel de Brito?”, lanzó entre risas, sin confirmar ni desmentir nada. “No me quiero colgar de algo con lo que no tengo nada que ver. Sería como una falta de respeto”, cerró.

La que sí habló sin filtros fue Vigna, aunque desde el reality mexicano y sin nombrar a Occhiato directamente. La cantante contó que su ex le había dicho que Ruggeri “le tiró onda todo el viaje y en un momento se le metió en la cama y le dijo: ‘¿Ya fue, no?’”. Vigna también reconoció que nunca se animó a confrontar a Ruggeri directamente: “Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!”, lanzó al aire del programa.

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