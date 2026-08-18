¿Sabes cómo afectan a la economía los nuevos indicadores de pensiones en República Dominicana?

El adulto mayor habría sido víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas de manera reiterada. (FOTO: Metropolitano)

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El sistema de pensiones en República Dominicana acaba de experimentar una transformación en la forma en que mide y reporta sus indicadores clave, una decisión que impactará a millones de trabajadores y empleadores en el país caribeño.

La Superintendencia de Pensiones (Sipen) anunció la actualización de la metodología utilizada para generar las estadísticas del Sistema Dominicano de Pensiones, con el objetivo de presentar cifras más precisas y alineadas con la realidad económica nacional.

El cambio más relevante introducido por Sipen es la automatización de los procesos para la gestión de datos, dejando atrás los esquemas manuales. Este avance tecnológico permite que la información sobre afiliados, cotizantes y densidad de cotizaciones refleje de forma más fiel la situación actual del sistema. Según la institución, la modificación no solo ajusta las cifras, sino que también mejora la calidad y oportunidad de los datos, facilitando la toma de decisiones tanto para usuarios como para entidades responsables de la administración de los fondos.

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Entre los principales efectos de la nueva metodología, destaca la corrección a la baja del número total de afiliados, que disminuye en un 5.9 %.

La razón de este ajuste es la consolidación de un único registro por cada trabajador y la exclusión de quienes han fallecido o ya reciben pensión por vejez, cesantía o discapacidad.

Esta depuración busca que el indicador represente únicamente a quienes realmente pueden cotizar, aportando mayor claridad sobre el universo real de participantes activos en el sistema.

Manos arrugadas de una persona mayor insertan una moneda en una alcancía azul de cerámica, con un signo de porcentaje rojo en primer plano sobre una mesa de madera, representando la importancia del ahorro y los intereses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El indicador de cotizantes también muestra cambios importantes. Antes del ajuste, se calculaba solo con quienes tenían facturación en los últimos tres periodos de aporte, lo que generaba una visión parcial y fluctuante por los pagos tardíos comunes en el sector.

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Ahora, la nueva metodología amplía el margen a 12 meses, permitiendo que los pagos atrasados se sumen a la cifra total, lo que genera un aumento en el número de cotizantes reportados. Con esta actualización, el total de cotizantes alcanzó los 2,437,079, una cifra superior a la registrada bajo el esquema anterior.

La densidad de cotización, que mide la relación entre cotizantes y afiliados, también se ve impactada por estos cambios.

Aunque la fórmula de cálculo se mantiene, el ajuste en la base de datos provoca una variación en la tendencia del indicador. Con los nuevos parámetros, la densidad sube a 49.8 %, frente al 41.0 % que se registraba con la metodología previa. Este dato resulta fundamental para analizar la salud financiera del sistema y proyectar la sostenibilidad de los fondos de pensiones en el mediano plazo.

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El proceso de actualización metodológica se extiende a la publicación y consulta de las estadísticas mensuales, que ahora se presentan con carácter preliminar.

Sipen recomienda a empleadores, administradoras y público general verificar siempre la fecha de actualización de los datos antes de utilizarlos, ya que pueden sufrir modificaciones en las siguientes entregas. La transparencia y la mejora continua en la información han sido presentadas como prioridades institucionales.

Billetes y monedas de pesos dominicanos, junto a edificaciones que representan bancos, se distribuyen sobre un mapa en relieve de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel macroeconómico, estas modificaciones ofrecen ventajas directas para la población dominicana. Al contar con cifras más precisas, tanto los trabajadores como los empleadores pueden planificar mejor sus aportes y expectativas de retiro.

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Además, una medición más exacta de la densidad de cotización facilita la identificación de áreas de mejora en la inclusión y permanencia de trabajadores en el sistema formal, un aspecto clave para fortalecer la seguridad social en el país.

El stock histórico de afiliados, que incluye a pensionados y fallecidos, se sitúa en 5,690,909, una cifra que evidencia el crecimiento sostenido del sistema en los últimos años. La publicación de los datos bajo la nueva metodología está disponible en los canales oficiales de Sipen, donde también se ofrece una nota metodológica para profundizar en los detalles técnicos de la implementación.

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