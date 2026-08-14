Caso Tridente: Siete detenidos por cinco homicidios y otros delitos durante ocho allanamientos en Costa Rica

Agentes del OIJ de Guápiles ejecutaron ocho allanamientos como parte del caso denominado “Tridente”. Crédito: OIJ

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Una operación denominada “Tridente” desplegó este viernes a agentes de la Delegación Regional de Guápiles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en diferentes puntos del país y dejó, hasta el momento, siete personas detenidas.

Los agentes ejecutaron ocho allanamientos, siete de ellos en Guácimo, Limón, y uno en Santa Cruz de Guanacaste, como parte de una investigación contra un presunto grupo criminal al que las autoridades atribuyen una serie de hechos violentos.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, los sospechosos estarían vinculados con cinco homicidios, dos tentativas de homicidio, un asalto y amenazas contra una persona menor de edad.

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La investigación señala además una posible relación de los detenidos con el grupo criminal de un sujeto conocido con el alias de “Coco Guácimo”, quien falleció días atrás durante un operativo en el que las autoridades también lograron detener a otro hombre conocido como “Diablo”.

Los sospechosos son vinculados con un presunto grupo criminal relacionado con alias “Coco Guácimo”, quien murió recientemente durante un operativo en el que también fue detenido alias “Diablo”.

Los siete detenidos fueron identificados por sus apellidos y edades como Solano, de 35 años, señalado como principal sospechoso; Abarca, de 23 años; Solano, de 27 años; Peraza, de 37 años; Chaves, de 30 años; Navarro, de 23 años, y Arce, de 32 años.

Tres homicidios ocurrieron en días consecutivos

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que tres de los homicidios investigados ocurrieron en días consecutivos durante mayo de 2025, todos en el cantón de Guácimo.

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El primer hecho ocurrió el 23 de mayo de 2025, en el sector de La Perla, donde murió un menor de edad.

Al día siguiente, el 24 de mayo, se registró otro homicidio en Los Geranios, también en Guácimo. En ese caso murió un hombre conocido con el alias de “Chanchis”.

Un día después, el 25 de mayo, otro hombre, de apellido Ayete, fue asesinado en el sector de La Selva.

La proximidad temporal y geográfica de estos tres crímenes forma parte de los elementos que llevaron a los investigadores a agrupar los hechos dentro del expediente denominado “Tridente”.

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Según la información preliminar proporcionada por el OIJ, estos tres casos forman parte de los cinco homicidios que se atribuyen al grupo investigado.

La investigación busca determinar el nivel de participación que habría tenido cada uno de los sospechosos en los diferentes hechos delictivos.

Drogas, armas y dinero entre lo decomisado

Los allanamientos también permitieron localizar una importante cantidad de evidencia que ahora será incorporada al proceso judicial.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron cocaína y marihuana en altas cantidades, además de dos armas de fuego.

Según el reporte preliminar, una de las armas corresponde a una pistola calibre 9 milímetros, mientras que la segunda corresponde a un arma calibre .32.

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Durante los allanamientos fueron decomisadas dos armas de fuego, además de importantes cantidades de cocaína y marihuana. Crédito: OIJ

La Policía Judicial también encontró dinero en efectivo. En total, se contabilizó una suma cercana a ₡2 millones (USD 4,400)

El hallazgo del dinero, las drogas y las armas será analizado por los investigadores para determinar su posible relación con los delitos incluidos dentro del expediente.

Las evidencias serán sometidas a los procedimientos correspondientes y podrían convertirse en elementos importantes para establecer la participación de los sospechosos y determinar eventuales vínculos entre ellos.