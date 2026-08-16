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Gobierno costarricense suspende las clases del lunes 17 de agosto en más de 100 centros educativos por la Onda Tropical 32

La medida del MEP alcanza a escuelas y colegios de Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte por condiciones climáticas adversas

El MEP suspende las lecciones del lunes en más de 100 centros por la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)
El MEP suspende las lecciones del lunes en más de 100 centros por la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)
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El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció la suspensión de lecciones para el lunes 17 de agosto de 2026 en más de un centenar de centros educativos de Guápiles, San Carlos y Zona Norte-Norte, como medida preventiva por las condiciones climáticas provocadas por la Onda Tropical 32.

La suspensión afecta a 80 centros educativos en Guápiles, 12 en San Carlos y 21 en Zona Norte-Norte. Las listas completas de escuelas y colegios afectados fueron divulgadas por el MEP y pueden consultarse en el detalle de este comunicado.

Suspensión en Guápiles

Centros educativos con suspensión en Guápiles:

  1. Escuela San Jorge
  2. Escuelas de la Bajura de Cariari
  3. Escuela Irlanda
  4. Escuela Los Ángeles
  5. Escuela El Camaroncito
  6. CINDEA Río Jiménez (Satélite Los Ángeles)
  7. Escuela Escocia
  8. Escuela La Lucha
  9. Escuela Camarón
  10. Escuela El Silencio
  11. Escuela La Aurora
  12. Escuela San Gerardo
  13. Escuela Coopemalanga
  14. Escuela Línea Vieja
  15. Colegio Rural Línea Vieja
  16. Colegio de Duacarí
  17. CINDEA Río Jiménez
  18. Liceo Experimental Bilingüe Río Jiménez
  19. Escuela Dúrika
  20. Escuela Cartagena
  21. Escuela Santa María
  22. Liceo Rural Cartagena
  23. Escuela Lomas, Colorado
  24. Escuela Balsavilles
  25. Escuela Zurquí
  26. Escuela África
  27. Escuela Pocora Sur
  28. Escuela Nuevo Amanecer
  29. Escuela Las Colinas
  30. Escuela El Carmen
  31. Escuela Los Lirios
  32. Escuela La Guaira
  33. Escuela La Manudita
  34. Escuela El Bosque
  35. Escuela El Edén
  36. Escuela El Hogar
  37. Escuela Juan Ferraro Dobles
  38. Escuela Iroquois
  39. Escuela María Hidalgo Hidalgo
  40. Escuela Manuel María Gutiérrez
  41. Escuela Parismina
  42. Escuela Líder de Pocora
  43. Escuela Carlos Chacón Chavarría
  44. Escuela La Perla
  45. Escuela Macadamia
  46. Escuela Los Naranjos
  47. Liceo de Pocora
  48. CTP Guácimo
  49. Nocturno de Guácimo
  50. Nocturno de Pocora
  51. CINDEA de Guácimo y sus satélites
  52. Centro de Enseñanza Especial
  53. Académico de Guácimo
  54. Escuela Pueblo Nuevo
  55. Escuela Las Lomas
  56. Escuela San Cristóbal
  57. Escuela Las Vegas
  58. Escuela Agua Fría
  59. Escuela Río Cascadas
  60. Escuela Llano Bonito
  61. Liceo Ambientalista Llano Bonito
  62. Escuela Aguas Frías
  63. Escuela El Cruce
  64. Escuela Los Lagos
  65. Escuela Buenos Aires
  66. Escuela IDA La Trinidad
  67. Liceo San Antonio
  68. Escuela Roxana
  69. Barra de Tortuguero
  70. Barra de Colorado Norte y Sur
  71. Puerto Lindo
  72. Caño Zapota
  73. El Cedral
  74. Las Colinas
  75. San Isidro
  76. CTP Las Palmitas
  77. Las Orquídeas
  78. San Rafael
  79. El Paraíso
  80. Pavona
  81. Laguna de Tortuguero
  82. Liceo Rural Tortuguero
  83. El Ceibo

Suspensión en San Carlos

La interrupción de clases alcanza a 80 instituciones en ese cantón, según la lista divulgada por el Ministerio de Educación Pública, como prevención por los efectos asociados a la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)
La interrupción de clases alcanza a 80 instituciones en ese cantón, según la lista divulgada por el Ministerio de Educación Pública, como prevención por los efectos asociados a la Onda Tropical 32 (Foto cortesía Cruz Roja)

Centros educativos con suspensión en San Carlos:

  1. Escuela El Rubí
  2. Escuela Vasconia
  3. Escuela Castelar
  4. Escuela Boca Tapada
  5. Liceo Rural Boca Tapada
  6. Escuela La Pradera
  7. Escuela Sector Este Boca del Río San Carlos
  8. Escuela Santa Ana Cureña
  9. Escuela Santa Lucía
  10. Liceo Rural Boca del Río San Carlos
  11. Escuela Bonanza
  12. Escuela Ulima

Suspensión en Zona Norte-Norte

Centros educativos con suspensión en Zona Norte-Norte:

  1. Escuela El Carmen
  2. Escuela Pastastillo
  3. Escuela San Juan
  4. Escuela La Flor
  5. Escuela Santa Fe
  6. Escuela Caño Ciego
  7. Escuela Montealegre
  8. Escuela Gallo Pinto
  9. Escuela San Luis
  10. Escuela El Corozo
  11. Escuela Puerto Nuevo
  12. Escuela Samen
  13. Escuela San José de Buena Vista
  14. Escuela San Pablo
  15. Escuela El Combate
  16. Escuela La Trocha
  17. Escuela Pueblo Nuevo
  18. Escuela Cachito
  19. Escuela San Humberto
  20. Escuela Caño Castilla
  21. Escuela Escalera

Cierre total en otras regiones

La Onda Tropical N.°32 provocó la evacuación de más de 90 personas en Costa Rica por las intensas lluvias e inundaciones. (Foto Comisión Nacional de Emergencias)
La Onda Tropical N.°32 provocó la evacuación de más de 90 personas en Costa Rica por las intensas lluvias e inundaciones. (Foto Comisión Nacional de Emergencias)

El MEP también informó que en las Direcciones Regionales de Turrialba, Sarapiquí, Limón y Sulá habrá cierre total de los centros educativos en todos los niveles y modalidades, incluidos preescolar, primaria, secundaria y educación para jóvenes y adultos.

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