Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

La actriz se refirió al buen vínculo de expareja que logró formar este último con el productor. Su relación con Fabián Mazzei (Video: Los profesionales con Flor/ El Nueve)

Después de años distanciados, Araceli González firmó la paz con Adrián Suar cuando se presentó hace un mes a una función de Sottovoce, la comedia que el actor protagoniza junto a Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega. El gesto llegó con la confirmación de que habían dejado atrás los rencores del pasado y estaban listos para dar vuelta la página. En diálogo con el ciclo de Flor de la V, la actriz se refirió a esta nueva etapa y las versiones recurrentes de que estaría en crisis con Fabián Mazzei.

Tras años de desencuentros y conflictos públicos, la actriz describió el proceso de acercamiento familiar que benefició a su hijo Toto Kirzner. “Es muy difícil hablar acá un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida, que poco puede entender otro. Pero yo estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos”, afirmó, en Los profesionales con Flor (El Nueve).

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Araceli González, Toto Kirzner y Adrián Suar en la función de Sottovoce (StoryLab/RSFotos)

El reencuentro incluyó reuniones familiares y una foto que ofició de símbolo de una etapa superada. Araceli relató que la reconciliación no fue forzada: “Se fue dando todo”. Subrayó que la decisión de reconstruir el lazo fue tomada pensando en el bienestar de Toto. “Gracias, mamá, me diste una gran lección”, contó, sobre la reacción de su hijo.

Araceli recordó episodios de alta presión mediática, como su paso por el programa de Mirta Legrand, donde se la cuestionó por mostrarse vulnerable: “Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero en lo personal estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas. Mirta tiene esa posibilidad de tocar ese punto y bueno, la verdad me agarró desprevenida y yo me juzgué también en lo personal. No volvería a juzgarme, volvería a llorar mil y unas veces más, porque es un sentimiento, las emociones no se manejan”.

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Araceli González y Toto Kirzner fueron a ver a Adrián Suar al teatro (Gentileza Prensa)

La exmodelo manifestó su amor por Fabián Mazzei y el momento que vivió en TV en el ciclo de la diva. “No me arrepiento en lo más mínimo, pero no lloré por Adrián. Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está, hace muchos años que yo me separé. Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, ese hermoso lo que tengo en mi casa, que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie”, enfatizó.

“Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa y yo lo respeto mucho. Todas las decisiones que yo voy tomando las plasmo en mi mesa donde está Fabi, donde está mi hija, donde está Toto y el primero en apoyar a las decisiones que yo tomo es él. Así que no me gusta tampoco que digan... que me lo traten de tonto, porque no es nada tonto Fabi”, manifestó la actriz.

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"Yo estoy enamorada mucho de mi hombre, es hermoso lo que tengo en mi casa", manifestó Araceli González sobre Fabián Mazzei (Instagram)

En la entrevista, los periodistas le consultaron a Araceli sobre los rumores de crisis con Fabián Mazzei, momento en ella fue tajante y expresó su molestia. “No, no, no voy a entrar en eso. Que hablen lo que quieran, no me importa. Ni voy a opinar sobre eso. Me parece tremendo en un momento de tanta alegría que tengan que tirar mierda, pero bueno, es parte del juego”, señaló. Explicó que prefiere no dispersarse con versiones externas y que su foco está en sus proyectos y su familia.

Araceli estuvo en el canal de streaming Olga reemplazando a Paula Chaves y dejó abierta la puerta a la posibilidad de explorar con su carrera en esas aguas. “Me encanta, desde el día uno me gustó. Yo fui la que superarengué a mi hijo para que lo haga. Me parece algo novedoso, distinto, cambia, me gusta”. La animadora reconoció que el formato la seduce y que no descarta incursionar con un programa propio: “Me encantaría. Me parece fabuloso. La pasás bien, es lindo y descomprimido”.

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