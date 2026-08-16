La lupa sobre el penal a Ángel Correa que le permitió a River Plate cerrar el triunfo ante Argentinos

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Ángel Correa no tembló. Ante el arco de Brayan Cortés, tomó envión, disparó al centro y convirtió el segundo gol del partido desde los doce pasos para que River Plate cerrara su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 con un 2-0 sobre Argentinos Juniors en el Estadio Monumental. La infracción que originó la pena máxima fue de Gabriel Florentín sobre el propio Correa, y el árbitro Facundo Tello la sancionó tras la intervención del VAR.

El penal llegó en el minuto 41 del segundo tiempo, cuando el encuentro ya mostraba el 1-0 que había abierto Gonzalo Montiel en el primer tiempo. Correa recibió el balón por la banda izquierda, encaró y Florentín lo sujetó de la camiseta, aunque Tello dejó seguir y le permitió al volante del Millonario ingresar al área. Una vez que entró, el jugador visitante le cometió infracción.

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Dicho esto, Tello aplicó correctamente la ventaja ante una sujeción sobre Correa y permitió la continuidad del ataque de River Plate. Ya dentro del área penal, Florentín llegó aparejado con el delantero y lo cruzó de manera imprudente.

El festejo de Ángel Correa (X:@RiverPlate)

Las imágenes mostraron el contacto de la pierna izquierda del defensor sobre la pierna derecha del atacante, provocando su caída. En primera instancia, el árbitro dudó sobre la existencia de la infracción y permitió que la acción continuara. Sin embargo, el VAR revisó la jugada mediante distintas cámaras, ángulos y velocidades.

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Al tratarse de una situación de interpretación y no de una decisión meramente factual, invitó a Tello a realizar una revisión en campo. Luego, el árbitro reconoció que la ventaja concedida ante la sujeción inicial desembocó en una nueva y clara infracción dentro del área. Tello sancionó correctamente la falta imprudente cometida por Florentín y determinó el correspondiente tiro penal a favor de River Plate.

El tanto selló una noche que River necesitaba con urgencia. El equipo de Coudet llegó al partido con cero puntos y cero goles en cuatro fechas del Clausura —todas derrotas por 1-0 ante Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre—, una sequía que se extendía desde que Rafael Santos Borré descontó el 17 de julio en la caída por 3-1 frente a Aldosivi por Copa Argentina. Del otro lado, Argentinos Juniors se presentó como líder del Grupo B con 12 puntos y nueve goles en cuatro presentaciones.

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El primer gol de la noche también tuvo su propia historia. A los 36 minutos del primer tiempo, Thiago Almada —en su debut con la camiseta del Millonario— disparó al arco y Kevin Gutiérrez bloqueó el remate. El rebote le quedó a Montiel, que se había proyectado hasta el área como un delantero más, y el lateral derecho no desperdició la chance: definió cruzado a un costado de Cortés. El festejo incluyó un gesto de disculpas hacia la parcialidad local, reflejo del peso que cargaba el equipo tras el arranque de torneo.

Montiel, campeón del mundo con la selección argentina, no pudo terminar el partido. Al inicio del segundo tiempo sintió una molestia en el aductor izquierdo y pidió el cambio; Giovanni González ingresó en su lugar y el lateral se retiró al banco donde le aplicaron hielo en la zona afectada.

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El próximo compromiso de River será el miércoles 19 de agosto, cuando viaje a Colombia para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. En el plano local, recibirá a Vélez Sarsfield el 23 de agosto.