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La frase de Nicole Neumann que generó sorpresa en su equipo: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada”.

La conductora y modelo compartió al aire de su stream una escena casera que derivó en sospechas, carcajadas y desconcierto

Las confesiones de Nicole Neumann en su programa de streaminig

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El episodio más comentado del día en el streaming de Nicole Neumann no giró en torno a una noticia formal, sino a una confesión inesperada de la propia conductora. Durante la transmisión, la modelo relató a su equipo una situación doméstica que terminó en risas.

Mientras conversaban, Nicole detalló: “No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada. Hoy no sé qué me pasó. Yo me fui a tomar un antialérgico porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo y me da un poquito de alergia. Entonces dije me voy a tomar un coso antes de que se me pongan los ojos en compota, toda la situación, y los tenía sueltos. Resulta que en ese cosito también tengo las del avión.” La confusión por el desorden de los medicamentos en el neccesaire provocó una reacción inmediata de Geraldine Naumann, su hermana, quien soltó un simple “Ah”, antes de que ambas estallaran en carcajadas.

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La charla se volvió más distendida cuando Juan Otero, otro de los presentes, resumió la anécdota con humor: “Hizo una ensalada de pastillas.” Mientras tanto, Geraldine intervino con ironía: “Ay, qué ganas igual de ser Nicole en este momento, eh.”

Nicole, lejos de incomodarse, continuó con su relato: “No sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir como muy adormecida, con sueño, ¿entendés? No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo como un poco de náuseas, ¿entendés? O sea, no sé...” Las dudas de la modelo, entre la perplejidad y el humor, marcaron el tono del bloque.

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Nicole Neumann se enterneció con el gesto de un vecino con su mascota (Instagram)
Nicole Neumann contó en su streaming que tomó un antialérgico tras buscar a un conejito que le provocó alergia

En ese momento, Geraldine advirtió: “Ojo con el embarazo, ¿eh?”, mientras otra voz en el estudio proponía un plan nocturno: “Quería invitarme a salir de fiesta.” Nicole contestó con su característico desenfado: “De fiesta... fue medio rock. Es una cuestión de actitud, ¿eh?” La frase desató nuevas risas y la complicidad del equipo.

Juan Otero intervino nuevamente para subrayar la veracidad de la situación: “Esto es real, dije yo.” Nicole, por su parte, insistió: “Ojo con eso.” El resto del equipo respondió con asentimientos y comentarios breves, reforzando el clima de camaradería.

Nicole Neumann reveló cuál fue su nombre legal por los primeros once años de su vida: “Lo padecía”
Geraldine Naumann reaccionó a la anécdota de Nicole Neumann con sorpresa y risas durante la transmisión

El segmento se cerró con un momento de humor lingüístico, cuando una de las voces mencionó: “Ni hao es hola en chino. ¿Vos qué decís en chino?” Nicole respondió con frescura: “Yo digo konichi, konichiwa.” La frase, repetida entre los presentes, dio cierre a una secuencia que combinó anécdotas personales, confusión y risas.

El día que Nicole preguntó si sería nuevamente mamá

Nicole Neumann preguntando a una tarotista, si va a tener otro bebé

Fue en marzo de este año, la modelo y conductora compartió en vivo su inquietud por saber si tendría otro hijo, acudiendo para ello a una tarotista.

Tengo una mejor pregunta para mí: ¿se viene otro bebé? Sabes que toda la vida, de chiquita, yo decía que iba a tener cinco hijos. Quiero tener cinco hijos”, preguntó Neumann durante la transmisión, dejando claro que la maternidad sigue siendo un tema central en su vida.

Actualmente madre de cuatro, la famosa admitió que aún le falta uno para cumplir con su anhelo personal. Su comentario tomó por sorpresa a los presentes, quienes no esperaban una revelación de ese tipo en el ciclo que comparte con su hermana y con Juan Otero.

La consulta a la tarotista en vivo

Para despejar sus dudas, Neumann recurrió a una tarotista en plena emisión. Mostrando las cartas, la especialista detalló: “La primera es el carro, dice que se avanza, se podría avanzar. Después mirá, sale la templanza, que dice que nos adaptamos. Aparece también la carta de los enamorados, y salieron dos de las cuatro cartas que representan el embarazo”.

El mal momento de Nicole Neumann con su hijo Cruz en un avión
“No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada. Hoy no sé qué me pasó..."

Las palabras de la tarotista generaron expectativa en la audiencia, al interpretar que las cartas abiertas en el estudio sugerían la posibilidad de que la conductora concrete el sueño de sumar un hijo más a su familia.

En resumen, Nicole Neumann abordó públicamente su deseo de ser madre por quinta vez y buscó orientación en el tarot durante su programa. El episodio se volvió tema de conversación, ya que, si bien no se trató de un anuncio confirmado de embarazo, sí dejó en claro que la idea está muy presente en sus planes personales.

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Nicole NeumannGeraldine NeumannJuan OteroEmbarazo

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