Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

El Congreso de Guatemala juramentó a Ivanna Bonilla Oliva como diputada, una exreina de belleza de Chiquimula

La toma de posesión ocurrió este 18 de agosto, tras la declaración de vacancia por el fallecimiento de Juan Ignacio Quijada Heredia y la aprobación del Acuerdo 18-2026 en el pleno legislativo

Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, es abogada y notaria, y anunció que impulsará en el Congreso temas vinculados con oportunidades para mujeres y jóvenes.
El Congreso de Guatemala juramentó el 18 de agosto a Ivanna Bonilla Oliva como diputada por Chiquimula tras declarar vacante la curul de Juan Ignacio Quijada Heredia. (Organismo Legislativo)
Guardar

El Congreso de Guatemala juramentó este 18 de agosto a Ivanna Bonilla Oliva como diputada por Chiquimula, después de declarar vacante la curul de Juan Ignacio Quijada Heredia tras su fallecimiento, un relevo que además reincorpora a la bancada de la UNE a una dirigente departamental con trayectoria partidaria y formación en derecho y políticas públicas.

La incorporación se produce al bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que busca reconstruir su contexto político tras iniciar la Décima Legislatura con 33 diputados y luego cayó a cerca de 25 por conflictos internos y reacomodos de lealtades hacia Sandra Torres. Esa bancada ha mantenido una línea de oposición al gobierno del presidente Bernardo Arévalo y promovió la interpelación de 13 ministros del Gabinete.

PUBLICIDAD

El relevo quedó formalizado cuando el pleno aprobó el Acuerdo 18-2026 y dio paso a la toma de posesión de Bonilla Oliva. La nueva legisladora prestó juramento ante el hemiciclo y desde ese momento asumió la curul correspondiente al departamento de Chiquimula.

Su ascenso se realizó luego de que los diputados presentes en la sesión plenaria rindieran un minuto de silencio en honor a Quijada Heredia, quien falleció tras varias semanas de ausencia por enfermedad.

Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, es abogada y notaria, y anunció que impulsará en el Congreso temas vinculados con oportunidades para mujeres y jóvenes.
Ivanna Bonilla Oliva fue candidata de la UNE en 2023 por Chiquimula y accedió a la curul según el orden de la planilla validada por el Tribunal Supremo Electoral. (Organismo Legislativo)

Durante la sesión plenaria, el secretario Julio López leyó primero el acuerdo en el que se lamentó la muerte del congresista electo por la UNE y después el documento que declaró vacante la curul y habilitó a la suplente. Luego Bonilla ingresó al hemiciclo para juramentarse.

PUBLICIDAD

La propia legisladora adelantó cuáles serán algunos de los temas que buscará impulsar en el Congreso y señaló que pondrá atención en las oportunidades para mujeres y jóvenes.

Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, es abogada y notaria, y anunció que impulsará en el Congreso temas vinculados con oportunidades para mujeres y jóvenes.
Ivanna Bonilla Oliva asumió en la Décima Legislatura la curul de Chiquimula por la Unidad Nacional de la Esperanza después del fallecimiento de Quijada Heredia. (Organismo Legislativo)

La nueva legisladora fue candidata en 2023 y forma parte de la estructura nacional de la UNE

Bonilla Oliva fue inscrita en la casilla dos de la UNE por el distrito de Chiquimula para las elecciones generales de 2023, detrás de Quijada Heredia, por lo que su ascenso correspondía al orden de la planilla validada por el Tribunal Supremo Electoral.

Actualmente fue electa como Coordinadora Departamental de esa agrupación política en el oriente del país.

Su relación con la estructura partidaria no se limita al ámbito departamental. En la Asamblea Nacional Ordinaria de octubre de 2025, la UNE la incorporó como integrante titular de su Comité Ejecutivo Nacional, una posición que reforzó su peso dentro del partido en la región oriental.

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Ivanna Bonilla Oliva (junto a Sandra Torres) figura como la llamada a sustituir a Juan Ignacio Quijada Heredia por ser la segunda candidata inscrita por la UNE en Chiquimula en las elecciones de 2023. (Instagram)

Bonilla Oliva nació en Esquipulas, es abogada y notaria, y cursó especializaciones en políticas públicas en la Universidad Rafael Landívar y en administración de negocios en INCAE Business School, en Costa Rica.

Es egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su tesis la fundamentó en la prohibición de la venta de tabaco a menores de edad en Esquipulas.

De Miss a diputada

Antes de su llegada al Congreso, ya tenía exposición pública por actividades fuera de la política. A sus 19 años, la nueva diputada inició participando en certámenes de belleza cuando se lanzó como Miss Chiquimula, en el evento de Miss Guatemala.

