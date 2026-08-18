Netflix clausura los estudios Night School Studio y Moonloot Games

A man studies at night outside the boys building of the Fondation 2iE, an engineering school, during lockdown at the university campus to limit the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Ouagadougou, Burkina Faso April 1, 2020. Picture taken April 1, 2020. Reuters/Anne Mimault TPX IMAGES OF THE DAY

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Netflix confirmó el cierre de Night School Studio, responsable de Oxenfree, y de Moonloot Games, un equipo fundado en 2022 en Finlandia que todavía no había publicado su primer videojuego. La medida forma parte de una reorganización de la división gamer que también incluye una cantidad indeterminada de despidos en otros estudios internos.

El cierre de los creadores de Oxenfree

Night School Studio era uno de los equipos con trayectoria reconocible dentro del catálogo de Netflix. El estudio desarrolló Oxenfree, Oxenfree II y Afterparty, y fue adquirido por el servicio de streaming en 2021, cuando trabajaba en la secuela de su aventura sobrenatural.

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Después de la compra, el equipo participó en proyectos vinculados directamente con las producciones audiovisuales de Netflix. Uno de ellos fue Thronglets, un título que acompañó a la serie Black Mirror. También creó Unhinged, una aventura interactiva de terror en primera persona con las voces de Sadie Sink, Zoe Kravitz y Troy Barker.

Unhinged se estrenó en exclusiva para Netflix apenas seis semanas antes de que se conociera el cierre. La experiencia tiene una duración aproximada de 30 minutos y presenta la acción desde la perspectiva visual del protagonista, el rasgo que define a una producción en primera persona. El breve plazo entre su lanzamiento y la clausura deja al juego como el último trabajo publicado por Night School Studio.

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La situación de Moonloot Games es diferente. El estudio fue fundado en 2022, tenía sede en Helsinki y no alcanzó a lanzar su primer proyecto. Netflix no detalló en qué trabajaba el equipo ni qué ocurrirá con ese desarrollo tras el cierre.

Las nuevas prioridades de Netflix

Los cierres llegan junto con una reorganización más amplia de la estructura dedicada a videojuegos. Un portavoz explicó que Netflix busca “centrarnos más en nuestra ejecución” y adaptar el negocio a esas prioridades. La empresa también comunicó que recortará puestos en otros equipos internos, pero no reveló cuántas personas perderán su empleo ni qué estudios serán afectados.

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Según un informe de Game File, Netflix concentrará más recursos en juegos infantiles, party games y títulos con capacidad de atraer al público masivo. Los party games son propuestas diseñadas para partidas sociales, generalmente con reglas sencillas y sesiones breves para varios participantes.

El nuevo criterio reduce el espacio para proyectos narrativos como los de Night School Studio y para desarrollos de gran presupuesto. Netflix no informó si las obras de Oxenfree, Afterparty, Thronglets y Unhinged seguirán disponibles sin cambios después de que el equipo deje de operar.

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En su mensaje sobre las salidas, Netflix declaró: “Estamos increíblemente agradecidos a los talentosos compañeros que nos dicen adiós hoy. Les agradecemos todas sus contribuciones a Netflix y les deseamos lo mejor”. No se comunicaron cifras separadas para Night School Studio, Moonloot Games y el resto de las áreas alcanzadas por los recortes.

Night School Studio y Netflix. (foto: Deadline)

Una cadena de estudios cerrados y vendidos

La reorganización se suma a varios cambios ejecutados durante los últimos dos años. En 2024, Netflix cerró Team Blue, un estudio integrado por antiguos desarrolladores de Halo y Call of Duty. Su objetivo era producir un shooter en primera persona de gran presupuesto, es decir, un juego de disparos en el que el jugador observa la acción desde los ojos del personaje.

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En octubre del año pasado también cerró Boss Fight. La decisión llegó pocos días después de que Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, elogiara ante los inversores el trabajo del estudio en el videojuego de Squid Game. La cercanía entre ambos acontecimientos mostró la rapidez con la que cambiaron los planes internos, incluso para equipos que acababan de recibir reconocimiento público desde la dirección.

El siguiente movimiento ocurrió en diciembre, cuando Netflix vendió Spry Fox de regreso a sus fundadores originales. Con Night School Studio y Moonloot Games, la lista reciente queda compuesta por tres estudios cerrados, otro vendido y nuevos recortes laborales cuyo alcance todavía no fue informado.

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