Romina Gaetani habría sido víctima de violencia de género por parte de su novio: golpes y denuncia policial

Ángel de Brito relató el hecho ocurrido en un country de Pilar que involucra a su pareja, Luis Cavanagh, donde la intérprete fue trasladada a un hospital con lesiones, tras un alerta al 911 que movilizó tanto a la policía como a personal judicial

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

Una profunda preocupación se instaló en las últimas horas tras conocerse que Romina Gaetani habría sido víctima de un episodio de presunta violencia de género de parte de su pareja Luis Cavanagh que derivó en su internación en un sanatorio de Pilar y en la intervención policial y judicial. La información fue dada a conocer por LAM (América TV), donde se leyeron al aire detalles del parte policial que documenta el hecho.

Según relató Ángel de Brito, el episodio ocurrió durante la noche, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana, en el partido bonaerense de Pilar. Al llegar al lugar, el personal policial mantuvo una entrevista con el equipo de seguridad del country, quienes manifestaron que una mujer se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja.

De acuerdo al parte oficial leído al aire, la mujer fue identificada como Romina Gaetani, actriz argentina de 48 años. En el documento se consigna que ella misma relató que su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos. Ante ese cuadro, se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar debido a su estado de nerviosismo y a las lesiones que presentaba.

La intervención policial y judicial
La intervención policial y judicial se activó tras un llamado al 911 por una situación de violencia en el Tortugas Country Club de Pilar (RSFotos)

Uno de los datos que más impacto generó fue que, según trascendió desde el sanatorio, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente. Tal como explicaron en el programa, cuando una persona ingresa a una guardia con lesiones de este tipo, el personal médico está obligado a dar aviso a las autoridades y a realizar la denuncia correspondiente.

En paralelo, se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción de Género, que dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar la testimonial de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales. En el mismo parte se identifica al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario, señalado como la pareja de Gaetani al momento del episodio.

Ángel de Brito aclaró que intentó comunicarse con la actriz durante la jornada, pero no logró contactarla. También que la actriz de producciones como La 1-5/18 y Soy gitano fue dada de alta médica al mediodía del día siguiente, aunque hasta el momento no hubo declaraciones de su parte ni de su entorno cercano.

Romina Gaetani fue dada de
Romina Gaetani fue dada de alta médica al día siguiente, aunque no realizó declaraciones públicas ni su entorno brindó testimonios sobre la situación

Durante el debate en el estudio, recordaron que la actriz ya había atravesado situaciones personales complejas en el pasado y remarcaron la importancia de que estos casos puedan ser acompañados por la Justicia más allá de si la denuncia es ratificada posteriormente. En ese sentido, se explicó que el procedimiento habitual contempla una primera denuncia en el marco del hecho traumático y una posterior instancia de ratificación por parte de la víctima.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la dificultad que enfrentan muchas víctimas de violencia de género al momento de denunciar, especialmente cuando se trata de vínculos atravesados por relaciones afectivas intensas, separaciones y reconciliaciones previas. Según se mencionó al aire, Gaetani y su pareja habrían tenido idas y vueltas en la relación, iniciada tras conocerse en el ámbito teatral.

Por el momento, la información oficial se limita a lo consignado en el parte policial y a los datos médicos confirmados. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el silencio de Romina Gaetani y la reserva de su entorno refuerzan el clima de cautela que rodea al caso, en una situación delicada que vuelve a interpelar al espectáculo argentino sobre la necesidad de abordar la violencia de género con responsabilidad, respeto y sin revictimización.

