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El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La conductora se había manifestado sobre la situación económica de Juan Icardi. Su hijo mayor publicó un descargo para expresar la postura de su familia

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La conductora arrancó su programa respondiéndole al futbolista tras su cruce en las redes (Video: SQP/ América TV)

El entorno de Mauro Icardi quedó nuevamente sacudido luego de que uno de sus hermanos, Juan, decidiera intervenir públicamente ante las afirmaciones de la conductora Yanina Latorre sobre la situación personal de su familia. El cruce, que sumó un nuevo capítulo a los conflictos mediáticos en torno al futbolista, dejó expuesta la tensión entre las figuras del espectáculo y el círculo íntimo del jugador.

El detonante de esta disputa fue una declaración televisiva de la conductora de SQP, quien aseguró que Juan, el padre de Mauro Icardi, enfrentaba graves problemas económicos en Rosario. A raíz de estas palabras, el hermano del delantero optó por salir al cruce a través de una historia en Instagram, con el objetivo de salvaguardar la imagen y la privacidad de su entorno familiar.

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El hermano de Mauro Icardi le escribió a Yanina Latorre
Juan Icardi respondió a Yanina Latorre en Instagram y desmintió los dichos sobre la situación de su padre en Rosario

En su mensaje, Juan Icardi hijo se dirigió directamente a la conductora: “Señora Yanina Latorre, quería comentarle que mi papá no está solo en Rosario”. La frase, difundida en redes sociales, marcó el inicio de un descargo en el que el joven buscó desmentir categóricamente las versiones sobre la situación de su padre y defender la dignidad de su familia.

La respuesta de Icardi no se limitó a negar las acusaciones sobre una supuesta crisis económica. Afirmó: “Acá somos una familia que, como cualquier argentino, se gana la vida trabajando”. Esta aclaración intentó poner fin a los rumores sobre las condiciones de vida en Rosario y a la vez reforzó la idea de unidad familiar ante los comentarios externos.

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El hermano de Mauro Icardi le escribió a Yanina Latorre
El hermano de Mauro Icardi sostuvo que su familia se gana la vida trabajando y rechazó los rumores sobre una crisis económica

Esta intervención pública de la familia Icardi se produjo tras una serie de enfrentamientos entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, intensificados por la reciente reconciliación del futbolista con la actriz China Suárez.

En concreto, la polémica se originó cuando Yanina Latorre comentó que el padre de Mauro Icardi vivía una situación de precariedad. El entorno familiar no tardó en responder, buscando frenar la expansión de rumores en medios y redes sociales. La intervención de Juan Icardi reflejó el malestar ante lo que consideraron una intromisión injustificada en asuntos privados.

La defensa del hermano de Mauro, expuso el límite que su entorno busca establecer entre la vida privada de personas ajenas al espectáculo y la discusión mediática sobre los protagonistas del conflicto original.

El hermano de Mauro Icardi le escribió a Yanina Latorre
El descargo de Juan Icardi planteó que los problemas con Mauro Icardi deben resolverse sin involucrar ni difamar a su padre

El mensaje del hermano del futbolista incluyó una demanda clara hacia la conductora: “Mi padre no está pasando hambre como usted dice, así que por favor no afirme cosas de una persona la cual no conoce”. Con este texto, el hermano del futbolista exigió a Yanina Latorre que se abstuviera de involucrar a su padre en discusiones públicas sobre temas del espectáculo.

La publicación continuó con una advertencia: “Los problemas que usted tenga con mi hermano, arréglelos con él y no difamando a mi padre”. La cita mostró el malestar del joven ante la exposición de cuestiones familiares en los medios, y la necesidad de diferenciar entre las figuras públicas y quienes no forman parte del ámbito mediático.

yanina latorre mauro icardi
Yanina Latorre aseguró que el padre de Mauro Icardi enfrentaba problemas económicos, y la familia salió al cruce de esa versión

Como parte de su descargo, Juan Icardi compartió una imagen familiar, acompañada del mensaje: “Acá una fotito de una parte de todos los que estamos en Rosario”. El gesto buscó aportar una prueba visual de la situación familiar y contrarrestar los rumores sobre el presunto aislamiento o abandono de su padre.

Esta defensa pública se produjo en un contexto de distanciamiento familiar, evidenciado en gestos recientes en redes sociales. Aunque Juan saludó al futbolista por su cumpleaños meses atrás, Mauro no respondió al mensaje ni sigue a su hermano en Instagram, lo que suma otra arista al complejo entramado de relaciones personales en la familia.

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