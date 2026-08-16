Gobierno costarricense suspende las clases del lunes 17 de agosto en más de 100 centros educativos por la Onda Tropical 32

El MEP suspende las lecciones del lunes en más de 100 centros por la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)

Guardar

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de lecciones para el lunes 17 de agosto de 2026 en más de un centenar de centros educativos de Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte, como medida preventiva por las condiciones climáticas provocadas por la Onda Tropical 32.

La suspensión afecta a 80 centros educativos en Guápiles, 12 en San Carlos y 21 en Zona Norte-Norte. Las listas completas de escuelas y colegios afectados fueron divulgadas por el MEP y pueden consultarse en el detalle de este comunicado.

Suspensión en Guápiles

Centros educativos con suspensión en Guápiles:

Escuela San Jorge Escuelas de la Bajura de Cariari Escuela Irlanda Escuela Los Ángeles Escuela El Camaroncito CINDEA Río Jiménez (Satélite Los Ángeles) Escuela Escocia Escuela La Lucha Escuela Camarón Escuela El Silencio Escuela La Aurora Escuela San Gerardo Escuela Coopemalanga Escuela Línea Vieja Colegio Rural Línea Vieja Colegio de Duacarí CINDEA Río Jiménez Liceo Experimental Bilingüe Río Jiménez Escuela Dúrika Escuela Cartagena Escuela Santa María Liceo Rural Cartagena Escuela Lomas, Colorado Escuela Balsavilles Escuela Zurquí Escuela África Escuela Pocora Sur Escuela Nuevo Amanecer Escuela Las Colinas Escuela El Carmen Escuela Los Lirios Escuela La Guaira Escuela La Manudita Escuela El Bosque Escuela El Edén Escuela El Hogar Escuela Juan Ferraro Dobles Escuela Iroquois Escuela María Hidalgo Hidalgo Escuela Manuel María Gutiérrez Escuela Parismina Escuela Líder de Pocora Escuela Carlos Chacón Chavarría Escuela La Perla Escuela Macadamia Escuela Los Naranjos Liceo de Pocora CTP Guácimo Nocturno de Guácimo Nocturno de Pocora CINDEA de Guácimo y sus satélites Centro de Enseñanza Especial Académico de Guácimo Escuela Pueblo Nuevo Escuela Las Lomas Escuela San Cristóbal Escuela Las Vegas Escuela Agua Fría Escuela Río Cascadas Escuela Llano Bonito Liceo Ambientalista Llano Bonito Escuela Aguas Frías Escuela El Cruce Escuela Los Lagos Escuela Buenos Aires Escuela IDA La Trinidad Liceo San Antonio Escuela Roxana Barra de Tortuguero Barra de Colorado Norte y Sur Puerto Lindo Caño Zapota El Cedral Las Colinas San Isidro CTP Las Palmitas Las Orquídeas San Rafael El Paraíso Pavona Laguna de Tortuguero Liceo Rural Tortuguero El Ceibo

Suspensión en San Carlos

La interrupción de clases alcanza a 80 instituciones en ese cantón, según la lista divulgada por el Ministerio de Educación Pública, como prevención por los efectos asociados a la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)

Centros educativos con suspensión en San Carlos:

Escuela El Rubí Escuela Vasconia Escuela Castelar Escuela Boca Tapada Liceo Rural Boca Tapada Escuela La Pradera Escuela Sector Este Boca del Río San Carlos Escuela Santa Ana Cureña Escuela Santa Lucía Liceo Rural Boca del Río San Carlos Escuela Bonanza Escuela Ulima

Suspensión en Zona Norte-Norte

Centros educativos con suspensión en Zona Norte-Norte:

Escuela El Carmen Escuela Pastastillo Escuela San Juan Escuela La Flor Escuela Santa Fe Escuela Caño Ciego Escuela Montealegre Escuela Gallo Pinto Escuela San Luis Escuela El Corozo Escuela Puerto Nuevo Escuela Samen Escuela San José de Buena Vista Escuela San Pablo Escuela El Combate Escuela La Trocha Escuela Pueblo Nuevo Escuela Cachito Escuela San Humberto Escuela Caño Castilla Escuela Escalera

Cierre total en otras regiones

La Onda Tropical N.°32 provocó la evacuación de más de 90 personas en Costa Rica por las intensas lluvias e inundaciones. (Foto Comisión Nacional de Emergencias)

El MEP también informó que en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón y Sulá habrá cierre total de los centros educativos en todos los niveles y modalidades, incluidos preescolar, primaria, secundaria y educación para jóvenes y adultos.

PUBLICIDAD