De la agresión viral contra su madre a un segundo proceso: mujer hondureña también es señalada por maltrato a su hijo

Ruth Yanira Quiroz enfrenta dos procesos separados por presunto maltrato familiar agravado en La Ceiba. (FOTO: Infobae)

Guardar

El caso de Ruth Yanira Quiroz, la mujer de La Ceiba que se volvió viral después de aparecer en un video agrediendo a su madre, sumó un nuevo capítulo judicial luego de conocerse que también enfrenta un segundo proceso por presunto maltrato familiar agravado contra su hijo de 16 años.

La información fue confirmada por autoridades fiscales, que detallaron que se trata de dos expedientes independientesrelacionados con presuntos episodios de violencia dentro del núcleo familiar.

Quiroz compareció voluntariamente ante los tribunales después de que se emitiera una orden de captura en su contra por el caso que involucra a su madre.

PUBLICIDAD

Tras la audiencia de declaración de imputada, el juzgado resolvió que continuará enfrentando el proceso en libertad y bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Entre las disposiciones impuestas figuran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado, evitar determinados lugares y no mantener comunicación con personas vinculadas con la causa.

Quiroz pidió disculpas públicamente a su madre después de que las imágenes se difundieran en redes sociales. (FOTO: Infobae)

El video que originó el primer proceso

El primer expediente tiene su origen en un hecho ocurrido el 21 de julio de 2026 dentro de una vivienda ubicada en el barrio Sierra Pina, en La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con la investigación, una discusión entre Quiroz y su madre, una adulta mayor, terminó en una agresión que quedó registrada en video.

Las imágenes posteriormente comenzaron a circular de manera masiva en redes sociales y provocaron múltiples reacciones entre los usuarios.

Después de la difusión del material y de una denuncia presentada por familiares de la víctima, las autoridades comenzaron las diligencias correspondientes.

La Fiscalía atribuye a Quiroz en esta causa el presunto delito de maltrato familiar habitual agravado en perjuicio de su madre.

La investigación avanzó hasta la emisión de una orden de captura en contra de la mujer.

El video muestra a una mujer joven de pie, vestida con top negro y pantalones verdes, interactuando con una mujer mayor sentada que lleva un vestido estampado. Un ventilador se encuentra entre ellas. El escenario es un interior con paredes claras, un techo de metal y una ventana con rejas rojas. Una guitarra acústica azul es visible en el fondo. Ambas mujeres realizan gestos durante la interacción. Este contenido documenta una escena doméstica.

Pese a que durante varios días no había sido localizada por las autoridades, Quiroz terminó presentándose de manera voluntaria ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Durante la audiencia de declaración de imputada, el juez decidió que no fuera enviada a prisión preventiva mientras continúa el proceso.

En su lugar, deberá cumplir una serie de medidas cautelares orientadas a garantizar su comparecencia ante la justicia.

La imputada no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar.

También tiene restricciones relacionadas con determinados lugares y con el contacto con personas vinculadas al expediente.

El proceso relacionado con la agresión contra su madre tendrá nuevas diligencias judiciales durante agosto.

Para el 24 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, está programada una toma de declaración mediante Cámara Gesell.

Ese mismo día, a las 11:00 de la mañana, está prevista la audiencia inicial.

Durante esa etapa, el juez deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y determinar si existen suficientes indicios para que la causa continúe hacia las siguientes fases del proceso penal.

PUBLICIDAD

La mujer compareció voluntariamente ante los tribunales después de que se emitiera una orden de captura. (FOTO: Infobae)

Segundo caso involucra a su hijo de 16 años

Mientras avanzaba el expediente relacionado con su madre, también trascendió la existencia de un segundo proceso contra Quiroz.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez informó que la mujer es investigada por el presunto delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su hijo adolescente de 16 años.

Se trata de una causa separada de la investigación originada por el video viral.

Quiroz también compareció voluntariamente por este segundo expediente y recibió medidas cautelares similares a las impuestas en la primera causa.

De esta forma, la mujer deberá enfrentar dos procesos judiciales paralelos por presunta violencia familiar.

Uno corresponde a su madre y el otro a su hijo menor de edad.

Después de que el video se viralizara y generara una fuerte reacción pública, Quiroz apareció nuevamente junto a su madre.

En esa ocasión, le pidió disculpas por lo sucedido y reconoció públicamente que había cometido un error.

También aseguró que las imágenes habrían sido divulgadas por una expareja después de que ella se negara a retomar la relación sentimental.

Quiroz sostuvo además que nunca salió de La Ceiba durante los días en que era requerida por las autoridades.

Sus declaraciones se produjeron antes de que finalmente decidiera presentarse voluntariamente ante los tribunales.

El primer expediente se originó tras la difusión de un video en el que aparece durante una agresión contra su madre. (FOTO: Infobae)

Dos procesos avanzarán mientras permanece en libertad

La situación jurídica de Quiroz dependerá ahora de las resoluciones que adopten los tribunales en cada uno de los expedientes.

La Fiscalía deberá presentar las pruebas correspondientes tanto en la investigación relacionada con la madre como en la que involucra al adolescente de 16 años.

PUBLICIDAD

Por ahora, la imputada permanecerá en libertad bajo medidas cautelares, mientras continúa el desarrollo de ambas causas.

Será la justicia la encargada de determinar si los elementos recabados son suficientes para que los procesos avancen a etapas posteriores y establecer las eventuales responsabilidades penales.