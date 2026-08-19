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Feminicidios infantiles en República Dominicana: 41 muertes en los últimos 5 años

Un informe estadístico revela que la violencia letal contra niñas menores de 14 años persiste en el país, superando incluso la decena de víctimas en 2025

Silueta de casa partida con grietas, muñeca de trapo caída y sombra oscura dentro. Árbol sin hojas y triciclo volcado fuera de la casa.
República Dominicana registró 41 feminicidios infantiles entre 2021 y 2025, según la Oficina Nacional de Estadística. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre 2021 y 2025, República Dominicana ha registrado 41 feminicidios infantiles, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el cual retoma información de los Registros Administrativos de la Policía Nacional con base a los datos suministrados por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECO).

En 2025, el país caribeño alcanzó la cifra anual más alta del periodo con 11 víctimas menores de 14 años, superando los 10 casos reportados en 2023, los 8 de 2024, los 7 de 2022 y los 5 de 2021.

El entorno familiar aparece de manera reiterada como el espacio en el que ocurre la mayoría de los feminicidios infantiles. Solo en 2025, las estadísticas muestran que 4 niñas fueron asesinadas por sus padres, 2 por sus madres, 1 por su hermano, 1 por su primo y 1 por su padrastro. El mismo patrón se ha observado en años previos, con presencia de padres, madres y padrastros como responsables directos de los crímenes.

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En cuanto a los métodos empleados, el documento revela que la violencia física extrema es común en estos hechos. En 2025, 3 niñas murieron por golpes con objetos contundentes, 3 por estrangulamiento o asfixia, 2 por intoxicación con sustancias tóxicas, 1 por arma de fuego y 1 por arma blanca. Los datos de 2024 indican 4 muertes con objetos contundentes y 3 con armas de fuego, mientras que en años anteriores se han registrado también casos de asfixia y estrangulamiento.

Dos niños, sentados, descalzos, con pantalones cortos y camisetas, en una acera de cemento junto a una calle de asfalto.
El año 2025 cerró con 11 feminicidios infantiles de niñas menores de 14 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama de los feminicidios infantiles en República Dominicana

La distribución geográfica de los casos muestra zonas críticas y persistentes. La Región Ozama, que abarca Santo Domingo y el Distrito Nacional, registró 2 feminicidios infantiles en el año 2025. Provincias como Espaillat, Santiago, Duarte, Monte Cristi, Baoruco y El Valle han reportado incidentes, evidenciando que la problemática afecta tanto a áreas urbanas como rurales.

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La nacionalidad de las víctimas aporta otra dimensión relevante. Aunque la mayoría de las niñas asesinadas son dominicanas, el recopilado oficial indica que en 2025, 5 de las 11 víctimas eran de nacionalidad haitiana. En 2024, se reportó también 1 víctima haitiana entre 8 casos. Esta presencia de niñas migrantes subraya la importancia de políticas públicas que contemplen la protección sin distinción de nacionalidad y la coordinación transfronteriza en materia de derechos de la infancia.

Los datos oficiales detallan además los horarios de los crímenes. En 2025, 3 feminicidios infantiles ocurrieron entre las 00:01 y las 08:00, 5 entre las 08:01 y las 16:00, y 3 entre las 16:01 y las 24:00. La variabilidad en los horarios y días de la semana, con picos en viernes y sábados, sugiere la necesidad de reforzar la prevención en jornadas y espacios considerados de mayor riesgo.

Primer plano de un ojo humano en blanco y negro con la pupila, el iris, las pestañas largas y la piel alrededor del ojo.
Los feminicidios infantiles de 2025 incluyeron muertes por golpes, estrangulamiento o asfixia, intoxicación, arma de fuego y arma blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El compendio utiliza la definición del Modelo de Protocolo Latinoamericano, que considera feminicidio infantil la muerte de una niña menor de 14 años cometida por un hombre en contexto de poder, confianza o responsabilidad. Esta definición, adoptada en República Dominicana, permite la comparación con otros países de la región y el seguimiento de compromisos internacionales.

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