El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

Uno de los hermanos del deportista, Juan, intentó expresar su cariño en el día de su cumpleaños y resaltó en las redes

En el universo del espectáculo, las historias familiares muchas veces trascienden los titulares y dejan al descubierto la fragilidad de los vínculos fuera de cámara. Esta semana, mientras el escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos, un gesto en redes volvió a poner el foco en la intimidad del clan Icardi. A menos de una semana de que Guido, el hermano del delantero, hablara públicamente sobre la distancia entre ambos, fue Juan Icardi quien sorprendió con un mensaje de cumpleaños a Mauro que, lejos de generar acercamiento, dejó en evidencia las grietas y silencios que atraviesan a la familia.

El saludo, publicado en el feed de Instagram de Juan con una foto de una visita pasada a Rosario, buscó dejar de lado los rumores y las versiones que circulan en torno al clan. “A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños”, escribió Juan, haciendo un llamado a la conexión fraternal más allá de los escándalos que rodean al deportista. Sin embargo, la respuesta fue el silencio. Ni ‘me gusta’, ni comentario, ni repost. El gesto resultó todavía más llamativo porque, a lo largo de la jornada, Mauro replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su propio hermano.

El dato no pasó inadvertido para los seguidores ni para los programas de espectáculos: Icardi celebró su cumpleaños en Turquía, en compañía únicamente de la China , lejos de sus hijas y de su país, y con una notable ausencia tanto física como virtual de sus hermanos. La situación se repitió hace pocos días, cuando Juan celebró su casamiento y, nuevamente, la ausencia del jugador del Galatasaray, tanto en lo presencial como en el universo digital, se hizo sentir. El futbolista, por elección o por dinámica familiar, se mantiene distante de los acontecimientos importantes de sus hermanos.

El mensaje de Juan, el hermano de Mauro Icardi, que pasó desapercibida por el delantero (Instagram)

Pero Juan no es el único que experimentó la ausencia de Mauro. Guido, el otro hermano del delantero, también se refirió hace menos de una semana a la relación con el jugador del Galatasaray. En una entrevista con Intrusos (América), Guido fue contundente al hablar del lazo que los une: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente. Con mi hermano la relación no cambió mucho a lo largo del tiempo. Hemos compartido alguna Navidad, algún cumpleaños, alguna vez que estaba en Suiza por un partido de Champions. Poca cosa más, no hemos hablado mucho”.

El testimonio de Guido aportó una nueva capa de información sobre la historia familiar. “Tiene una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte… una persona que cuando se le mete algo en la cabeza, quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue así, no es que Wanda lo potenció”, explicó, refiriéndose a la influencia de la empresaria en la vida del futbolista, pero desligándola del origen de su carácter.

Guido Icardi contó cómo es la interna que tiene su hermano Mauro con su familia hace más de una década (Intrusos - América)

La entrevista también dejó al descubierto el trasfondo de una familia marcada por la distancia y la falta de vínculos sólidos. “Nosotros nunca realmente fuimos una familia… siempre fuimos todos muy distantes. No era una familia unida”, reconoció Guido, quien atribuyó parte de la desconexión a la vida de Mauro y las exigencias de su carrera. “Progresivamente se fue alejando por un tema que él formó la suya propia”.

Mientras Icardi sigue alimentando la agenda del espectáculo con su vida sentimental y profesional, el costado menos visible de su historia vuelve a salir a la luz, recordando que, detrás de los titulares y las fotos en Turquía, hay una historia personal mucho más compleja y, por momentos, dolorosa. La incógnita sobre si habrá una reconciliación o si la distancia se profundizará, sigue abierta, mientras los Icardi se reparten entre saludos públicos, gestos de indiferencia y una convivencia mediática que parece no tener fin.