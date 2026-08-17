Moria Casán llegó a Netflix: el director reveló el secreto detrás de la serie sobre la vida de la diva

La serie de Moria Casán en Netflix recorre la vida y la carrera de la artista con dirección y guion de Javier Van de Couter

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Este fin de semana se estrenó la serie de Moria Casán, una producción que recorre la vida y la carrera de una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino. Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, la propuesta busca acercar al público una mirada singular sobre la artista, mostrando tanto su costado profesional como sus momentos más íntimos.

“Al principio, cuando me llegó la propuesta, mucho vértigo, mucha conexión también. Pero inmediatamente eso se volvió inspiración”, afirmó en Infobae A las Nueve el director. Según detalló, decidió registrar momentos claves de la protagonista para captar su vulnerabilidad y su costado humano.

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La serie nació de la decisión de mostrar a Moria Casán sin filtros ni restricciones, con autenticidad total. “Una de las cosas más lindas que me pasó a nivel profesional y personal es que te obliga a ser auténtico. Si vos te querés escapar, tenés que ser genuino con ella. Se da cuenta y sabe”, señaló Van de Couter.

Javier Van de Couter afirmó que la serie sobre Moria Casán buscó mostrar a la diva sin filtros ni restricciones Moria Premiere. Crédito fotográfico: Loli Laboureau / Netflix © 2026

Proceso creativo y decisiones narrativas

El equipo desarrolló la serie durante un año y medio. El trabajo incluyó la escritura de ocho guiones, la preproducción, el rodaje y la postproducción. “Dentro de todo creo que fue bastante rápido. En un año, un poco más de un año y medio”, sostuvo sobre los tiempos de producción. La curaduría fue clave para decidir qué contar y cómo construir la narrativa, siempre guiado por la figura y las frases de Moria Casán.

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La puesta en escena incluyó la creación de maquetas y la representación de una ciudad simbólica. El objetivo era mostrar a Casán como dueña de su propio relato. “Esta idea de titiritera, porque ella siempre con las frases que tira es como el faro, pasado, presente, futuro, todo agiornado. Ella, no sé si la palabra es manipulando, pero un poco sí, también eligiendo qué contar, por dónde llevarte”, explicó el director.

Van de Couter remarcó que la estructura narrativa permitió dejar afuera aspectos que no coincidían con el estado de Moria que deseaban retratar. La voz de la propia Casán como narradora ordena y da coherencia a la serie.

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La producción de Netflix sobre Moria Casán se desarrolló durante un año y medio e incluyó ocho guiones, preproducción, rodaje y postproducción (Netflix)

Elenco, trabajo actoral y construcción de personajes

El director destacó el trabajo de Sofía Gala, Griselda Siciliani y Marco Caponi, quienes interpretan distintas etapas y vínculos de la vida de Moria Casán. La presencia de Gala sumó una capa de fragilidad y profundidad a la narrativa. “No es solamente la historia de Moria, es la historia de Moria y Sofía por muchos momentos, es la historia de una madre y una hija. Y creo que la cercanía de Sofía al proyecto, a mí en lo personal me dio mucha libertad también”, sostuvo Van de Couter.

Valoró la preparación del elenco y el respeto de Gala hacia la figura de su madre. Además, resaltó el aporte de Caponi como Mario Castiglioni, figura clave en la vida de la protagonista. Van de Couter describió las escenas entre ambos como momentos de gran química, en los que a veces improvisaban por la intensidad de la interpretación.

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Griselda Siciliani también recibió reconocimiento por su capacidad de captar la voz y el tono de Casán en diferentes etapas. Van de Couter afirmó que la serie refleja la metamorfosis de Moria, tanto en lo físico como en su manera de ver el mundo.

La narrativa de la serie se construyó a partir de las frases y la voz de Moria Casán, que ordenan el relato como narradora

Relaciones y personajes secundarios

La serie aborda figuras centrales en la vida de Moria Casán, como Susana Giménez. Van de Couter explicó que el vínculo entre ambas se presenta desde la complicidad y el apoyo mutuo, no desde la rivalidad. “Más que una rivalidad era una complicidad, en ese momento de dos mujeres jóvenes en set, ganando mucho dinero, yendo del cine al teatro sin tiempo para nada”, detalló.

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El director buscó mostrar cómo estos lazos influyeron en la protagonista y subrayó la importancia de los camarines y la solidaridad entre mujeres en el mundo artístico. La serie utiliza diálogos para reflejar estos vínculos, como la frase: “¿Vos qué querés ser, millonaria?”. Y la respuesta: “Inmortal”.

Van de Couter señaló que el temor a perder la vigencia y la búsqueda de permanencia atraviesan la narración, en especial en ciertos episodios.

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Sofía Gala, Griselda Siciliani y Marco Caponi interpretan etapas y vínculos clave de la vida de Moria Casán en la serie de Netflix

Vigencia, identidad y legado cultural

Van de Couter reflexionó sobre la vigencia de Moria Casán y su llegada a nuevas generaciones, señalando el fenómeno de las frases célebres que circulan en la cultura digital. “Uno podría tener toda una conversación con frases de Moria”, aseguró.

El director subrayó el papel de la artista en la comunidad queer y su capacidad de ofrecer refugio e identificación a públicos diversos. Consideró que la serie retoma ese gesto y lo transforma en una propuesta artística y cultural que recorre distintas épocas.

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Van de Couter cuenta con experiencia en cine y docuficción. Su vínculo personal y admiración por Moria Casán influyeron en la mirada propuesta por la serie. “Moria nos ofreció esa calidez.”, concluyó.

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