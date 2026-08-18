Sequía impacta la producción agrícola en El Salvador y provoca pérdidas en cultivos clave, asegura experto

La sequía afecta los cultivos de maíz y frijol en El Salvador, donde una mano campesina sostiene una mazorca de maíz pequeña en un campo agrietado bajo el sol intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de lluvias ha provocado pérdidas considerables en la producción agrícola de El Salvador, según abogó Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, en el programa televisivo Diálogo 21.

Las áreas más afectadas corresponden al oriente del país, donde la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas han puesto en riesgo la seguridad alimentaria, especialmente en los cultivos de maíz y frijol.

Productores y líderes agrícolas informaron que las pérdidas alcanzan entre el 10% y el 20% de la producción, aunque advierten que aún resulta prematuro establecer cifras definitivas.

Según declaraciones de Rendón, esta situación se agrava por el retraso en la siembra postrera, una etapa fundamental para el abastecimiento nacional en los meses venideros.

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“La sequía está poniendo en pausa la siembra postrera de granos básicos y genera incertidumbre sobre la próxima cosecha”, explicó el dirigente durante la transmisión televisiva.

El oriente de El Salvador, que comprende departamentos como La Unión, San Miguel, Usulután y el sur de Morazán, concentra la mayor parte de las pérdidas. Datos proporcionados por la Mesa Agropecuaria Rural Indígena revelan que en la zona oriental se han perdido entre 5,500 y 6,000 manzanas de maíz, superficie que se considera irrecuperable.

Parte de esta producción, señaló Rendón, será destinada como forraje para el ganado, ya que la falta de lluvia también afecta la disponibilidad de pasto.

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Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, durante su intervención en el programa Diálogo 21, donde advirtió sobre las pérdidas agrícolas causadas por la sequía en El Salvador (Cortesía: Diálogo 21).

Las condiciones climáticas extremas han obligado a los agricultores a modificar sus prácticas.

Desde marzo, la Mesa Agropecuaria recomendó a los productores del oriente no sembrar durante junio y julio, ante la previsión de lluvias insuficientes. Solo un 15% del área habitual fue sembrada, medida que evitó daños mayores.

“El problema no solo es la falta de agua, también las altas temperaturas están dañando los cultivos”, subrayó Rendón, quien informó que la región oriental ha registrado temperaturas de hasta 42 ℃ (107,6 ℉).

Al abordar el panorama de otros cultivos, Rendón informó que la yuca, las hortalizas a cielo abierto y el plátano presentan pérdidas. Por su parte, el café no ha sufrido daños relevantes, ya que las áreas cafetaleras ubicadas en zonas altas sí han recibido lluvias suficientes para su desarrollo. Actualmente, el grano de café está entrando en etapa de llenado, sin reportes de afectación significativa.

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Una ilustración editorial muestra el contraste entre la sequía que afecta los cultivos y la visión de desarrollo sostenible con energías limpias en la región oriental de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones y estrategia nacional ante la crisis agrícola

Según lo informado por el propio especialista, el gobierno ha impulsado la producción en tierras con riego y mecanización, logrando incorporar aproximadamente 60,000 manzanas bajo este esquema.

Rendón destacó que este programa busca garantizar la seguridad alimentaria sin depender exclusivamente de las lluvias estacionales. Parte de la estrategia ha sido la apertura de la Central de Abastos de Usulután, que distribuye maíz y frijol provenientes del occidente hacia la zona oriental.

Además, se ha asegurado la provisión de insumos como forraje y bagazo de caña para el ganado, distribuidos a precios regulados. “Se está ayudando con sistemas de riego a quienes disponen de acceso a ríos, lagos, reservorios o pozos, para que la agricultura deje de depender del invierno”, puntualizó Rendón.

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Agricultores en El Salvador recolectan diversos cultivos con el apoyo de drones, paneles solares y sistemas de riego, reflejando avances en técnicas agrícolas para optimizar la producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente también indicó que el gobierno suministra semillas mejoradas y productos importados con mayor tolerancia a la sequía y a las altas temperaturas. El uso de tecnología agrícola se ha intensificado, con la incorporación de drones y recursos técnicos para optimizar el uso del agua y proteger los cultivos en condiciones adversas.

El consumo nacional de granos básicos también está experimentando cambios. Según cifras actualizadas del Banco Central de Reserva (BCR), la demanda anual de maíz ha descendido de 18 millones a 12 millones de quintales, y la de frijol se ha reducido de 2.5 millones a cifras inferiores. Esta tendencia se atribuye a la transformación de los hábitos alimenticios y la sustitución de parte de la dieta tradicional.

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