Dalma Maradona relató su encuentro con Colin Farrell: “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”

Dalma Maradona respondió al relato de Colin Farrell sobre su encuentro con Diego Maradona en Buenos Aires con una versión propia (Video: Instagram)

Cuando Colin Farrell evocó su noche con Diego Maradona en Buenos Aires en el ciclo televisivo After Hours, conducido por James Corden, mencionó casi al pasar que esa velada también incluyó a “la hija de Diego”. Ese detalle no pasó inadvertido para Dalma Maradona, que respondió desde sus historias de Instagram con una versión propia del encuentro que dejó en segundo plano al astro irlandés y convirtió la noche en una historia de amor no correspondido. “Muy linda la anécdota, pero presten atención cuando dice: ‘Estaba su hija’ (yooo). Técnicamente se acuerda de mí”, escribió Dalma sobre el video del actor.

La hija del Diez no se limitó a esa primera reacción. Publicó las fotos de aquella noche de 2005 con leyendas que construyeron una narrativa paralela a la de Farrell: en una imagen grupal con su padre y el actor, escribió “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”. En otra, donde aparece sola junto a Farrell, la leyenda fue “Se re nota” y, debajo, “Muy in love with me”. La secuencia de publicaciones desató una avalancha de respuestas de sus seguidores que Dalma fue reposteando una a una, con sus propios comentarios.

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La anécdota de Dalma Maradona sobre Colin Farrell se reactivó después de que el actor la mencionara en el programa After Hours de James Corden

El origen de todo fue el relato que Farrell ofreció en After Hours. El actor irlandés contó que en 2005, durante un rodaje en Uruguay de la película Miami Vice, una demora de una semana en la filmación le abrió una pausa imprevista. Su padre, Ayrman Farrell, estaba con él en el set —era la primera visita del hombre a un rodaje de su hijo— y la pausa se convirtió en una excusa perfecta para cruzar el Río de la Plata. “Yo siempre quise ir a Buenos Aires por Diego Maradona, por el Mundial de México 86. Él era un dios para mí. Entonces le dije a mi padre: ‘¿Por qué no vamos a Buenos Aires y comemos un poco de carne?’”, relató el actor.

La noche arrancó con una cena en un restaurante y derivó en un boliche donde el encuentro con Maradona ocurrió de manera espontánea. Farrell describió el momento con precisión: estaba en un rincón cuando escuchó una conmoción en la entrada. “Miré... ¡Nunca lo olvidaré! Había linternas y flashes, y alrededor de 15 o 20 personas en semicírculo que retrocedían hacia nosotros. Las luces se apagaron. No estoy bromeando. Se abrió un hueco y ahí estaba. Un genio poético de 1,65 metros”, describió sobre la aparición de Maradona.

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Dalma Maradona contó que Diego Maradona quiso llevarla a su casa y no aceptó que se quedara sola con Colin Farrell

Lo que siguió fue la secuencia que se volvió la postal más difundida de esa noche: una conversación, Farrell con la camiseta del Diez y el beso en la boca que recorrió la prensa internacional. “¡Qué noche! Una de las mejores noches de mi vida. Cuando conocés a tu héroe, a alguien que idolatrás como yo lo idolatraba, el género no importa”, bromeó el actor. Lo que Farrell no desarrolló en detalle —pero que Dalma se encargó de completar— fue el capítulo paralelo que se vivía en la misma mesa.

Dalma contó en sus historias que Diego no quería quedarse esa noche. “Si no fuera porque Colin fue a verlo a él, le hubiera pedido que se retirara del establecimiento, pero cuando se me ocurrió decirle ‘andá, Pa, yo me quedo’, me dijo: ‘No... ¿Que yo me quedo? Vos te venís conmigo, te llevo a tu casa’”, contó la actriz. La anécdota cerró el círculo de lo que ya había contado años antes: que fue ella quien insistió para que su padre fuera a conocer al actor, que Maradona ni sabía quién era Farrell, y que cuando le preguntó de qué jugaba, todo derivó en el encuentro que el irlandés definiría décadas después como “una de las mejores noches de su vida”.

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Los seguidores de Dalma Maradona impulsaron en redes sociales el tono humorístico de la historia y ella respondió con comentarios sobre Colin Farrell

Los seguidores de Dalma se sumaron al relato con entusiasmo. Uno señaló que “el brillo en sus ojos y el abrazo apretadito de la foto de abajo re contra muestra que estaba muerto por vos”, a lo que ella respondió: “Sí, ¿no?”. Otro fue más lejos: “Se nota que inventó lo de conocer a Maradona solo por verte a vos”, y Dalma replicó: “Por fin alguien descubre su plan”. Una seguidora preguntó “¿Hilo rojo acaso?”, y la actriz contestó: “Tremendamente obvio, ¿no?”. Cuando alguien le señaló que en la foto de los tres “Diego estaba de más”, Dalma aclaró los límites del chiste: “Si no fuera porque Colin fue a verlo a él, le hubiera pedido que se retirara”.