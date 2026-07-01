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Nati Ferrero revivió los éxitos de Mano Arriba y habló de su nueva etapa como solista en el cierre de Infobae Mundial

La cantante uruguaya repasó el fenómeno que marcó a una generación de la cumbia rioplatense, explicó los motivos de la separación de la banda y destacó el vínculo que mantiene con el público argentino, antes de cerrar el programa con una presentación en vivo

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Nati Ferrero revivió en Infobae Mundial los éxitos de Mano Arriba y presentó su nueva etapa como solista

Después de convertirse en una de las voces más reconocidas de la cumbia rioplatense con Mano Arriba, Nati Ferrero atraviesa una nueva etapa artística. La cantante uruguaya visitó Infobae Mundial, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde recordó el fenómeno que llevó a la banda a la popularidad, reveló cómo fue la separación del grupo y compartió detalles de su presente como solista.

Durante la entrevista, Ferrero repasó los años de mayor éxito de Mano Arriba, que entre 2015 y 2016 se convirtió en una de las bandas de cumbia más escuchadas de Uruguay y Argentina. “2015, 2016 fue como el boom”, recordó. Sin embargo, explicó que el proyecto llegó a su fin por diferencias entre sus integrantes. “No terminaron bien las cosas con la banda. Nos peleamos. Éramos un grupo de amigos que empezamos, pero se terminó”, resumió.

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A pesar del paso del tiempo, aseguró que aquellas canciones continúan vigentes y siguen sonando en ambos lados del Río de la Plata. “Me pasan todos los fines de semana videos diciéndome: ‘Mirá, está sonando acá tu tema’. Se siguen escuchando en realidad”, contó.

(Infobae en Vivo)
La cantante uruguaya recordó que Mano Arriba vivió su boom entre 2015 y 2016 en la cumbia rioplatense de Uruguay y Argentina (Infobae en Vivo)

Tras el final del grupo, Ferrero decidió iniciar un nuevo camino artístico. “Hace un par de años que estoy como solista”, explicó. Además, contó que desde el año pasado vive en Punta del Este, aunque mantiene un fuerte vínculo con Argentina gracias a las giras que realiza de manera habitual. “Vengo mucho a Argentina desde siempre, desde 2015”, señaló.

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La cantante también destacó el afecto que recibe del público argentino y dejó de lado la tradicional rivalidad entre ambos países. “Sé que tenemos una cierta rivalidad, pero yo los quiero mucho y me inspiro con ustedes porque tienen muy buena onda, tienen una alegría que a mí me contagia”, expresó.

(Infobae en Vivo)
El cierre de Infobae Mundial incluyó una versión en vivo de “La noche no es para dormir”, tema de la etapa solista de Nati Ferrero (Infobae en Vivo)

En ese contexto, Marcelo Tinelli resaltó la influencia que históricamente tuvo la música uruguaya en la Argentina. Ferrero aprovechó para compartir una frase muy popular entre los artistas de su país: “En Uruguay siempre te dicen que hasta Tinelli no parás. Y realmente es así”, comentó entre risas.

Como ocurrió con otros invitados de Infobae Mundial, la visita concluyó con música. Ferrero interpretó en vivo “La noche no es para dormir”, uno de los temas que forman parte de su etapa como solista, y recibió el aplauso del público presente en el estudio. El cierre combinó el repaso por su historia con Mano Arriba con una muestra del presente artístico de una cantante que continúa consolidando su carrera a ambos lados del Río de la Plata.

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