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Panamá busca implementar sistema de alerta de Google ante el incremento de los movimientos sísmicos en Centro y Suramérica

El Instituto de Geociencias opera una red de 63 sismógrafos distribuidos en distintas regiones del país, aunque solo 50 permanecen activos

Calle concurrida en Ciudad de Panamá con edificios altos y personas en la acera. Varios miran sus teléfonos; dos manos sostienen celulares con alerta de sismo de Google.
La proyección es que los ciudadanos en Panamá puedan reaccionar a las alerta de sismo emitidas por sus teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá conformó un comité especializado para analizar y fortalecer las herramientas disponibles ante emergencias como los sismos.

Esta iniciativa, que involucra a entidades gubernamentales y académicas, apunta a mejorar la capacidad de reacción del país frente a fenómenos naturales mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la optimización de los recursos actuales.

Entre los objetivos centrales del comité destaca la intención de incorporar el sistema de alerta sísmica de Google en el territorio nacional.

Esta herramienta, usada ya en distintos países de la región, permite que dispositivos Android reciban notificaciones en tiempo real sobre movimientos telúricos cercanos, brindando segundos cruciales para que la población pueda protegerse.

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Estas alertas, que solo se emiten para sismos de magnitud igual o superior a 4.5 y se diferencian según la intensidad esperada del movimiento del suelo, no predicen terremotos, sino que aprovechan el intervalo de tiempo entre la llegada de las ondas iniciales y las más destructivas para ganar segundos críticos.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recomendó una inversión de entre $1,5 y $3 millones para alcanzar estándares internacionales de prevención. (Cortesía)
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recomendó una inversión de entre $1,5 y $3 millones para alcanzar estándares internacionales de prevención. (Cortesía)

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), confirmó que ya se mantienen conversaciones con representantes de Google para evaluar la viabilidad técnica yoperativa de su implementación en Panamá, en declaraciones a TVN Noticias.

Explicó que el reciente sismo de 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto en Colombia y que fue percibido intensamente en varias provincias panameñas, evidenció la necesidad de contar con sistemas de alerta más eficientes.

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En Panamá hubo reportes de personas que percibieron el movimiento durante 40 segundos y hasta casi un minuto, una duración que, según Luque, no es habitual en los sismos que suelen sentirse en el país.

“La fuerte percepción del movimiento en territorio panameño tiene relación con las características del evento y con la forma en que se propagaron las ondas sísmicas”, sostuvo el especialista, quien remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura de monitoreo y respuesta.

Actualmente, informó que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá opera una red de 63 sismógrafos distribuidos en distintas regiones del país, aunque, debido a limitaciones presupuestarias, pero solo 50 permanecen activos.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), Néstor Luque, confirmó que ya se mantienen conversaciones con representantes de Google. (Cortesía)
El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), Néstor Luque, confirmó que ya se mantienen conversaciones con representantes de Google. (Cortesía)

Esta situación, según el mismo director, dificulta el monitoreo preciso y continuo de la actividad sísmica, lo que refuerza la urgencia de invertir en tecnología y mantenimiento.

El interés en la tecnología de alerta de Google responde a la experiencia internacional y a la demanda de la ciudadanía panameña de acceder a sistemas de notificación como los disponibles en otras naciones de la región.

Algunos diputados han instado públicamente al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar recursos para la modernización de la red antisísmica.

El diputado Pérez Barboni subrayó, citado por medios de comunicación, que “somos de los pocos países de la región que entra a Google y no tiene la opción de ver cuáles son esas alertas antisísmicas que otros países sí tienen”.

Mencionó que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recomendó una inversión de entre $1,5 y $3 millones para alcanzar estándares internacionales de prevención.

Sede del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. (Cortesía)
Sede del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. (Cortesía)

Datos oficiales del Instituto de Geociencias indican que, solo en 2025, se registraron 879 sismos en Panamá, de los cuales tres superaron la magnitud 5.0.

Hasta julio de este año, se habían contabilizado 773 eventos sísmicos, con siete casos que superaron esa magnitud.

Las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, fronterizas con Costa Rica, especialmente el corregimiento de Puerto Armuelles, concentran más de la mitad de los movimientos detectados este año.

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