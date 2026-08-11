Guatemala: El programa Manos Productivas funciona por ahora con 30 privados de libertad en capacitación dentro de la cárcel de Pavón

Gobierno de Guatemala inicia programa manos productivas con privados de libertad (Ministerio de Gobernación)

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Las autoridades del Sistema Penitenciario de Guatemala informaron ante el Congreso que Manos Productivas, el programa laboral promovido por el Ministerio de Gobernación, funciona por ahora con solo 30 privados de libertad en capacitación dentro de la cárcel de Pavón, una escala que expone el rezago histórico de la rehabilitación carcelaria y que el gobierno busca revertir con formación en oficios y certificaciones oficiales.

La exposición se produjo durante una citación encabezada por el diputado José Chic, de la bancada VOS, para revisar los alcances reales de la iniciativa anunciada el 5 de agosto por el ministro Marco Antonio Villeda.

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En esa sesión, Chic advirtió otra debilidad estructural del sistema: la falta de clasificación y perfilación de reclusos, a lo que sumó problemas en el registro de días efectivos de reclusión que, en varios centros, no se lleva con precisión.

Ese vacío administrativo tiene una consecuencia directa: algunos privados de libertad no pueden pedir la revisión de su condena. El legislador anunció que impulsará una mesa de trabajo con la Defensa Pública Penal y el mecanismo de prevención de la tortura para abordar ese punto junto con otras fallas del sistema.

Privados de Libertad en Guatemala con casco y uniforme naranja vierte cemento de una caja para mezclarse con arena en el suelo, mientras otros operarios observan la tarea. (Ministerio de Gobernación)

El programa comenzó en Pavón con capacitación interna para fabricar adoquines

La subdirectora de Rehabilitación Social, Eunice Girón, explicó ante los diputados que los participantes fueron incorporados de forma voluntaria y seleccionados tras un proceso de perfilación individual.

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En la evaluación intervienen el director del centro, el encargado laboral y un equipo multidisciplinario, y cada interno firma una hoja de consentimiento y cuenta con un expediente propio.

La fase actual está concentrada en la fabricación de adoquines, con capacitación previa en prevención de accidentes. Las autoridades precisaron que el trabajo se desarrollará únicamente dentro del penal y que los reclusos no saldrán a instalar el material.

La funcionaria describió el punto de partida del sistema con una frase que resumió el diagnóstico oficial: “Los programas laborales son nulos. Algunos privados de libertad registran en el libro laboral tareas como lavar platos, limpiar o barrer”.

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Ese señalamiento fue planteado como la razón para estandarizar y formalizar las actividades laborales en prisión. El objetivo inmediato es que el trabajo deje de limitarse a tareas básicas asentadas en registros internos y pase a organizarse como aprendizaje de oficios.

Gobierno de Guatemala inicia programa manos productivas con privados de libertad, quienes construiran adoquines (Ministerio de Gobernacion)

El Sistema Penitenciario busca ampliar oficios y dar diplomas oficiales

Manos Productivas no quedará restringido a la producción de adoquines. El sistema realiza un censo de actividades laborales en todos sus centros para identificar capacidades ya presentes entre la población reclusa, entre ellas carpintería, pintura, escultura, panadería y maquila.

Las autoridades también informaron que el programa será extendido al centro denominado Canadá. A la vez, evalúan reactivar una instalación de maquila en el Centro de Orientación Femenino, que permanece sin uso.

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La demanda para sumarse ya apareció en el sector femenino. Tres reclusas del COF lavan ropa para perros en coordinación con albergues de animales, una actividad que las autoridades presentaron como un primer paso hacia tareas visibles y con efecto concreto fuera de la lógica puramente interna del penal.

Uno de los componentes centrales del plan es la certificación de oficios. El SP avanza en un convenio con el Ministerio de Educación para que las habilidades adquiridas durante la condena puedan quedar respaldadas por un diploma oficial.

La subdirectora de Rehabilitación Social vinculó esa meta con las barreras que enfrentan quienes recuperan la libertad: “Sabemos que salen con antecedentes y no tienen cómo aplicar a una empresa. Este tipo de trabajo les daría la opción de poner su propio negocio”.

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El programa también obliga a reorganizar al personal penitenciario. El sistema empezó a trabajar en la capacitación de sus encargados laborales, cuya formación, hasta ahora, ha sido únicamente como guardias.

La idea es que quienes ya tienen conocimientos específicos, como pintura o escultura, puedan impartir cursos dentro de las cárceles. Las autoridades señalaron que antes de buscar convenios con empresas privadas para instalar talleres en los centros, primero deben completar el censo de capacidades y fortalecer a los responsables del área laboral.