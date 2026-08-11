Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron: la fecha especial que eligieron y el confuso episodio en Portugal

La foto que confirmaría la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano, @feorginagio)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron el “sí, quiero” este martes 11 de agosto, exactamente un año después de que el futbolista portugués le propusiera matrimonio a la modelo e influencer. La pareja confirmó el enlace a través de sus perfiles de Instagram con una imagen en la que entrelazan sus manos, mostrando las alianzas y parte de sus atuendos: ella vestida de blanco, y el mensaje “C❤️G” como única declaración pública.

La elección de la fecha no fue casual. Fue el 11 de agosto de 2025 cuando Georgina Rodríguez publicó en sus redes sociales la foto del anillo de compromiso con la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, con la que anunció al mundo que aceptaba la propuesta de Cristiano Ronaldo. Ese anillo, valorado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares, marcó el inicio de un año de preparativos que culminó con el matrimonio en la misma fecha del calendario. El propio Ronaldo relató que la propuesta fue espontánea: mientras preparaba el momento para entregar el anillo, sus dos hijas menores entraron a la habitación y le dijeron “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”, lo que el futbolista tomó como la señal para hacerlo en ese instante.

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El hermetismo fue la nota dominante de todo el proceso. Según comentó Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, la pareja organizó la ceremonia sin ayuda externa: “Se apañan muy bien solos” y están “muy bien asesorados”, señaló. La familia y los allegados guardaron silencio sobre los detalles del evento, y por el momento permanecen sin respuesta las preguntas sobre el lugar exacto de la ceremonia y si habrá alguna celebración pública.

Uno de los momentos tiernos de la pareja en el pasado

Los rumores previos apuntaban a Funchal como posible escenario. Según reveló el diario británico The Sun, la ceremonia iba a tener lugar el 8 de agosto en la Catedral de Funchal, un templo con más de 500 años de historia ubicado en el centro de la capital de Madeira, la isla portuguesa donde nació y creció el delantero. La recepción posterior al acto religioso se habría celebrado en el Savoy Palace, un hotel cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral. Según una fuente citada por el periódico inglés, “se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”. Ni Ronaldo ni Rodríguez ni nadie de su entorno confirmaron públicamente estos detalles.

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Fue precisamente esa información la que desató una escena llamativa el propio 8 de agosto: más de 2.000 personas se agolparon en las afueras de la misma Catedral convencidas de que la boda se celebraría allí. Cuando descendió del Rolls-Royce la novia, resultó ser Fátima Nicole Cunha Teixeira, y el novio que la esperaba era Fábio Ramos, una pareja madeirense radicada en Francia. El sacerdote Marcos Gonçalves tuvo que salir a aclarar que no existía ninguna reserva a nombre de Ronaldo y que esa era la única boda del día. El propio futbolista reaccionó al episodio con emojis de risa ante una publicación del Jornal da Madeira sobre la confusión.

La elección de Madeira como escenario del enlace no sería circunstancial. Ronaldo nació en Funchal y allí transcurrió su infancia antes de trasladarse a Lisboa para integrarse a las divisiones juveniles del Sporting de Portugal. En los días previos a la boda, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en Mallorca junto a sus hijos, donde fueron fotografiados a bordo de un yate con sus anillos de diamantes a la vista.

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La historia entre ambos arrancó a finales de 2016, cuando el delantero conoció a Georgina en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como asistente de ventas. La relación se hizo pública en enero de 2017. Desde entonces, formaron una familia de cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., primogénito del futbolista; los mellizos Eva y Mateo, nacidos mediante gestación subrogada; y Alana Martina y Bella Esmeralda, las dos hijas en común de la pareja. En 2021, uno de los mellizos que esperaban, Ángel, murió antes de nacer.

La reaparición deportiva de Ronaldo está prevista para el 15 de agosto, cuando el Al Nassr reciba al Al-Fateh por la primera fecha de la liga árabe.

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