Teleshow

Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló de cómo es su relación con Ailén Cova: “La conozco de hace muchos años”

La mujer contó cómo está viviendo este nuevo Mundial con su rol de abuela en el centro de la escena

Guardar
Google icon
Desde Miami la mamá del jugador de la albicelestecontó cómo vive su primer Mundial como abuela (Video: Intrusos-América TV)

Mientras Alexis Mac Allister disputa una nueva Copa del Mundo con la Selección Argentina, su familia vive el torneo desde adentro y con una dimensión que va más allá del fútbol. Silvina, la mamá del mediocampista, estuvo al aire de Intrusos (América TV) y contó cómo está atravesando esta experiencia, que según ella tiene un sabor completamente distinto al de Qatar 2022.

La razón es concreta: este Mundial lo está viviendo junto a Ailén Cova, la pareja de su hijo, y a Alaia, su nieta, la hija de la pareja. Lejos de enfocarse únicamente en el aspecto deportivo, Silvina sorprendió al hablar de la estrecha relación que construyó con Ailén y de los 20 días que pasaron juntas durante el torneo.

PUBLICIDAD

La comparación con el Mundial anterior apareció desde el arranque de la charla. Silvina no minimizó lo que fue Qatar, pero dejó en claro que este torneo le está dando algo diferente. La consagración de Argentina en 2022 fue un hecho que habla por sí solo y que ella no necesitó desarrollar demasiado. “Muy, muy, muy diferente. Para mejor siempre, sumando cosas, porque si bien en el anterior, bueno, como terminamos campeones, obviamente... ¿Qué vamos a decir de ese mundial? Que sea malo, nada”, dijo entre risas.

Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló de cómo es su relación con Ailén Cova
Silvina estuvo presente en Qatar 2022 para alentar a su hijo

La diferencia entre uno y otro no pasa por el resultado deportivo sino por lo que este torneo le agrega en el plano personal. Qatar fue la copa, este Mundial es también la familia. Y esa distinción es la que Silvina quiso dejar en claro desde el primer momento de la entrevista.

PUBLICIDAD

Lo que hace especial a esta edición para ella es concreto y cotidiano. “Yo en lo personal estoy disfrutando doble porque, bueno, tengo la suerte de acompañar a Ailén y convivir con Alaia. Así que estoy feliz porque he pasado unos veinte días hermosos con ellos”, contó. Veinte días de convivencia con una beba y con la pareja de su hijo, lejos de casa y en medio de la vorágine de un torneo mundial, no es poca cosa. Silvina lo describió como una experiencia que la tiene plenamente feliz.

Uno de los momentos más distendidos de la entrevista llegó cuando habló del ritmo que le impone la nieta. Alaia está en una etapa en la que ya quiere caminar, y Silvina lo tomó con humor. “Me estoy preparando más en ir al gimnasio un poco más porque la gorda ya quiere caminar. Imagínate cómo me queda la cintura”, bromeó. La imagen de una abuela corriendo detrás de su nieta por los pasillos del hotel arrancó las risas en el estudio.

Alexis Mac Allister con una camiseta de Argentina, Ailén Cova y su hija Alaia posan sonrientes para la cámara. La niña lleva un juguete
Alexis Mac Allister se reencuentra emotivamente con Ailén Cova y su hija Alaia antes del debut mundialista, compartiendo un tierno momento familiar.

La relación con Ailén Cova también tuvo su espacio central en la charla. Silvina subrayó que el vínculo entre ellas no es nuevo y que durante este Mundial esa cercanía se profundizó en la convivencia diaria. “La conozco de hace muchos años. Pero bueno, estamos las dos”, dijo. El tono con el que lo dijo dejó en claro que se trata de una relación construida con tiempo y confianza, no de una convivencia forzada por las circunstancias del torneo.

Cuando le señalaron que esa dinámica se da también en lo más cotidiano, en el día a día lejos de Argentina, Silvina fue directa y sin vueltas. “Yo y la abuela. Sí, nos ayudamos, porque bueno, vinimos las tres a acompañar y estuvimos en Kansas hasta ayer”, contó, en referencia al día previo a la entrevista. Las tres mujeres —Silvina, Ailén y la abuela materna de Alaia— armaron un equipo para que la beba esté acompañada y contenida mientras Alexis se concentra en la competencia.

Para Silvina, poder estar presente en cada momento de este proceso tiene un valor que trasciende lo deportivo. “Para mí es hermoso poder compartir toda esta etapa con ellos y compartir con Ailén toda esta etapa”, cerró.

Javier, el papá de Alexis, tuvo una logística diferente a la del resto de la familia. Mientras las tres mujeres se instalaron en Kansas para seguir de cerca los partidos, él eligió otra base de operaciones. “Javier no, Javier estuvo en Miami, fue y vino, entonces nos tocó estar a las tres”, explicó Silvina. Una dinámica que dejó a las mujeres de la familia como el núcleo fijo del viaje mundialista.

Temas Relacionados

Alexis Mac AllisterAilén CovaSilvinamamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

La actriz y bailarina le puso fin a su relación con el padre de su hijo y pareja desde hacía más de una década, y relató cómo la depresión postparto influyó en esto

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

La actriz publicó imágenes inéditas y agradeció los gestos cotidianos de la niña en un posteo que sumó miles de mensajes de amor

El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

El director teatral de la obra El divorcio del año, donde trabajaba la actriz, publicó un comunicado en el que reconstruyó, minuto a minuto, cómo supo del accidente en el que murió la también conductora. Lo hizo para descartar cualquier “información tergiversada”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

El viaje futbolero de Sofía Zámolo a Miami para vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección: sol, piscina y relax

La modelo armó la valija y partió rumbo a Estados Unidos para ser parte de la fiesta del fútbol y apoyar a la albiceleste en los 16avos

El viaje futbolero de Sofía Zámolo a Miami para vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección: sol, piscina y relax

Osvaldo Laport contó la costumbre íntima que mantiene con Viviana Sáez en su relación de 47 años: “Es hermoso”

El actor habló sobre la convivencia con su pareja después de casi cinco décadas juntos

Osvaldo Laport contó la costumbre íntima que mantiene con Viviana Sáez en su relación de 47 años: “Es hermoso”

DEPORTES

“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Un video reveló el llamativo apodo que el plantel de Francia le puso a Kylian Mbappé

Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña en Wimbledon: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff

“Indignación y vergüenza ajena”: la brutal agresión a un periodista de Ecuador tras la victoria de México en el Mundial

Lo rechazaron por sobrepeso, lo compró el Bayern Múnich por una cifra impactante y es una de las figuras del Mundial

TELESHOW

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

Magui Bravi habló de su separación con Octavio Cattaneo: “Nos tomó un año entero”

El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

El viaje futbolero de Sofía Zámolo a Miami para vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección: sol, piscina y relax

Osvaldo Laport contó la costumbre íntima que mantiene con Viviana Sáez en su relación de 47 años: “Es hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

Conmoción cerebral en futbolistas: la FIFA lanza un protocolo exprés para detectar casos en pleno partido

Conmoción cerebral en futbolistas: la FIFA lanza un protocolo exprés para detectar casos en pleno partido

Gobierno de Guatemala abre una consulta ciudadana para actualizar el Plan K’atun hacia 2052, proceso a cargo de Segeplan

En medio del recuento de obras, Mulino promete 80,000 empleos y lanza una nueva etapa de su gobierno

“Los homicidios han bajado un 15%”, afirma Laura Fernández al presentar su primer balance de seguridad en Costa Rica

¿Cuánto cuesta la partida de nacimiento autenticada tras los últimos cambios en El Salvador?