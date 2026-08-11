República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

Vivienda reporta un alza de 85 % en las licencias de construcción emitidas en 2026

La cartera de Vivienda informó que entre enero y julio se aprobaron 1,122 autorizaciones, frente a 605 en 2025, y que solo en julio se otorgaron 201, el mayor registro mensual histórico

Entre enero y julio de 2026, la cartera pasó de 605 a 1.122 autorizaciones, mientras impulsa una estrategia para dar seguimiento a trámites y ordenar criterios técnicos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Entre enero y julio de 2026, la cartera pasó de 605 a 1.122 autorizaciones, mientras impulsa una estrategia para dar seguimiento a trámites y ordenar criterios técnicos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Guardar

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) presentó este martes en Santo Domingo los avances del Plan de Modernización de la Permisología, una estrategia con la que busca transformar el sistema de permisos de construcción en República Dominicana y que ya se refleja en un aumento de licencias, inversión privada viabilizada y trazabilidad de los expedientes, en un proceso que involucra a más de 160 instituciones.

Entre enero y julio de 2026, el ministerio emitió 1,122 licencias de construcción, frente a 605 en el mismo período de 2025, lo que equivale a un crecimiento de 85 %. Solo en julio se otorgaron 201, la cifra mensual más alta desde la creación de la cartera.

PUBLICIDAD

Esas licencias de los primeros siete meses del año corresponden a proyectos que representan RD 406.715 millones en inversión privada viabilizada, un alza de 171 % respecto del mismo lapso de 2025. En julio, las 201 licencias concedidas representaron RD 76.524 millones en inversión y una estimación de 56.684 empleos directos asociados.

Durante una nueva edición del encuentro Mivhed en Marcha, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones Víctor Bisonó explicó que la modernización de la permisología responde a una visión integral orientada a fortalecer la capacidad institucional del Estado, dar mayor transparencia y trazabilidad a los procesos, estandarizar criterios técnicos y mejorar la experiencia de quienes desarrollan proyectos de construcción.

PUBLICIDAD

Las licencias de construcción otorgadas en los primeros siete meses de 2026 viabilizaron RD 406.715 millones en inversión privada en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Las licencias de construcción otorgadas en los primeros siete meses de 2026 viabilizaron RD 406.715 millones en inversión privada en República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Bisonó sostuvo que el cambio no comenzó con la plataforma digital. “La transformación de la permisología comenzó mucho antes que la tecnología. Comenzó escuchando al sector, entendiendo los procesos y tomando decisiones para fortalecer aquello que depende del Mivhed. La plataforma es una herramienta para consolidar esa transformación, no el punto de partida”.

El plan se apoya en siete ejes y en una nueva plataforma estatal

Como parte de la jornada, el ministerio mostró los avances de la nueva plataforma para la gestión de permisos de construcción, una herramienta tecnológica propia del Estado dominicano diseñada para fortalecer la trazabilidad de los expedientes, mejorar la integración de procesos y consolidar la transformación digital del sistema.

El plan está estructurado sobre siete pilares estratégicos. Incluye la implementación del nuevo Código de Construcción de la República Dominicana, el desarrollo de la nueva plataforma, la incorporación de módulos tecnológicos y listas de verificación NORM para estandarizar la evaluación técnica, y la plataforma Inteligencia Mivhed para reforzar el seguimiento de los expedientes.

También contempla el programa Talento que Construye Capacidades, enfocado en fortalecer el capital humano especializado. A eso se suman la aplicación de estándares internacionales de calidad, cumplimiento y antisoborno, y el refuerzo de la coordinación e interoperabilidad entre las instituciones que intervienen en la permisología.

El ministro explicó que el Plan de Modernización surgió de un proceso de consulta y diagnóstico en el que fueron analizados alrededor de 3,700 expedientes. Ese trabajo incluyó encuentros con desarrolladores, gremios, profesionales y representantes del sector construcción en distintas regiones del país para detectar oportunidades de mejora y convertirlas en una hoja de ruta institucional.

El proceso de permisos involucra a más de 160 instituciones

Bisonó subrayó que la permisología es un proceso complejo en el que participan más de 160 instituciones, entre ministerios, ayuntamientos y organismos con competencias específicas. Por eso, planteó que el alcance de la reforma depende tanto de los cambios internos del ministerio como de una mejor articulación del sistema en su conjunto.

Víctor Bisonó afirmó que la modernización de la permisología busca dar transparencia y trazabilidad a los expedientes y estandarizar criterios técnicos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Víctor Bisonó afirmó que la modernización de la permisología busca dar transparencia y trazabilidad a los expedientes y estandarizar criterios técnicos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

“Nosotros no podemos prometer lo que depende de más de 160 instituciones. Lo que sí podemos hacer es asumir nuestra responsabilidad, fortalecer lo que depende del Mivhed y trabajar para que el sistema esté cada vez mejor articulado. Aquí todos somos coyunturales, pero las soluciones institucionales tienen que permanecer y servirle al país y al sector en el largo plazo”.

Los avances presentados por el ministerio coinciden con el desempeño reciente del sector construcción reportado por el Banco Central de la República Dominicana. Según esa entidad, la actividad mostró una expansión interanual de 14,9 % en junio de 2026, equivalente a cerca del 30 % del crecimiento registrado por el Índice Mensual de Actividad Económica en ese período.

Durante el encuentro, los equipos técnicos del Mivhed expusieron ante representantes de los medios los progresos del plan y realizaron una demostración de la nueva plataforma en desarrollo. En esa presentación mostraron las principales funcionalidades que tendrá la herramienta una vez concluya su construcción e implementación.

Temas Relacionados

Santo DomingoConstrucciónTransformación digitalRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Dos jóvenes sin documentos aceleraron para evadir a la PNC y perdieron el control en una curva; se levantaron y se fueron con heridas leves

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Desde 2018, el organismo aprobó 11 pronunciamientos de condena, pero no consiguió alterar la conducta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni frenar la represión

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr la caída del régimen

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

El Informe de Revisión Independiente 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura muestra una mejora frente al 51% de 2019 y sitúa al país como referente regional en acceso a información estatal

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Mientras avanzan las investigaciones federales, especialistas advierten que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de quienes atraviesan el proceso migratorio y recurren a inteligencia artificial para convencer a sus víctimas.

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La bancada liberal llevará al Congreso Nacional una propuesta con la que busca reorganizar el sector eléctrico, reducir las pérdidas y contener el costo de la energía

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TECNO

Cómo lograr papas fritas crujientes en la freidora de aire: el truco que funciona

Cómo lograr papas fritas crujientes en la freidora de aire: el truco que funciona

Corea del Sur aplicará IA en la fabricación de pantallas OLED para evitar fallos antes de que ocurran

Descargar APK para Android - Aptoide Games: la plataforma de juegos que aterriza en Google Play

Microsoft responde al aumento de precios de hardware: ahora sus licencias de Windows son más caras

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

ENTRETENIMIENTO

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Ricky Gervais estrena Gatos callejeros, una serie animada para adultos inspirada en él mismo

Star Wars y Marvel tendrán su primer crossover oficial en un cómic especial

“Fue muy divertido interpretar a un hombre genuinamente torpe”, afirmó Colin Farrell sobre el quiebre de Sugar tras la traición de Charlotte

“Aprendí que ser líder es no perder la calma”, dijo Anya Taylor-Joy sobre su debut como productora ejecutiva en Lucky

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

MUNDO

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos