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Cruz Roja Salvadoreña capacita a 13 personas con discapacidad visual en informática adaptada en el oriente del país

El programa, financiado por la Cruz Roja Española y la Fundación ONCE para América Latina, reúne a participantes de cuatro departamentos en seis jornadas orientadas a ampliar su autonomía digital y laboral

El taller de informática adaptada en la Universidad de Oriente reúne a 13 personas con discapacidad visual de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
El taller de informática adaptada en la Universidad de Oriente reúne a 13 personas con discapacidad visual de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
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Trece personas con discapacidad visual, seis hombres y siete mujeres, asisten cada sábado a un taller de informática adaptada que se desarrolla en la Universidad de Oriente. Los participantes provienen de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión, y forman parte del “Proyecto de Inclusión para Personas con Discapacidad Visual, Agora fase XV”.

Esta iniciativa es coordinada por Roxana García, quien lidera el trabajo en territorio desde la Cruz Roja Salvadoreña, con respaldo financiero de la Cruz Roja Española y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

El objetivo principal del taller es brindar herramientas tecnológicas a personas con discapacidad visual para que puedan acceder a la computación y desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital.

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La propuesta contempla seis jornadas, cada una de aproximadamente seis horas, impartidas exclusivamente los días sábado. Durante estas sesiones, los asistentes reciben conocimientos básicos sobre el uso de una computadora y las principales herramientas informáticas, siempre adaptadas a sus necesidades específicas.

El Proyecto de Inclusión para Personas con Discapacidad Visual, Agora fase XV, es coordinado por Roxana García desde la Cruz Roja Salvadoreña con apoyo de la Cruz Roja Española y FOAL. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
El Proyecto de Inclusión para Personas con Discapacidad Visual, Agora fase XV, es coordinado por Roxana García desde la Cruz Roja Salvadoreña con apoyo de la Cruz Roja Española y FOAL. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

El eje central de la formación es el uso de lectores de pantalla, como el programa NVDA, que transforma la información visual que aparece en la pantalla en mensajes de voz.

De este modo, los participantes pueden interactuar con diferentes aplicaciones utilizando audífonos. Roxana García explica que, a diferencia de las personas que pueden ver la pantalla y observar directamente lo que sucede, quienes asisten al taller escuchan las órdenes que dan a la computadora y reciben retroalimentación sonora sobre cada acción.

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Esta dinámica permite acceder al correo electrónico, trabajar en hojas de cálculo como Excel, redactar textos en Word y gestionar tablas y gráficos, todo mediante la adaptación tecnológica.

La población meta del proyecto es amplia, ya que está diseñada para incluir personas con discapacidad visual desde 18 hasta 65 años de edad. En esta edición particular, la franja de edad de los asistentes va de los 22 a los 48 años. La diversidad de los participantes responde al interés de integrar a personas de distintos orígenes y experiencias en el uso de la tecnología, buscando reducir las brechas de acceso digital en la región oriental del país.

La capacitación en computación para personas con discapacidad visual se organiza en seis jornadas de seis horas y se imparte los sábados. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)
La capacitación en computación para personas con discapacidad visual se organiza en seis jornadas de seis horas y se imparte los sábados. (Foto: Cruz Roja Salvadoreña)

Uno de los propósitos que destaca Roxana García es que, a través de la formación, los asistentes puedan acceder a la información que se encuentra en Internet, utilizar medios digitales para buscar empleo y desarrollar sus propios emprendimientos. García señala que la tecnología puede ser una herramienta útil para la elaboración de currículums, la consulta de ofertas laborales en diferentes plataformas y la promoción de servicios personales. Algunos asistentes ya cuentan con pequeños negocios, como la masoterapia, la bisutería o la elaboración de artículos de limpieza, y encuentran en la informática adaptada una posibilidad real para fortalecer y difundir sus actividades económicas.

La Cruz Roja Salvadoreña, bajo este proyecto, ha desarrollado una base de datos de las personas beneficiarias. Esta información permite incluir a los participantes en futuras iniciativas de formación y acompañamiento, con la visión de sumar a su preparación y desarrollo social. La organización prevé continuar con este tipo de capacitaciones en los próximos ciclos, adaptando los contenidos a las necesidades identificadas por el colectivo de San Miguel y de otros departamentos.

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