Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

Nicole Neumann reveló la razón por la que se hizo vegetariana

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Desde sus enseñanzas a sus hijos a sus posteos en redes sociales, Nicole Neumann no oculta su amor por los animales y su deseo de protegerlos. Así las cosas, en las últimas horas, la modelo reveló cuál fue el episodio que marcó para siempre su vínculo con la alimentación y la llevó a dejar de comer carne. Lo hizo al aire de su programa de streaming, donde recordó una situación que vivió años atrás y que, según explicó, la impactó profundamente.

Todo ocurrió durante una visita a un campo en el que criaban caballos. Allí, una oveja que no dejaba de balar llamó su atención y despertó su curiosidad. Al preguntar qué le ocurría, recibió una respuesta que, asegura, nunca pudo olvidar.

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“Yo me hice vegetariana por una oveja buscando a su cría”, relató la modelo frente a sus compañeros, que la alentaron a seguir con la historia.

Según contó, fue entonces cuando consultó al capataz por el comportamiento del animal. La contestación fue directa y devastadora: “Lo que pasa es que esta mañana le carneamos al ternero para comerlo y ahora lo anda buscando”.

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Ese episodio hizo que Nicole Neumann tomara la decisión de no volver a consumir carne

Ese momento se convirtió en un quiebre personal. Conmovida al recordarlo, Nicole aseguró: “Te juro que dije: nunca más en la vida voy a tocar un pedazo de carne”.

La modelo explicó que lo que más la atravesó fue tomar conciencia del sufrimiento que hay detrás de ese consumo. “El pedazo de carne que se comen es el hijo de una madre que después lo busca desesperada, además del que muere y sufre”, reflexionó.

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También señaló que, si bien en aquel entonces todavía no era madre, el paso del tiempo y la maternidad hicieron que esa experiencia adquiriera para ella un sentido aún más profundo. “Yo todavía no era madre, pero ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, expresó.

Desde entonces, sostuvo su decisión de no volver a consumir carne. “Nunca más consumí un pedazo de carne”, afirmó al repasar la escena que cambió definitivamente su manera de alimentarse.

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Tiempo después, Nicole también contó qué la llevó a dar un paso más y adoptar el veganismo. A mediados del año pasado, compartió en sus redes sociales un video con imágenes de animales y una reflexión sobre el maltrato animal.

“Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que ‘no comer carne’ no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo...”, decía el mensaje.

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Nicole Neumann contó que una oveja buscando a su cría la llevó a dejar de comer carne

En ese mismo clip, que incluía imágenes de vacas, terneros y gallinas, sumaba: “Me estaba olvidando de ellas y de todas ellas... y de todo a lo que son sometidas por un momento de placer en mi boca”.

Y concluía: “Así que decidí dejar de contribuir con este ciclo de tortura y muerte, y me volví vegana”. No es la primera revelación que Neumann hace en su programa. Días atrás, la conductora abrió un espacio de diálogo sin filtros sobre relaciones abiertas. El intercambio, cargado de anécdotas y confesiones, sumó la participación de la creadora de contenidos y coach emocional Ana Herszage, junto con la hermana de la modelo, Geraldine Neumann.

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La charla arrancó con una pregunta directa: ¿podría Nicole mantener una relación bajo esta modalidad? Su respuesta, marcada por la sinceridad que la caracteriza, no dejó lugar a dudas: “Si yo la paso bien en lo sexual, tres veces con una persona y ya me enamoro”.

Este comentario puso sobre la mesa un contraste claro entre formas de vincularse. Nicole reconoció su imposibilidad para separar el sexo del afecto. La exposición de sus límites personales activó una conversación distendida, con risas y complicidad entre las participantes. “No podría tener una relación abierta”, admitió la modelo, y lo explicó casi como una cuestión de personalidad. Para Nicole, el involucramiento emocional surge de manera espontánea y rápida, lo cual, según su vivencia, la aleja de los vínculos abiertos.

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La dinámica del diálogo permitió que Ana Herszage ofreciera su visión desde la experiencia propia. “Yo tengo una relación abierta. Se cree que alguien que tiene relación abierta co... todos los fines de semana y no es así. Justamente todo lo contrario”, aclaró, desarmando prejuicios habituales. Geraldine, entre risas, acotó: “Con cada uno”, lo que generó un momento de humor en el estudio. Herszage fue al punto: “Cuanta más libertad tenés, menos hacés. O sea, no es que es con cualquiera, ¿me entendés?”.

Nicole, atenta, intervino para remarcar la existencia de reglas en estos acuerdos. Herszage explicó la mecánica para que estas relaciones funciones: “Hay reglas, eso seguro, son acuerdos”. Así, la conversación viró hacia el funcionamiento interno de los vínculos abiertos y la influencer enumeró las reglas centrales: “La primera, obviamente, es cuidarse. O sea, preservativo siempre. O sea, regla número uno. Y después decirnos, porque nosotros entendemos que hay un límite emocional. Si nosotros pasamos ese límite con una persona es que hay algo entre nosotros que está mal”.

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