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Guatemala refuerza el llamado prevenir incendios forestales, cuando supera 36 mil hectáreas afectadas en lo que va de 2026

La campaña por el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales recordó que la mayoría de siniestros se vincula a acciones humanas y que la alerta temprana reduce riesgos para comunidades cercanas

Dos personas con uniformes amarillos, cascos y mochilas operan una herramienta con mango largo en un entorno boscoso con humo y luz solar
Dos bomberos uniformados extinguen un foco de incendio forestal en una zona de vegetación densa con humo visible. (Conred Guatemala)
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Cada 18 de agosto, la SE-CONRED volvió a poner el foco en la prevención de incendios forestales en Guatemala con un mensaje que mezcla conmemoración y alerta: evitar el fuego no solo protege bosques y ecosistemas, también resguarda vidas y comunidades, en un país que en 2026 ya liquidó más de 1.800 incendios a nivel nacional.

La magnitud del problema aparece en las cifras recientes. Durante 2025, más de 1.700 incendios afectaron más de 40 mil hectáreas en el país, mientras que en 2026 la afectación ya supera las 36 mil hectáreas, de acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

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El Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales se conmemora cada 18 de agosto y busca crear conciencia sobre el cuidado de los bosques, el uso responsable del fuego y la reducción de los daños ambientales. La fecha también subraya un dato central para entender la emergencia: la mayoría de los siniestros está relacionada con actividades humanas.

Ese es el punto que sostiene el llamado de las autoridades. La institución insistió en que la responsabilidad ciudadana resulta decisiva para contener un fenómeno que golpea la flora, la fauna, el suelo, el agua y la biodiversidad, además de amenazar a las poblaciones cercanas a las zonas afectadas.

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Bombero con casco amarillo, traje amarillo y pantalón verde. Utiliza una herramienta con mango de madera para remover brasas en un suelo quemado con humo
Un bombero forestal trabaja para sofocar pequeños focos de un incendio en un terreno con vegetación quemada y humo. (Conred Guatemala)

Guatemala mantiene más de 450 brigadistas para responder a los incendios

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED informó que cuenta con más de 450 brigadistas de las Brigadas de Respuesta Inmediata distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. Su tarea consiste en ingresar a áreas afectadas para controlar y liquidar incendios con técnicas especializadas y medidas de seguridad.

La función de estas brigadas se desarrolla en escenarios de alto riesgo. Su trabajo se articula con cuerpos de socorro e instituciones que participan en la prevención, control y liquidación de incendios: Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Bomberos Municipales Departamentales, el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, además de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y las municipalidades.

La respuesta directa a la pregunta de por qué importa esta fecha es concreta: porque en Guatemala los incendios forestales no son un problema abstracto ni estacional, sino una amenaza recurrente con miles de eventos liquidados cada año y decenas de miles de hectáreas afectadas.

Las autoridades remarcaron que el combate de un incendio no debe quedar en manos de personas sin preparación. La recomendación oficial es no intentar enfrentarlo sin capacitación ni equipo adecuado y reportarlo de inmediato al 119, el número nacional de emergencias.

Tres bomberos con uniformes protectores amarillos y cascos trabajan en un área boscosa. Se observa fuego y humo entre la vegetación y árboles altos
Bomberos trabajan para contener un incendio forestal que afecta una zona boscosa de Jalapa, entre vegetación y humo. (Conred Guatemala)

La mayoría de los incendios tiene origen humano y la ley prevé penas de prisión

Entre las conductas que elevan el riesgo figuran las quemas o rozas, sobre todo en áreas con pendiente, las fogatas que no se apagan por completo y el abandono de colillas o materiales inflamables en zonas boscosas. A esa lista se suman la basura y los restos de vidrio expuestos al sol, señalados en la campaña de concientización vinculada a la fecha.

La jornada internacional también busca reforzar hábitos básicos de prevención. Las recomendaciones incluyen no encender fuego en épocas de riesgo o en zonas no autorizadas, apagar totalmente cualquier fogata con agua y tierra y reportar de inmediato cualquier columna de humo o fuego a las autoridades.

La legislación guatemalteca contempla sanciones penales para quienes provoquen incendios. El artículo 93 de la Ley Forestal, Decreto 101-96, establece penas de prisión de dos a 10 años y una multa equivalente al avalúo realizado por el INAB.

Si hay reincidencia, la pena sube de cuatro a 12 años. Cuando el incendio ocurre en un área protegida, la sanción también va de cuatro a 12 años, y en caso de reincidencia aumenta de seis a 15 años, además de la multa correspondiente al avalúo del CONAP.

La norma añade que cada incendio debe ser investigado para determinar su origen y establecer responsabilidades. Sobre esa base, el mensaje oficial por el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales quedó concentrado en una idea práctica: prevenir un incendio es proteger vidas, comunidades y ecosistemas.

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