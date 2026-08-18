San Miguelito, uno de los distritos más poblados de Panamá, restringe la movilidad nocturna ante el aumento de los homicidios

San Miguelito acumula 70 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, frente a 63 durante igual período del año pasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El distrito de San Miguelito aplicará restricciones nocturnas a la circulación de personas y vehículos en cuatro de sus nueve corregimientos, una medida con la que las autoridades buscan contener la violencia en sectores considerados prioritarios.

Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos estarán sujetos a controles especiales hasta el 31 de agosto, después del aumento de los homicidios registrado durante 2026.

El Decreto Alcaldicio 013-2026 establece que de lunes a jueves la restricción funcionará entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m., mientras viernes, sábados y domingos comenzará a las 10:00 p.m. y terminará a las 4:00 a.m. Durante esas horas se limitará la permanencia y movilización en vías y espacios públicos de los cuatro corregimientos seleccionados.

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La medida estará vigente durante 15 días, desde el 17 hasta el 31 de agosto, período en el cual las autoridades evaluarán el impacto de las restricciones sobre los índices delictivos. La intervención forma parte de la denominada Operación Enfoque Distrito, que contempla el despliegue de más de 400 agentes de diferentes estamentos de seguridad en San Miguelito.

Más de 400 unidades de diferentes estamentos de seguridad fueron desplegadas como parte de la Operación Enfoque Distrito en San Miguelito. Tomada de la PN

La decisión responde a informes de la Policía Nacional que identificaron los cuatro corregimientos por su alta incidencia delictiva, particularmente durante las noches. La Alcaldía plantea reducir factores de riesgo y recuperar condiciones de convivencia, mientras el resto del distrito mantendrá patrullajes policiales sin las mismas limitaciones a la circulación.

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Las estadísticas oficiales muestran la magnitud del problema. Entre enero y julio de 2026, San Miguelito acumuló 70 víctimas de homicidio, equivalentes al 20% de las 351 contabilizadas en todo Panamá.

En el mismo período de 2025 fueron 63, de manera que los asesinatos aumentaron 11% en el distrito en la comparación interanual.

Las cifras más recientes divulgadas durante el anuncio indican que la cantidad de homicidios ya habría llegado a 75 durante agosto, cinco más que el acumulado oficial hasta el cierre de julio. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, señaló además que en lo transcurrido de este mes se habían registrado cinco asesinatos en el distrito.

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La concentración resulta significativa en un territorio de alrededor de 50 kilómetros cuadrados. El Censo de Población y Vivienda de 2023 contabilizó unos 280,000 habitantes en San Miguelito, uno de los distritos más poblados y densamente habitados del país.

La Policía podrá instalar puntos de control, verificar la identidad de las personas y comprobar las excepciones durante los horarios establecidos por el decreto. Cortesía PN

Los cuatro sectores intervenidos han sido escenario de distintos episodios de violencia durante el año. En julio, dos hombres fueron asesinados a plena luz del día en El Mirador de Torrijos Carter, cuando pistoleros que viajaban en una motocicleta abrieron fuego cerca de un minisúper.

El doble homicidio ocurrió en el corregimiento de Belisario Frías, uno de los incluidos ahora en las restricciones. Las autoridades también han realizado operaciones dirigidas contra grupos criminales en estas comunidades.

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Durante julio, la Operación Harpía dejó siete personas aprehendidas después de 19 allanamientos en Arnulfo Arias, como parte de investigaciones contra una estructura vinculada presuntamente con homicidios, robos, posesión ilegal de armas y actividades relacionadas con drogas dentro de San Miguelito.

La situación de seguridad convive con desigualdades sociales y carencias que varían considerablemente entre los corregimientos del distrito.

San Miguelito tiene más de 280,000 habitantes distribuidos en apenas 49.9 kilómetros cuadrados, según los resultados del Censo de 2023. EFE/ Bienvenido Velasco

El Índice de Pobreza Multidimensional utiliza información del Censo de 2023 para identificar privaciones simultáneas relacionadas con educación, salud, vivienda, empleo y otras dimensiones, lo que permite observar diferencias sociales incluso dentro de territorios urbanos relativamente pequeños.

Las restricciones no significan que toda persona encontrada en la calle durante esos horarios será sancionada. El decreto exceptúa al personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos, además de quienes puedan acreditar desplazamientos laborales, educativos o por fuerza mayor.

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También quedan contemplados los usuarios y prestadores del transporte público colectivo mientras se encuentren en servicio.

Durante las horas establecidas, la Policía Nacional podrá instalar puntos de control vehicular y peatonal, verificar identidades y comprobar las razones de los desplazamientos.

Los adultos que no acrediten alguna de las excepciones podrán ser conducidos ante la autoridad correspondiente y el incumplimiento puede generar multas municipales que van desde $50 hasta $500.

Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos fueron identificados como zonas prioritarias debido a sus niveles de incidencia delictiva. /CUARTOSCURO.COM

San Miguelito ya mantenía además medidas especiales dirigidas a menores de edad durante los horarios nocturnos, establecidas mediante un decreto anterior. La nueva disposición conserva esas reglas y amplía temporalmente los controles sobre la movilidad general en los cuatro corregimientos, incorporando ahora a adultos que no puedan justificar su presencia durante las horas restringidas.

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La estrategia tiene un antecedente reciente fuera del distrito. En Antón, provincia de Coclé, las autoridades municipales también recurrieron este mes a restricciones nocturnas dirigidas a menores de edad, dentro de acciones orientadas a enfrentar problemas de seguridad.

La decisión muestra cómo los gobiernos locales están recurriendo nuevamente a controles de movilidad como instrumento preventivo frente a episodios delictivos.

En San Miguelito, sin embargo, la dimensión del problema es mayor: uno de cada cinco homicidios registrados oficialmente en Panamá hasta julio ocurrió en este distrito.

Con los casos aumentando 11% frente al año pasado, las autoridades probarán durante estos 15 días si una mayor presencia policial y las restricciones nocturnas consiguen reducir la violencia en los cuatro corregimientos más críticos.

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