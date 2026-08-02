Se viralizó un video de Tuli Acosta, Luck Ra y La Joaqui: el gesto incómodo que reavivó rumores de triángulo amoroso

En medio del revuelo que sigue generando la ruptura de Luck Ra y La Joaqui, se viralizó un clip donde el gesto de Tuki Acosta llamó la atención de los usuarios (La CritiOK/X)

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La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra se mantiene como uno de los temas centrales del espectáculo argentino, alimentando debates, especulaciones y la atención de miles de seguidores. El final del romance, que supo ser una de las relaciones más populares del ambiente musical, desató una ola de rumores sobre los verdaderos motivos de la separación. En este escenario, el nombre de Tuli Acosta cobró fuerza, señalada por algunos usuarios como la posible tercera en discordia. Esta teoría ganó tracción cuando en las últimas horas resurgió un video del pasado que volvió a viralizarse en redes sociales y sumó nuevos condimentos a la polémica.

El fragmento en cuestión corresponde a febrero y fue reflotado por La Criti, el canal de Nahuel Saa, especialista en analizar la trastienda de la escena musical urbana. En ese entonces, varios artistas coincidieron en un festival y, según trascendió, compartieron hotel durante el evento. El video muestra un momento distendido entre Ángela Torres, Luck Ra, Tuli, Marcos Giles y otras figuras, que conversaban y jugaban frente a la cámara. Todo transcurría en tono de broma hasta que salió el tema de la relación entre La Joaqui y el cantante cordobés, y este mostró que tenía de fondo de pantalla una foto de su entonces pareja.

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Fue en ese instante cuando la atención de los usuarios se centró en la reacción de Tuli. Al ser mencionada La Joaqui, y al ver la imagen en el celular del cantante cordobés, la bailarina e influencer exhibió una expresión de incomodidad y soltó un escueto “No, bueno…”, que no tardó en disparar interpretaciones y teorías entre los seguidores.

El vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta surgió a raíz de su convivencia en la pandemia, que los llevó a reforzar el vínculo y compartir proyectos (Instagram)

La viralización del video no solo puso el foco en la actitud de Tuli, sino que también rescató otro detalle: para algunos usuarios, durante ese mismo encuentro, Acosta le habría dedicado “Tu misterioso alguien” de Miranda! a Luck Ra, por el énfasis con el que cantaba y miraba al cordobés. Para los fanáticos, el gesto alimentó la hipótesis de una tensión romántica o un supuesto triángulo amoroso a raíz de la letra de la canción.

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Pero, pese a la intención que habría tenido Acosta con su colega, lo cierto es que el tema no posee un trasfondo romántico. Incluso, 2021, durante una entrevista en el podcast 1990, Educación Sentimental de Futurock, conducido por Galia Moldavsky, los propios integrantes de explicaron que la canción nació como un guiño a la serie Lost y no necesariamente remite a un romance secreto.

La polémica no tardó en estallar en redes sociales, donde los comentarios y memes le dieron vuelo propio al tema. “Siempre son dos chicas hermosas disputándose al pibe más feo que viste en tu vida”; “La China Suárez pasó por acá y dijo ‘no da’”; “Van a terminar juntos, se nota que a toda costa lo quiere tener”; “Alta Tatiana terminó siendo la Tuli”; “Unas ganas de ser La Joaqui que tenía”; fueron solo algunas de las frases destacadas en X e Instagram, donde el video sumó miles de visualizaciones y reacciones.

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Un vivo grabado en febrero volvió a resurgir en las redes en medio de la ruptura de La Joaqui con Luck Ra, lo que puso en el medio a Tuli Acosta como la presunta "tercera en discordia" (La Criti Ok/X)

El escenario se completa con la ausencia de declaraciones oficiales de los protagonistas. Ni La Joaqui, ni Luck Ra, ni Tuli Acosta salieron a aclarar los rumores ni a responder directamente a los usuarios. Mientras tanto, la conversación digital sigue girando en torno al video recuperado, las interpretaciones sobre gestos y miradas, y la expectativa de saber si alguno de los involucrados romperá el silencio.

Por ahora, el final de la relación entre los cantantes sigue dando tela para cortar, y la figura de Tuli, con su reacción en aquel encuentro, permanece bajo la lupa mediática. El fenómeno muestra, una vez más, cómo los cruces entre la vida pública y privada de los artistas pueden disparar debates y teorías que trascienden la música y se instalan en el corazón del espectáculo argentino.

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