Teleshow

El particular mensaje que escribió el hermano de Mauro Icardi en plena crisis familiar: “A pesar de la distancia”

En medio del tenso panorama mediático y el pasado cumpleaños del deportista, Juan Icardi sorprendió con unas sentidas palabras hacia el futbolista

Guardar
Uno de los hermanos del
Uno de los hermanos del deportista, Juan, intentó expresar su cariño en el día de su cumpleaños y resaltó en las redes

En el universo del espectáculo, las historias familiares muchas veces trascienden los titulares y dejan al descubierto la fragilidad de los vínculos fuera de cámara. Esta semana, mientras el escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos, un gesto en redes volvió a poner el foco en la intimidad del clan Icardi. A menos de una semana de que Guido, el hermano del delantero, hablara públicamente sobre la distancia entre ambos, fue Juan Icardi quien sorprendió con un mensaje de cumpleaños a Mauro que, lejos de generar acercamiento, dejó en evidencia las grietas y silencios que atraviesan a la familia.

El saludo, publicado en el feed de Instagram de Juan con una foto de una visita pasada a Rosario, buscó dejar de lado los rumores y las versiones que circulan en torno al clan. “A pesar de la distancia y de todo lo que la gente dice, seguimos siendo hermanos. Te deseo un muy feliz cumpleaños”, escribió Juan, haciendo un llamado a la conexión fraternal más allá de los escándalos que rodean al deportista. Sin embargo, la respuesta fue el silencio. Ni ‘me gusta’, ni comentario, ni repost. El gesto resultó todavía más llamativo porque, a lo largo de la jornada, Mauro replicó en sus historias los saludos y muestras de afecto de otras personas, pero ignoró por completo el mensaje de su propio hermano.

El dato no pasó inadvertido para los seguidores ni para los programas de espectáculos: Icardi celebró su cumpleaños en Turquía, en compañía únicamente de la China , lejos de sus hijas y de su país, y con una notable ausencia tanto física como virtual de sus hermanos. La situación se repitió hace pocos días, cuando Juan celebró su casamiento y, nuevamente, la ausencia del jugador del Galatasaray, tanto en lo presencial como en el universo digital, se hizo sentir. El futbolista, por elección o por dinámica familiar, se mantiene distante de los acontecimientos importantes de sus hermanos.

El mensaje de Juan, el
El mensaje de Juan, el hermano de Mauro Icardi, que pasó desapercibida por el delantero (Instagram)

Pero Juan no es el único que experimentó la ausencia de Mauro. Guido, el otro hermano del delantero, también se refirió hace menos de una semana a la relación con el jugador del Galatasaray. En una entrevista con Intrusos (América), Guido fue contundente al hablar del lazo que los une: “Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente. Con mi hermano la relación no cambió mucho a lo largo del tiempo. Hemos compartido alguna Navidad, algún cumpleaños, alguna vez que estaba en Suiza por un partido de Champions. Poca cosa más, no hemos hablado mucho”.

El testimonio de Guido aportó una nueva capa de información sobre la historia familiar. “Tiene una personalidad muy fuerte, un carácter muy fuerte… una persona que cuando se le mete algo en la cabeza, quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue así, no es que Wanda lo potenció”, explicó, refiriéndose a la influencia de la empresaria en la vida del futbolista, pero desligándola del origen de su carácter.

Guido Icardi contó cómo es la interna que tiene su hermano Mauro con su familia hace más de una década (Intrusos - América)

La entrevista también dejó al descubierto el trasfondo de una familia marcada por la distancia y la falta de vínculos sólidos. “Nosotros nunca realmente fuimos una familia… siempre fuimos todos muy distantes. No era una familia unida”, reconoció Guido, quien atribuyó parte de la desconexión a la vida de Mauro y las exigencias de su carrera. “Progresivamente se fue alejando por un tema que él formó la suya propia”.

Mientras Icardi sigue alimentando la agenda del espectáculo con su vida sentimental y profesional, el costado menos visible de su historia vuelve a salir a la luz, recordando que, detrás de los titulares y las fotos en Turquía, hay una historia personal mucho más compleja y, por momentos, dolorosa. La incógnita sobre si habrá una reconciliación o si la distancia se profundizará, sigue abierta, mientras los Icardi se reparten entre saludos públicos, gestos de indiferencia y una convivencia mediática que parece no tener fin.

Temas Relacionados

Mauro IcardiJuan IcardiMensajeCrisis familiarCumpleaños

Últimas Noticias

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

En medio de los preparativos para la megafiesta por sus 99 años, la icónica conductora habló con Ernesto Tenembaum y reflexionó sobre diferentes temas en la emisión de su programa radial

La palabra de Mirtha Legrand

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

En medio de su gira por los Estados Unidos, la cantante decidió darle un hogar a un cachorro rescatado. La sentida videollamada con su pareja para contarle

La emoción de María Becerra

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

En diálogo exclusivo con Teleshow la conductora detalló desde su internación el accidente cerebrovascular que tuvo el jueves pasado

La periodista Daniela Ballester sufrió

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

Mientras la prensa cubría la inminente fiesta de los 99 años de Mirtha Legrand, la modelo acaparó la atención con un inesperado traslado en la misma cuadra

La firme decisión de Pampita

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

La actriz le dedicó unas tiernas palabras a su pareja, que acompañó con fotos inéditas de sus tres décadas de amor

El romántico mensaje de Andrea
DEPORTES
Con Bareiro y sin Cavani:

Con Bareiro y sin Cavani: la lista de citados de Boca Juniors y el probable equipo para el debut en la Copa Argentina

Tomás Etcheverry, el campeón que forjó su identidad entre La Plata y el mundo: de aquel juego en la playa a la gloria en el Río Open

De sufrir ataques de pánico y dejar el tenis a ser campeón en Tigre: el renacer de Guido Justo

Crece la preocupación en la F1 por el nuevo reglamento: del “plan B” para combatir el manejo “antinatural” al problema de la energía

El crudo relato de la esquiadora Lindsey Vonn tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Salvaron mi pierna de ser amputada”

TELESHOW
La palabra de Mirtha Legrand

La palabra de Mirtha Legrand en el día de su cumpleaños: “Disfrutemos de la vida”

La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

La periodista Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: “La vida me dio una segunda oportunidad, no tengo secuelas”

La firme decisión de Pampita de mudarse de su casa en Barrio Parque: el motivo

El romántico mensaje de Andrea Frigerio a su esposo Lucas Bocchino al cumplir 30 años de su boda: “Una vida juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó otra lancha

Estados Unidos atacó otra lancha narco en el Caribe: tres muertos

El veto de Hungría y Eslovaquia bloquea el paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia

La Fiscalía de Brest pide la pena máxima para el capitán chino del petrolero vinculado a la flota fantasma rusa

La existosa exposición de Egiptología en el Bellas Artes extiende su cierre

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein