Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló de cómo es su relación con Ailén Cova: “La conozco de hace muchos años”

Desde Miami la mamá del jugador de la albicelestecontó cómo vive su primer Mundial como abuela (Video: Intrusos-América TV)

Mientras Alexis Mac Allister disputa una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, su familia vive el torneo desde adentro y con una dimensión que va más allá del fútbol. Silvina, la mamá del mediocampista, estuvo al aire de Intrusos (América TV) y contó cómo está atravesando esta experiencia, que según ella tiene un sabor completamente distinto al de Qatar 2022.

La razón es concreta: este Mundial lo está viviendo junto a Ailén Cova, la pareja de su hijo, y a Alaia, su nieta, la hija de la pareja. Lejos de enfocarse únicamente en el aspecto deportivo, Silvina sorprendió al hablar de la estrecha relación que construyó con Ailén y de los 20 días que pasaron juntas durante el torneo.

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La comparación con el Mundial anterior apareció desde el arranque de la charla. Silvina no minimizó lo que fue Qatar, pero dejó en claro que este torneo le está dando algo diferente. La consagración de Argentina en 2022 fue un hecho que habla por sí solo y que ella no necesitó desarrollar demasiado. “Muy, muy, muy diferente. Para mejor siempre, sumando cosas, porque si bien en el anterior, bueno, como terminamos campeones, obviamente... ¿Qué vamos a decir de ese mundial? Que sea malo, nada”, dijo entre risas.

Silvina estuvo presente en Qatar 2022 para alentar a su hijo

La diferencia entre uno y otro no pasa por el resultado deportivo sino por lo que este torneo le agrega en el plano personal. Qatar fue la copa, este Mundial es también la familia. Y esa distinción es la que Silvina quiso dejar en claro desde el primer momento de la entrevista.

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Lo que hace especial a esta edición para ella es concreto y cotidiano. “Yo en lo personal estoy disfrutando doble porque, bueno, tengo la suerte de acompañar a Ailén y convivir con Alaia. Así que estoy feliz porque he pasado unos veinte días hermosos con ellos”, contó. Veinte días de convivencia con una beba y con la pareja de su hijo, lejos de casa y en medio de la vorágine de un torneo mundial, no es poca cosa. Silvina lo describió como una experiencia que la tiene plenamente feliz.

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista llegó cuando habló del ritmo que le impone la nieta. Alaia está en una etapa en la que ya quiere caminar, y Silvina lo tomó con humor. “Me estoy preparando más en ir al gimnasio un poco más porque la gorda ya quiere caminar. Imagínate cómo me queda la cintura”, bromeó. La imagen de una abuela corriendo detrás de su nieta por los pasillos del hotel arrancó las risas en el estudio.

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Alexis Mac Allister se reencuentra emotivamente con Ailén Cova y su hija Alaia antes del debut mundialista, compartiendo un tierno momento familiar.

La relación con Ailén Cova también tuvo su espacio central en la charla. Silvina subrayó que el vínculo entre ellas no es nuevo y que durante este Mundial esa cercanía se profundizó en la convivencia diaria. “La conozco de hace muchos años. Pero bueno, estamos las dos”, dijo. El tono con el que lo dijo dejó en claro que se trata de una relación construida con tiempo y confianza, no de una convivencia forzada por las circunstancias del torneo.

Cuando le señalaron que esa dinámica se da también en lo más cotidiano, en el día a día lejos de Argentina, Silvina fue directa y sin vueltas. “Yo y la abuela. Sí, nos ayudamos, porque bueno, vinimos las tres a acompañar y estuvimos en Kansas hasta ayer”, contó, en referencia al día previo a la entrevista. Las tres mujeres —Silvina, Ailén y la abuela materna de Alaia— armaron un equipo para que la beba esté acompañada y contenida mientras Alexis se concentra en la competencia.

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Para Silvina, poder estar presente en cada momento de este proceso tiene un valor que trasciende lo deportivo. “Para mí es hermoso poder compartir toda esta etapa con ellos y compartir con Ailén toda esta etapa”, cerró.

Javier, el papá de Alexis, tuvo una logística diferente a la del resto de la familia. Mientras las tres mujeres se instalaron en Kansas para seguir de cerca los partidos, él eligió otra base de operaciones. “Javier no, Javier estuvo en Miami, fue y vino, entonces nos tocó estar a las tres”, explicó Silvina. Una dinámica que dejó a las mujeres de la familia como el núcleo fijo del viaje mundialista.

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