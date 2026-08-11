Qué es “Clear Line”, la guía impulsada desde Europa que propone revolucionar el uso del VAR

Revisión del VAR en el Brasileirao (REUTERS/Diego Vara)

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El VAR fue incorporado al fútbol con un objetivo concreto: corregir aquellos errores arbitrales claros, obvios y manifiestos capaces de modificar injustamente el resultado de un partido. Nunca fue concebido para alcanzar una perfección imposible ni para revisar cada contacto, cada movimiento o cada imagen mediante una búsqueda microscópica. Sin embargo, con el paso de los años, aquel principio comenzó a desvirtuarse. El sistema que debía ofrecer respuestas rápidas, previsibles y asertivas se transformó, en demasiadas ocasiones, en un laboratorio de imágenes. Se multiplicaron los ángulos, las velocidades, los acercamientos y las repeticiones hasta terminar construyendo infracciones que no habían resultado evidentes durante el desarrollo natural de la jugada.

Cuando para descubrir un supuesto error se necesitan varios minutos, una sucesión de cámaras y reiteradas imágenes cuadro por cuadro, la pregunta resulta inevitable: ¿estamos realmente ante un error claro y obvio? Roberto Rosetti, jefe arbitral de la UEFA, acaba de colocar este debate en el centro de la escena. Su definición es contundente: el árbitro debe volver a ocupar el centro del proceso de decisión y el VAR solamente debe intervenir ante evidencias claras. No se trata de rechazar la tecnología. Se trata de utilizarla respetando la razón por la cual fue creada.

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El árbitro dirige, el VAR corrige

El fútbol necesita árbitros con personalidad, capacidad técnica y valentía para decidir dentro del terreno de juego. El VAR no puede reemplazarlos ni convertirse en una autoridad superior que reinterprete permanentemente sus decisiones. El árbitro observa la acción en su contexto real: velocidad, intensidad, dinámica, consecuencia y naturaleza de la disputa. El VAR, en cambio, accede a una representación audiovisual que puede ayudar a identificar un error, pero que también puede deformar la percepción cuando se fragmenta excesivamente la jugada. Una cámara lenta puede aumentar visualmente la gravedad de un contacto. Una imagen congelada puede mostrar un punto de contacto, pero no explica por sí sola cómo se produjo. Un acercamiento puede revelar un roce imperceptible, aunque no necesariamente transforme ese contacto en una infracción sancionable.

Por eso, la tecnología debe servir como evidencia y no como interpretación autónoma. La función del VAR no es preguntarse qué habría decidido él. Su obligación consiste en determinar si la decisión adoptada por el árbitro resulta claramente insostenible frente a las imágenes disponibles. Esa diferencia es la esencia del protocolo.

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Una revisión prolongada debilita la credibilidad

Rosetti estableció además una referencia significativa: cuando una revisión supera los 90 segundos, comienza a perder credibilidad. No porque toda demora determine automáticamente un error, sino porque una búsqueda prolongada suele demostrar que la evidencia no era tan clara como exige el protocolo. Si el VAR necesita investigar durante varios minutos, probablemente haya ingresado en el terreno de la interpretación. Y cuando existen dos interpretaciones reglamentariamente aceptables, debe mantenerse la decisión tomada en el campo. El protocolo no exige que el VAR encuentre la decisión “más correcta”; exige que intervenga únicamente cuando pueda demostrar que la decisión original fue clara y obviamente equivocada. Las revisiones extensas también perjudican al espectáculo. Interrumpen la continuidad, enfrían la emoción del gol y generan una incertidumbre que afecta a jugadores, entrenadores y espectadores. El problema ya no es solamente arbitral: también es comunicacional. El público dejó de preguntarse si ocurrió un error evidente y comenzó a preguntarse qué detalle encontrará el VAR para cambiar la decisión. Esa desconfianza representa una señal de alarma.

“Clear Line”: recuperar una única línea de intervención

Frente a esta problemática, la UEFA presentó “Clear Line”, una guía elaborada a partir de ocho años de experiencia y más de cien situaciones analizadas. El proyecto busca explicar cuándo y cómo debe intervenir el VAR y construir un lenguaje técnico común para árbitros, jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas y aficionados. La iniciativa parte de una realidad: será imposible eliminar completamente las controversias. El fútbol contiene acciones grises, contactos interpretables y decisiones que pueden admitir más de una lectura. Pretender uniformidad absoluta sería desconocer la naturaleza del juego. Pero sí es posible uniformar el umbral de intervención

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Las 55 federaciones europeas acordaron fortalecer el principio de que las revisiones largas y microscópicas suelen revelar que la decisión de campo no era claramente equivocada. La UEFA vuelve así a la fórmula que históricamente defendió Rosetti: mínima interferencia para obtener el máximo beneficio. UEFA El desafío no consiste en lograr que todos interpreten cada jugada de idéntica manera, sino en establecer una línea reconocible y previsible sobre cuándo corresponde activar el sistema.

La tecnología no puede gobernar al fútbol

La evolución impulsada por FIFA y la IFAB incorporó nuevas competencias y experimentos destinados a corregir situaciones con una influencia determinante: segundas amonestaciones incorrectas, errores de identidad e infracciones claras producidas antes de determinadas reanudaciones. Cada ampliación puede responder a una necesidad de justicia. Sin embargo, también obliga a establecer límites muy precisos. Si el VAR aumenta permanentemente su campo de acción sin conservar un umbral elevado de intervención, terminará participando cada vez más y resolviendo cada vez menos. Cuanto mayor sea su competencia, mayor deberá ser su prudencia. El verdadero progreso tecnológico no consiste en intervenir en todas las acciones, sino en saber cuándo no intervenir. La eficacia del VAR no debe medirse por la cantidad de decisiones modificadas, sino por la calidad, claridad y necesidad de sus intervenciones.

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El fútbol acepta el error humano porque forma parte de su naturaleza. Lo que no acepta es la incertidumbre tecnológica: esperar varios minutos para que una decisión interpretativa sea reemplazada por otra igualmente interpretativa. “Clear Line” representa, por eso, mucho más que una guía técnica. Es un intento por recuperar la identidad original del sistema.

Es un intento por recuperar la identidad original del sistema. El árbitro debe dirigir. El VAR debe asistir. La tecnología debe aportar justicia sin apoderarse del juego. Porque cuando el VAR necesita utilizar un microscopio para descubrir una infracción, deja de corregir un error evidente y comienza a arbitrar el partido. Y cuando eso sucede, el fútbol deja de ser fútbol para convertirse en una interminable discusión frente a una pantalla.

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