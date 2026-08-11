Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

La cantante compartió una serie de postales sobre la costa luciendo un traje de baño. Las imágenes

nathy peluso
Nathy Peluso compartió una serie de fotografías en la playa con una publicación ligada a Club Grasa (Instagram)
Guardar

Nathy Peluso compartió recientemente una serie de fotografías en la playa, a pura sensualidad, donde aparece posando junto a formaciones rocosas y sobre la arena, bajo un cielo despejado y azul.

En las imágenes, la cantante viste un bikini blanco con estampados de besos rojos y la frase “club grasa” en la parte superior, además de un collar dorado con la inicial “N”. La artista se muestra disfrutando del entorno natural, con gestos y expresiones relajadas que destacan el ambiente soleado y el paisaje costero, mientras el mar y las olas completan el escenario de fondo.

PUBLICIDAD

En la publicación, la artista acompañó las imágenes con el mensaje: “Club Grasa 100% Summer 100% Mamasitas”, escribió, mientras agregaba divertida que “estos bikinis al ponértelos empezás a bailar salsa instantaneamente literal”. “¡Las malportadas lo saben! ¡Bendiciones! La que avisa no traiciona”, agregó. La frase remite directamente a Club Grasa, un proyecto desarrollado por la propia artista que funciona tanto como un EP de remixes electrónicos como un formato de fiesta o concierto itinerante.

nathy peluso
La cantante posó junto a formaciones rocosas y sobre la arena en un paisaje costero con mar y cielo despejado

Club Grasa surge a partir del aclamado álbum “Grasa” de Nathy Peluso y transforma las canciones originales en pistas de baile al estilo de un club nocturno. El EP de remixes contiene ocho canciones del disco original, rediseñadas junto a productores de música electrónica, y mezcla géneros como rap, salsa y soul con bases de la cultura EDM global.

PUBLICIDAD

El proyecto también incluye un formato de espectáculo en vivo donde Nathy Peluso actúa como curadora musical y comparte escenario con DJs invitados. El concepto busca transformar el concierto tradicional en una fiesta de baile continuo y libre, promoviendo la conexión con el público a través de la cultura de club y la música en vivo, sin reglas estrictas.

nathy peluso
Nathy Peluso vistió un bikini blanco con estampados de besos rojos y la frase “club grasa” en la parte superior

En mayo de este año, Nathy Peluso generó amplia repercusión en redes sociales tras compartir un video en TikTok donde mostró el notable cambio físico que experimentó recientemente. Las imágenes difundidas sorprendieron a sus seguidores y provocaron numerosos comentarios sobre el método empleado para lograr esa transformación corporal. Ante las consultas y especulaciones, la artista publicó un segundo video en el que exhibió su exigente rutina de entrenamiento.

En la grabación, la artista de 31 años, aparece luciendo una remera celeste de espalda abierta y una calza deportiva gris, bailando con energía al ritmo de “Loco” de Héctor Lavoe. “Cada día más loca y qué rica está locura”, escribió junto a la publicación, que superó los cinco millones de reproducciones.

nathy peluso
“Las malportadas lo saben. La que avisa no traiciona”, escribió la artista, divertida

Diversos usuarios comentaron acerca del cambio en su figura, y algunos sugirieron la posibilidad de que hubiese recurrido a un medicamento inyectable para bajar de peso, mientras que otros atribuyeron su transformación al gimnasio y una dieta balanceada.

Unas horas después, Nathy Peluso subió un nuevo video en el que se la observaba ejercitándose en una escaladora, donde el marcador indicaba una hora continua de entrenamiento. Posteriormente, se ubicó en el piso para realizar ejercicios enfocados en fortalecer y tonificar los brazos. “Despejando”, escribió la cantante, lo que fue interpretado por varios seguidores como una respuesta directa a las críticas y comentarios recibidos respecto a su cambio físico.

nathy peluso
La frase de la publicación remite a Club Grasa, un proyecto de Nathy Peluso que funciona como EP de remixes electrónicos y como formato de fiesta o concierto itinerante

En abril, cuando las primeras observaciones sobre su figura comenzaron a circular, la intérprete de “Buenos Aires” decidió abordar el tema de manera explícita. A través de sus redes sociales, negó categóricamente el uso de fármacos para adelgazar. “Para los que estuvieron diciendo que yo uso Ozempic, no me entendieron... Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer? No. Gimnasio, cardio, peso, pilates, escalera, diez mil pasos al día o más. Pollo, pescado, espárragos, boniato, papa. ¿Qué te pasa? ¿Que yo voy a dejar de comer? Soy una mujer laburadora. ¿Qué Ozempic?”, afirmó. Así, la artista atribuyó su cambio físico exclusivamente al ejercicio constante y una alimentación saludable.

Temas Relacionados

Nathy Peluso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

El futbolista del Inter Miami reaccionó en Instagram al video con el que la cantante confirmó la boda y dejó una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas del día

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

El actor había ingresado a un centro para tratar su estado emocional y psicológico y, tras meses de su alta, su expareja detalló cómo está hoy en día

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

La modelo relató la escena que presenció años atrás, explicó por qué la marcó profundamente y cómo esa experiencia cambió su manera de alimentarse

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

La cantante usó sus redes sociales para dar a conocer, de manera oficial, su compromiso con el jugador de fútbol

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

La periodista deportiva contó la curiosa forma de comunicarse con su expareja y padre de sus tres hijas. También reaccionó a los rumores de compromiso con Ivana Figueiras

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

AMÉRICA

Tensión en el Mar Rojo: los rebeldes hutíes dijeron que atacaron un buque de Arabia Saudita en el estrecho de Bab el-Mandeb

Tensión en el Mar Rojo: los rebeldes hutíes dijeron que atacaron un buque de Arabia Saudita en el estrecho de Bab el-Mandeb

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

Edad biológica vs. edad cronológica: qué tan útil es saber cuántos años tiene realmente nuestro cuerpo

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

DEPORTES

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana

Thiago Almada reveló el llamado que lo terminó de convencer para firmar con River Plate: para quién será la primera camiseta

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis