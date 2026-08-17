El efecto LeBron James: entradas para ver a los 76ers baten récords y son las más buscadas de la NBA

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers disparó la demanda de entradas de la NBA en StubHub para la temporada 2026-27 (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

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La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers disparó la demanda de entradas de la NBA en StubHub. Tras firmar un contrato por dos años y confirmar que jugará su 24ª temporada, los partidos de su nuevo equipo pasaron a ser los más buscados de la liga para la campaña 2026-27.

Según Fox Business, el impacto se reflejó en la reventa: los 76ers concentran los cinco partidos de mayor demanda del sitio y siete de los 10 primeros.

Además, el interés por la franquicia subió 12,5 veces frente al lanzamiento del calendario del año pasado y escaló del sexto puesto al primero.

El partido más solicitado de toda la temporada regular será el debut de Philadelphia el 20 de octubre, en el arranque de la temporada 2026-27, en el Madison Square Garden ante los New York Knicks. StubHub informó el viernes que el precio mínimo de ingreso supera los USD 1.500.

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La alta demanda se explica por dos factores, según la publicación: será el primer partido de James con los 76ers y la noche en que los Knicks colgarán su primer estandarte de campeón en 53 años.

Los Philadelphia 76ers concentraron los cinco partidos de mayor demanda en StubHub y siete de los 10 más buscados tras el fichaje de LeBron James (@BetUS_NBA)

Aunque el medio señaló que los precios no llegarían al promedio de cinco cifras visto en las Finales de la NBA, el cruce ya quedó entre los más codiciados del calendario.

El calendario, la Navidad y el regreso a Los Ángeles

El comisionado de la NBA Adam Silver admitió que demoró el anuncio del calendario porque no sabía dónde jugaría James. Una vez conocida la decisión del alero, avanzó con la programación de la temporada.

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La demanda para los partidos de Navidad fue mayor que la del año pasado. Según el medio, el interés creció casi un 50 % en comparación con el registro anterior. Uno de los motivos principales fue el regreso de James a Los Ángeles para el partido entre los 76ers y los Lakers.

El debut de LeBron James con los Philadelphia 76ers ante los New York Knicks en el Madison Square Garden será el partido más solicitado de la temporada regular de la NBA (@sixers)

James comunicó su decisión en una publicación en X. Allí explicó que al final de la última temporada creyó que su ciclo había terminado y que probablemente ya había disputado su último partido.

Luego despejó esa posibilidad con una frase que marcó su continuidad: “Todavía amo de verdad este juego y todavía tengo más para dar”.

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Philadelphia sumó a James después de incorporar a Jaylen Brown

Los 76ers serán el cuarto equipo de la carrera de James. Para la franquicia de Philadelphia, su arribo se produjo después de otra incorporación en la misma pretemporada: la llegada de Jaylen Brown mediante un traspaso con los Boston Celtics.

La temporada pasada, los Knicks barrieron a Philadelphia en las semifinales de la Conferencia Este, y la organización apuesta a que las incorporaciones de James y Brown la acerquen al título.

Jaylen Brown posa con la camiseta de los Philadelphia 76ers tras ser presentado como refuerzo para la temporada 2026-27 (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

En el plano individual, James busca convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar un campeonato con cuatro franquicias distintas.

Aunque ya no tiene el dominio físico de otras etapas, siguió siendo productivo con los Lakers la temporada pasada. En 60 partidos promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por partido, y fue elegido All-Star por 22ª vez, con lo que amplió su récord histórico en la liga.

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