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, Chiquimula, y representó a su departamento en Miss Guatemala 2009 cuando tenía 19 años. (Instagram)

Más tarde, participó enMiss Continentes Unidos, llevando el nombre de Guatemala a un escenario internacional. De acuerdo con los archivos de la época, su imagen quedó asociada a la representación de la belleza chiquimulteca y nacional.

Estas participaciones le sirvieron para desarrollar un emprendimiento empresarial que le permitió participar en actividades de la Organización de las Naciones Unidas.

La vacante de la curul de Chiquimula se produce en una bancada de la UNE que redujo su número de diputados tras reestructuraciones internas y realineamientos hacia Sandra Torres.
Bonilla también participó en Miss Continentes Unidos y luego proyectó una identidad pública como abogada, notaria, empresaria y defensora de mujeres y niños. (Instagram)

La vacante que ahora ocupa surgió tras la muerte de Quijada Heredia a los 74 años, hecho que abrió el procedimiento de sustitución previsto para la segunda candidata de la lista distrital. Con esa juramentación, la UNE suma una nueva integrante en una de las bancadas con mayor representación del pleno.

Temas Relacionados

Bernardo ArévaloGobierno de GuatemalaCiudad de GuatemalaIvanna Bonilla OlivaGuatemalaCongreso de GuatemalaJuan Ignacio Quijada Heredia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Continuará en detención conductor de Corvette acusado de homicidio culposo

Francisco Javier G. enfrenta proceso penal por la muerte de un repartidor y conducción peligrosa, tras ser captado en videos consumiendo alcohol antes del incidente

El Salvador: Continuará en detención conductor de Corvette acusado de homicidio culposo

El periodista Henry Briceño presentará en Madrid un libro donde relata la salida de Nicaragua junto a su familia

La obra testimonial se lanzará el 10 de septiembre en la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Puente de Vallecas, donde el autor relatará su secuestro, expulsión de Nicaragua y posterior refugio en España

El periodista Henry Briceño presentará en Madrid un libro donde relata la salida de Nicaragua junto a su familia

Seguridad de Honduras refuerza investigación por asesinato de testigo protegido vinculado al caso Angie Peña

El subsecretario Rommel Martínez aseguró que aún es prematuro establecer responsabilidades y que las pruebas deberán ser analizadas antes de presentar acusaciones.

Seguridad de Honduras refuerza investigación por asesinato de testigo protegido vinculado al caso Angie Peña

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

Hasta el momento se han notificado 18 defunciones asociadas al virus, de las cuales 16 corresponden a menores de 5 años y dos a personas mayores de 65 años, de acuerdo con las autoridades de Salud

En Panamá el Hospital del Niño suspende cirugías electivas por aumento de casos del Virus Sincitial Respiratorio

La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

La carta abierta enviada el 18 de agosto advierte que los costos operativos ya son insostenibles y que, sin medidas, las empresas deberán encarecer los pasajes en rutas extraurbanas

La gremial del transporte extraurbano pide al Congreso de Guatemala reactivar el debate para aliviar el precio del diésel

TECNO

Transforma tu cámara DSLR o compacta abandonada en una webcam 4K para Zoom y Google Meet

Transforma tu cámara DSLR o compacta abandonada en una webcam 4K para Zoom y Google Meet

Sam Altman detiene el entrenamiento de modelos avanzados para fortalecer seguridad: “actuaremos de manera unilateral”

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Bob Esponja

Los mejores memes de Bob Esponja y Patricio Estrella que debes enviar a tus amigos y pareja

Lista de empleos que más se necesitan hoy en la era de la IA: desde especialistas en agentes hasta expertos en gobernanza

ENTRETENIMIENTO

Wisin anuncia la creación de la ‘Universidad del Perreo’: “Un movimiento que cambió la industria para siempre”

Wisin anuncia la creación de la ‘Universidad del Perreo’: “Un movimiento que cambió la industria para siempre”

Matthew McConaughey reveló la insólita razón por la que dejó de fumar marihuana

Barbie lanza una muñeca de colección inspirada en Marilyn Monroe por lo que sería su cumpleaños número 100

La madre de Hayden Panettiere habla por primera vez tras su muerte y señala a la expareja de la actriz

De futuro incierto a fenómeno: “Stuart no logra salvar el universo” obtiene una renovación anticipada tras solo 4 episodios

MUNDO

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

Israel acusó a Siria de poner en riesgo su seguridad al permitir la presencia militar de Turquía en una base cerca de Alepo

El régimen de Corea del Norte condenó los ejercicios militares entre EEUU y Seúl y amenazó con seguir reforzando su defensa

Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en represalia por la detención de dos funcionarios de su embajada en Teherán

Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones comerciales con Irán tras el lanzamiento de dos misiles hacia su espacio marítimo

La ofensiva ucraniana agrava la escasez de combustible en Rusia: las reservas alcanzan solo a un tercio de las gasolineras