Coty Romero contó por qué decidió operarse el busto: el recorrido emocional y las claves de su experiencia

Coty Romero presentpo los resultados de su cirugía de aumento mamario, realizada siete días antes

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La exparticipante de Gran Hermano, Coty Romero, compartió su proceso de cirugía mamaria, un recorrido que abarcó dudas, miedos y finalmente una decisión tomada desde el deseo personal. En un testimonio abierto, detalló cada etapa: desde la primera consulta médica hasta el mensaje de autoaceptación y el cuidado del cuerpo, pasando por los aspectos técnicos y el postoperatorio.

Durante la presentación de los resultados, comenzó explicando cómo vivió la previa de su operación. “Hoy les vengo a mostrar los resultados de mi operación después de siete días y de paso voy a contestar algunas de sus dudas que me dejaron”, afirmó al abrir el diálogo con sus seguidores. La joven recalcó la importancia de sentirse bien con una misma, ya sea a través de intervenciones estéticas o no.

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El proceso de decisión no fue inmediato. “Mi primera consulta con el médico fue hace dos años, pero en ese momento no estaba cien por ciento decidida. Yo me estaba mudando recién a Buenos Aires. Era como también todo un cambio muy grande que también influía un montón en mi decisión y dije: ‘No es el momento’”. En ese entonces, la incertidumbre y los cambios vitales postergaron la intervención.

Este año, en cambio, sintió que era el momento adecuado. “Me decidí cien por ciento y fue todo muy fácil, rápido y ágil. Y ahora las tengo y me encantan. Y realmente siento que es una decisión que no me arrepiento”. La operación, que se concretó tras dos años de reflexión, fue vivida por la joven como un proceso natural y sin presiones externas.

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Coti Romero detalló los entretelones de su intervención quirúrgica

La decisión de someterse a una cirugía estética suele estar atravesada por factores emocionales y personales. Coty relató que, aunque en algún momento había declarado no querer realizarse intervenciones por miedo y porque “me gustaban mis lolas así”, finalmente se animó. “Me encantaron y estoy muy feliz. Si ustedes tienen ganas de hacerse algo porque les ayuda a sentirse mejor, porque llevan tiempo pensándolo, porque simplemente tienen ganas, háganselo. Hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando se lo hagan con un profesional, con un especialista que sepa lo que hace y que esté cien por ciento capacitado”, recomendó.

Desde su perspectiva, el acompañamiento profesional fue clave en la toma de decisiones. “Vinimos al mundo a mimarnos y darnos los lujos que nos merecemos. Menos que eso no”, reflexionó, dejando en claro la importancia del autocuidado y la búsqueda de bienestar personal por encima de los prejuicios.

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La intervención no fue un procedimiento estándar, sino adaptado a la anatomía de la paciente. “Yo quería un resultado supernatural y que no fuera un cambio tan drástico de verme de repente con unas lolas supergrandes”, explicó. Por este motivo, los implantes seleccionados fueron de volúmenes diferentes: “Me puse doscientos veinticinco centímetros cúbicos de este lado. Pero, del lado izquierdo yo siempre tuve una lola más chiquita. Entonces, claro, me tuve que poner doscientos veinticinco de un lado y doscientos cincuenta del otro”.

Esta diferencia de volumen se eligió para equilibrar el tamaño natural de los senos, ya que, según expresó la joven, “la mayoría de las mujeres, por no decir todas, tenemos siempre un lado más chico que el otro. Entonces, también eso me encantó porque sentí que era como emparejarlas un poco también”.

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Otro aspecto relevante fue la técnica empleada en la colocación de los implantes. Ante ello aclaró: “Otra pregunta que me hicieron es si me las puse detrás del músculo. No. Obviamente, en las consultas te responden todas estas dudas dependiendo del tipo de cuerpo y dependiendo de un montón de otras cosas. Pero, en mi caso no me lo puso detrás del músculo, pero sí detrás de la fascia”. Según su testimonio, esta decisión estuvo relacionada con su actividad física habitual: “Yo soy una persona que le encanta mucho hacer deportes y moverme y no me quedo quieta. Entonces, también tenía que ver con el tiempo de recuperación. Y que por supuesto también queda muy natural, que mi enfoque realmente iba por el lado de que me quedara lo más natural posible”.

Coti Romero, en momentos en que se desempeñaba como analista de Gran Hermano

En cuanto a la cicatriz, la elección de la vía de acceso también fue meditada: “Yo elegí que las mías sean por debajo de la mama, simplemente por una cuestión de quizás velocidad de curación y porque la verdad es que le tengo un poco de idea a las aureolas”.

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La intervención quirúrgica resultó breve y el postoperatorio sencillo, según su relato. “Fue una operación que no duró más de una hora, y al poco tiempo ya estaba en mi casa de nuevo. Obviamente, como en toda cirugía, tenés que tener tus cuidados, pero yo ya estoy haciendo mi vida normal, sin hacer fuerza, por supuesto, pero mañana ya vuelvo al trabajo”.

El proceso de recuperación incluyó el uso de un corpiño postoperatorio que se abrocha adelante, aplicación de hielo y sesiones de kinesiología para drenajes linfáticos. “Fue todo muy rápido, todo muy fácil, todo sin dolor y no me molesta.

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A lo largo de su testimonio, insistió en la importancia de tomar decisiones informadas y de priorizar el bienestar propio. “Si ustedes tienen ganas de hacerse algo porque les ayuda a sentirse mejor, porque llevan tiempo pensándolo, porque simplemente tienen ganas, háganselo. Hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando se lo hagan con un profesional, con un especialista que sepa lo que hace y que esté cien por ciento capacitado”.

El mensaje fue claro: no se trata solo de estética, sino de respeto y cuidado hacia uno mismo. A siete días de la operación, Coty Romero celebró los resultados y compartió su alegría: “Son hermosas, muy naturales. Estoy muy feliz con los resultados”.

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