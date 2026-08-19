El Congreso de Guatemala juramentó a Ivanna Bonilla Oliva como diputada, una exreina de belleza de Chiquimula

El Congreso de Guatemala juramentó el 18 de agosto a Ivanna Bonilla Oliva como diputada por Chiquimula tras declarar vacante la curul de Juan Ignacio Quijada Heredia. (Organismo Legislativo)

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El Congreso de Guatemala juramentó este 18 de agosto a Ivanna Bonilla Oliva como diputada por Chiquimula, después de declarar vacante la curul de Juan Ignacio Quijada Heredia tras su fallecimiento, un relevo que además reincorpora a la bancada de la UNE a una dirigente departamental con trayectoria partidaria y formación en derecho y políticas públicas.

La incorporación se produce al bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que busca reconstruir su contexto político tras iniciar la Décima Legislatura con 33 diputados y luego cayó a cerca de 25 por conflictos internos y reacomodos de lealtades hacia Sandra Torres. Esa bancada ha mantenido una línea de oposición al gobierno del presidente Bernardo Arévalo y promovió la interpelación de 13 ministros del Gabinete.

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El relevo quedó formalizado cuando el pleno aprobó el Acuerdo 18-2026 y dio paso a la toma de posesión de Bonilla Oliva. La nueva legisladora prestó juramento ante el hemiciclo y desde ese momento asumió la curul correspondiente al departamento de Chiquimula.

Su ascenso se realizó luego de que los diputados presentes en la sesión plenaria rindieran un minuto de silencio en honor a Quijada Heredia, quien falleció tras varias semanas de ausencia por enfermedad.

Ivanna Bonilla Oliva fue candidata de la UNE en 2023 por Chiquimula y accedió a la curul según el orden de la planilla validada por el Tribunal Supremo Electoral. (Organismo Legislativo)

Durante la sesión plenaria, el secretario Julio López leyó primero el acuerdo en el que se lamentó la muerte del congresista electo por la UNE y después el documento que declaró vacante la curul y habilitó a la suplente. Luego Bonilla ingresó al hemiciclo para juramentarse.

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La propia legisladora adelantó cuáles serán algunos de los temas que buscará impulsar en el Congreso y señaló que pondrá atención en las oportunidades para mujeres y jóvenes.

Ivanna Bonilla Oliva asumió en la Décima Legislatura la curul de Chiquimula por la Unidad Nacional de la Esperanza después del fallecimiento de Quijada Heredia. (Organismo Legislativo)

La nueva legisladora fue candidata en 2023 y forma parte de la estructura nacional de la UNE

Bonilla Oliva fue inscrita en la casilla dos de la UNE por el distrito de Chiquimula para las elecciones generales de 2023, detrás de Quijada Heredia, por lo que su ascenso correspondía al orden de la planilla validada por el Tribunal Supremo Electoral.

Actualmente fue electa como Coordinadora Departamental de esa agrupación política en el oriente del país.

Su relación con la estructura partidaria no se limita al ámbito departamental. En la Asamblea Nacional Ordinaria de octubre de 2025, la UNE la incorporó como integrante titular de su Comité Ejecutivo Nacional, una posición que reforzó su peso dentro del partido en la región oriental.

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Ivanna Bonilla Oliva (junto a Sandra Torres) figura como la llamada a sustituir a Juan Ignacio Quijada Heredia por ser la segunda candidata inscrita por la UNE en Chiquimula en las elecciones de 2023. (Instagram)

Bonilla Oliva nació en Esquipulas, es abogada y notaria, y cursó especializaciones en políticas públicas en la Universidad Rafael Landívar y en administración de negocios en INCAE Business School, en Costa Rica.

Es egresada de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Su tesis la fundamentó en la prohibición de la venta de tabaco a menores de edad en Esquipulas.

De Miss a diputada

Antes de su llegada al Congreso, ya tenía exposición pública por actividades fuera de la política. A sus 19 años, la nueva diputada inició participando en certámenes de belleza cuando se lanzó como Miss Chiquimula, en el evento de Miss Guatemala.

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Ivanna Bonilla Oliva nació en Esquipulas, Chiquimula, y representó a su departamento en Miss Guatemala 2009 cuando tenía 19 años. (Instagram)

Más tarde, participó enMiss Continentes Unidos, llevando el nombre de Guatemala a un escenario internacional. De acuerdo con los archivos de la época, su imagen quedó asociada a la representación de la belleza chiquimulteca y nacional.

Estas participaciones le sirvieron para desarrollar un emprendimiento empresarial que le permitió participar en actividades de la Organización de las Naciones Unidas.

Bonilla también participó en Miss Continentes Unidos y luego proyectó una identidad pública como abogada, notaria, empresaria y defensora de mujeres y niños. (Instagram)

La vacante que ahora ocupa surgió tras la muerte de Quijada Heredia a los 74 años, hecho que abrió el procedimiento de sustitución previsto para la segunda candidata de la lista distrital. Con esa juramentación, la UNE suma una nueva integrante en una de las bancadas con mayor representación del pleno.

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