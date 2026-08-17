República Dominicana: Aceptan la renuncia del canciller Roberto Álvarez y nombran a Ito Bisonó

Roberto Álvarez concluye seis años de gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Foto cortesía Cancillería)

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este domingo la salida de Roberto Álvarez del Ministerio de Relaciones Exteriores y el nombramiento de Víctor “Ito” Bisonó como nuevo canciller, en el marco de una reorganización del gabinete. El cambio se oficializó mediante el Decreto 554-26 y marca el cierre de una gestión de seis años.

La información fue confirmada por el propio Álvarez, quien a través de su cuenta en X manifestó: “Tras haber presentado mi renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, agradezco al presidente Luis Abinader la confianza depositada en mí durante estos seis años. Me retiro del MIREX con la satisfacción del deber cumplido y orgullo por la labor realizada”. Según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el ahora excanciller agradeció a su equipo y destacó los avances institucionales logrados durante su período, así como el fortalecimiento de la diplomacia dominicana en escenarios internacionales.

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Durante la gestión de Álvarez, el gobierno impulsó reformas orientadas a modernizar la Cancillería. Entre los principales hitos figuran la celebración de concursos públicos para el ingreso a la Carrera Diplomática, la reforma del sistema de recaudación consular y la optimización de los mecanismos de asistencia a ciudadanos dominicanos en el exterior, con especial atención a situaciones de emergencia como el conflicto en Ucrania y los terremotos en Venezuela.

El presidente Luis Abinader designa a Víctor “Ito” Bisonó como nuevo canciller (Foto archivo, cortesía Ministerio de Vivienda)

El rol de la Cancillería en la crisis haitiana

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la diplomacia dominicana también tuvo un rol durante la crisis haitiana, al contribuir a la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la Fuerza de Supresión de Bandas en Haití. Además, el país fue anfitrión de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno en 2023 y ejerció en dos ocasiones la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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Víctor Bisonó Haza, conocido como Ito Bisonó, asumirá la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores tras su designación en el mismo decreto que aceptó la renuncia de Álvarez.

El Decreto 554-26 también establece que Roberto Álvarez será designado embajador emérito, en cumplimiento del artículo 77 de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior.

Otros cambios en el gabinete

Dentro de los nuevos movimientos, el mandatario designó a Jean Luis Rodríguez como ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, quien hasta ahora se desempeñaba como director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República)

La reorganización anunciada por Abinader se extendió a otras áreas del gobierno. Jean Luis Rodríguez fue nombrado ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, tras su paso por la Autoridad Portuaria Dominicana, mientras que Francisco Alejandro Campos Álvarez ocupará la dirección ejecutiva de esa entidad. Además, Julia Luz Marina Muñiz Suberví asumió la presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana.

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De acuerdo con la Presidencia de la República, estos movimientos forman parte de un proceso de renovación del tren gubernamental iniciado este domingo 16 de agosto. El decreto firmado por Abinader deroga artículos de disposiciones anteriores, tanto de 2020 como de 2026, para formalizar las nuevas designaciones y completar la reestructuración institucional.

Por tradición dominicana, la reestructuración de las autoridades de gobierno acostumbra a hacerse en el país, aunque la Constitución dominicana precisa que la Presidencia no requiere una fecha en específica para que se realicen los cambios que se requieran.