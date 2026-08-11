Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

Nathy Peluso compartió una serie de fotografías en la playa con una publicación ligada a Club Grasa (Instagram)

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Nathy Peluso compartió recientemente una serie de fotografías en la playa, a pura sensualidad, donde aparece posando junto a formaciones rocosas y sobre la arena, bajo un cielo despejado y azul.

En las imágenes, la cantante viste un bikini blanco con estampados de besos rojos y la frase “club grasa” en la parte superior, además de un collar dorado con la inicial “N”. La artista se muestra disfrutando del entorno natural, con gestos y expresiones relajadas que destacan el ambiente soleado y el paisaje costero, mientras el mar y las olas completan el escenario de fondo.

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En la publicación, la artista acompañó las imágenes con el mensaje: “Club Grasa 100% Summer 100% Mamasitas”, escribió, mientras agregaba divertida que “estos bikinis al ponértelos empezás a bailar salsa instantaneamente literal”. “¡Las malportadas lo saben! ¡Bendiciones! La que avisa no traiciona”, agregó. La frase remite directamente a Club Grasa, un proyecto desarrollado por la propia artista que funciona tanto como un EP de remixes electrónicos como un formato de fiesta o concierto itinerante.

La cantante posó junto a formaciones rocosas y sobre la arena en un paisaje costero con mar y cielo despejado

Club Grasa surge a partir del aclamado álbum “Grasa” de Nathy Peluso y transforma las canciones originales en pistas de baile al estilo de un club nocturno. El EP de remixes contiene ocho canciones del disco original, rediseñadas junto a productores de música electrónica, y mezcla géneros como rap, salsa y soul con bases de la cultura EDM global.

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El proyecto también incluye un formato de espectáculo en vivo donde Nathy Peluso actúa como curadora musical y comparte escenario con DJs invitados. El concepto busca transformar el concierto tradicional en una fiesta de baile continuo y libre, promoviendo la conexión con el público a través de la cultura de club y la música en vivo, sin reglas estrictas.

Nathy Peluso vistió un bikini blanco con estampados de besos rojos y la frase “club grasa” en la parte superior

En mayo de este año, Nathy Peluso generó amplia repercusión en redes sociales tras compartir un video en TikTok donde mostró el notable cambio físico que experimentó recientemente. Las imágenes difundidas sorprendieron a sus seguidores y provocaron numerosos comentarios sobre el método empleado para lograr esa transformación corporal. Ante las consultas y especulaciones, la artista publicó un segundo video en el que exhibió su exigente rutina de entrenamiento.

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En la grabación, la artista de 31 años, aparece luciendo una remera celeste de espalda abierta y una calza deportiva gris, bailando con energía al ritmo de “Loco” de Héctor Lavoe. “Cada día más loca y qué rica está locura”, escribió junto a la publicación, que superó los cinco millones de reproducciones.

“Las malportadas lo saben. La que avisa no traiciona”, escribió la artista, divertida

Diversos usuarios comentaron acerca del cambio en su figura, y algunos sugirieron la posibilidad de que hubiese recurrido a un medicamento inyectable para bajar de peso, mientras que otros atribuyeron su transformación al gimnasio y una dieta balanceada.

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Unas horas después, Nathy Peluso subió un nuevo video en el que se la observaba ejercitándose en una escaladora, donde el marcador indicaba una hora continua de entrenamiento. Posteriormente, se ubicó en el piso para realizar ejercicios enfocados en fortalecer y tonificar los brazos. “Despejando”, escribió la cantante, lo que fue interpretado por varios seguidores como una respuesta directa a las críticas y comentarios recibidos respecto a su cambio físico.

La frase de la publicación remite a Club Grasa, un proyecto de Nathy Peluso que funciona como EP de remixes electrónicos y como formato de fiesta o concierto itinerante

En abril, cuando las primeras observaciones sobre su figura comenzaron a circular, la intérprete de “Buenos Aires” decidió abordar el tema de manera explícita. A través de sus redes sociales, negó categóricamente el uso de fármacos para adelgazar. “Para los que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, no me entendieron... Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? No. Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora. ¿Qué Ozempic?”, afirmó. Así, la artista atribuyó su cambio físico exclusivamente al ejercicio constante y una alimentación saludable.

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